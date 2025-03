Åge tar med seg Eidsvåg på storkonserten i Oslo: – Han må betale tilbake

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For torsdag ble det kjent at Bjørn Eidsvåg sammen med Fay Wildhagen, Tuva Syvertsen med Valkyrien og Bjølsen Valsemølle skal opptre i forkant av Åge Aleksandersen og Sambandet på Voldsløkka i Oslo 28. juni.

– Det er så fint på mange måter. At de blir med, er som en klapp på skulderen fra en kollega, konstaterer Åge.

Andre måtte spørre

Uten å blunke hevder den ofte lavmælte artistveteranen at «noen andre» måtte spørre kollegene om de ville stille opp.

– Jeg hadde aldri i verden turt å spørre, sier Åge på karakteristisk vis – akkurat som han påstår at ideen til gigantkonsertene som avrunder «Takk for oss»-turneen med Sambandet, kom fra apparatet rundt ham.

– Voldsløkka og tre kvelder på Lerkendal … den tanken ville aldri streifet meg, sier Åge, som ikke blir noe mer nervøs foran et stort publikum.

– Det er ikke noe forskjell på å spille storkonserter eller på mindre steder. Fundamentet er å behandle alle likt, at man gir alt og fremstår med den verdigheten man skal, om det er foran 500 eller 20.000.

– Nok nå

Åge Aleksandersen innrømmer at han gleder seg til sommeren, og det forundrer ham selv litt.

– For egentlig føler jeg at jeg har gjort unna plikttjenesten min. Både fysisk og ressursmessig er det veldig krevende. Jeg vil være 76 år når jeg står på Voldsløkka – det er nok med den type liv. Tiden har ikke gått ut enda, men alt til sin tid. At en 76 år gammel Åge velger å parkere den delen av konsertlivet, kjennes riktig ut, sier han:

– Det har jeg kjent på i noen år. Men jeg stiller opp – og skal gjøre det med all verdighet.

Han er nøye med å understreke at sommerens konserter kun er farvel til turnélivet sitt med Sambandet. Mange later til å tro det er rene avskjedsturneen totalt.

– Du må få med at jeg jo skal fortsette å spille fremover, men akustisk, og med færre konserter.

Mer hodebry

Åge Aleksandersen har akkurat spilt inn den siste skiven med Sambandet. Dermed har han gitt seg selv enda mer hodebry.

For da blir det enda noen flere sanger å vurdere til settlisten, som skal settes sammen med tanke på den aller siste konsertrunden med bandet.

– Jeg har så jævlig mye å velge i, 350 sanger er det nå, konstaterer Åge om platen. Den skal slippes 1. mai før 2025-delen av «Takk for oss»-turneen starter 10. mai i Stavanger.

Tittelen er foreløpig ikke bestemt, selv om sjefen sjøl hevder med en skoggerlatter at han har foreslått «Stødig mot stupet med Åge Aleksandersen».

Tilbake til røttene

– Jeg spilte den inn med Sambandet i tårnet, sier han med henvisning til studioet sitt på piren i Trondheim. Han kaller det «en interessant prosess», med primitive arbeidsforhold – litt tilbake til røttene.

– Resultatet ble akkurat som jeg håpet – oss på godt og vondt.

Nå skal Åge Aleksandersen og Sambandet i gang med den såkalte preproduksjonen av turneen, der det blir bestemt «hvilke sanger som har spisse nok albuer til å få bli med».

– Det er mange jeg må spille for ikke å få kjeft. I hvert fall 10 sanger er obligatoriske. Vi har ofte veldig lange konserter, dermed får vi også spilt mye av det nyere stoffet.

Pirrer mer

Artistveteranen medgir at han foretrekker å spille sine egne, nyere ting.

– Jeg er lite tilbakeskuende. Når du har en så lang karriere som min, er sangene som tidsbilder både lydmessig og tekstmessig. Siden jeg tidlig bestemte meg for å følge min egen alder, er det jo mest interessante med det som foregår i livet mitt nå.

Han sier han skjønner at en sang som «Lys og varme» fortjener plassen sin på repertoaret, fordi folk har så mye knyttet til den sangen – enten det er nær vuggen eller graven.

– Det må jeg behandle med respekt. Og det er ikke noe slit å spille en sang som endret livet mitt. Men det pirrer meg mer å presentere noe folk ikke har så inngående kjennskap til.

