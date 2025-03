Fay Wildhagen blant vinnerne av Musikkforleggerprisen

Da ble singelen «ohmygod» kåret til Årets låt – populærmusikk. Sangen er hentet fra fjorårsalbumet «Let’s Keep It in the Family», som er Fay Wildhagens tredje soloplate.

Dagsavisen kalte det «en forbigåelse» at Wildhagen ikke ble nominert til en eneste Spellemann for den kritikerroste platen.

Det ble delt ut priser i til sammen åtte kategorier samt en ærespris under arrangementet Musikkforleggerprisen 2025, som foregikk på Ambassaden i Oslo.

Anna Lille ble kåret til Årets gjennombrudd. Hun er nominert i samme kategori i Spellemannprisen, som deles ut 24. april.

Matias Téllez, dobbeltnominert til Spellemann i produsentkategorien blant annet for arbeidet med Girl in red, sikret seg Musikkforleggerprisen som Årets opphaver – populærmusikk.

Øyvind Torvund sikret seg opphaverpris i klassen for klassisk/samtidsmusikk. Andre prismottakere denne kvelden var Gisle Kverndokk, «Ingrid fra Barrøy»-forfatter Roy Jacobsen, Kristoffer Lo, Hilde Skaar, Brynjar Leifsson, Henrik Skram, Petra Bjørkhaug og Ragnhild Jepsen.

Kjent på forhånd var det at Åge Aleksandersen mottar Musikkforleggernes ærespris for måten han har vært med på å definere norsk rockehistorie – og for å gjøre det på norsk.

Prisutdelingen hedrer norske musikkforlag og deres opphavere, som er medlem i Tono, for deres arbeid og resultater i året som har gått. Bak står organisasjonen Musikkforleggerne.