Feministisk fantasi eller politisk mareritt?

---

KUNST

Nathalie Djurberg & Hans Berg

«Death or Eternal Delight»

Galleri F 15, Jeløy/Moss

---

MOSS (Dagsavisen): Det er så deilig! Det er enkelt å bli begeistret idet du kommer inn i Galleri F15s første etasje. I utstillingens store inngangsrom lokkes du inn i «The Enchanted Garden» (Den fortryllede hagen), en lys og forførende vakker verden med en frodig hage der fugler, sopp og fargerike blomster er spredd rundt på koboltblå grener.

Lykkefølelsen varer ikke lenge: I siderommene skrus nøkkelen til, og når du går opp trappen skjønner du fort at du er kommet til utstillingstittelens første del: «Death or Eternal Delight» (Død eller evig glede). Andre etasje er gjort om til et mørkeloft uten dagslys, og her blir blomstene del av et dystopisk mareritt. Sammen med vakre blomster og forgylte beverfigurer presenteres filmer fulle av forvirrende beretninger der omsorg, overgrep og skiftende identiteter strømmer over lerretene.

Utstillingstittelen setter opp en motsetning som synes enda mer gyldig i disse dager enn den gjorde på det tidspunktet da tittelen ble formulert. Tidligere er Nathalie Djurbergs animasjonsfilmer primært blitt lest i en feministisk sammenheng. Med denne utstillingen, som er det svenske parets fjerde i Norge, må perspektivet utvides. Filmene har favnet bredere enn det rent feministiske med flere allmennmenneskelige utfordringer. En underliggende, politisk kritikk har ligget der hele tiden, men med de siste ukenes utvikling tvinger en politisk lesing seg frem.

Nathalie Djurberg og Hans Berg har gjort om Galleri F15s andre etasje til et mørkeloft. Filmen bærer tittelen «The Soft Spot» (2021). (Eivind Lauritzen/Galleri F 15)

Ingressens «Skal ha! Skal ha!» sikter til den andre animasjonsfilmen i første etasje: «This is Heaven» presenteres i det mørklagte hjørnerommet bak resepsjonen, og allerede her får du et forvarsel om hva som venter deg i andre etasje. Filmen er riktig nok lys og lystig – den foregår i himmelen der en mann «våkner opp i en drømmeverden befolket av søte dyr som bærer symboler for makt og rikdom». I beste Trump-ånd river han til seg alt det han begjærer. Filmen ble laget i 2019, og har antagelig ingen ting med Trump å gjøre, men den er blitt sørgelig aktuell som en beskrivelse av hvor galt ting ofte går når én gis makt som vil rive systemet ned.

Les også: Død og pine på Nasjonalmuseet

Fargerike og karaktersterke fugler har en sentral plass i Nathalie Djurberg og Hans Bergs verden. (Eivind Lauritzen/Galleri F 15)

I et intervju i forbindelse med utstillingen i Oslo-galleriet Gerhardsen Gerner i 2016, i Kunstkritikk.no, uttalte Nathalie Djurberg at «Kunst kommer av utilstrekkelighet. Det er en måte å forstå hvor jeg selv er, og hvorfor jeg reagerer som jeg gjør.» Utsagnet kan enkelt overføres til publikums opplevelse av «Death or Eternal Delight»: Utstillingen gir oss en mulighet til å forstå hva som skjer rundt oss.

Les også: Utstillingen med det lite kjente kunstnerparet Arp er kanskje årets viktigste utstilling

Den presenterer en utopisk idyll som vi kan drømme om, samtidig som den dissekerer hvor ubevisst vi lar oss forføre av gull og glitter, av store ideer og enkle løsninger. Uttalelsen blir enda mer relevant i vår tid når grunnleggende verdier blir angrepet med en systematisk effektivitet vi ikke har sett maken til på veldig lenge.

I andre etasje omdanner Nathalie Djurberg og Hans Berg første etasjes lysende lykkeverden til et mørkt univers. (Eivind Lauritzen/Galleri F 15)

Alt dette gjør Nathalie Djurberg og Hans Berg (begge født 1978, han har ansvar for musikken) uten å referere til politikk. Min lesing av utstillingen er selvfølgelig bare én av mange. Det er fullt mulig å le seg gjennom utstillingen. Flere elementer fremstår rent idylliske, og den siste filmen, «Damaged Goods» (2019), kan sees som en komisk utforsking av skiftbare identiteter.

I andre etasje får Nathalie Djurberg og Hans Bergs blomster en annen karakter enn de har i første etasje. (Eivind Lauritzen/Galleri F 15)

Komikk og satire er effektive motstandsmidler. Utstillingens estetiske perfeksjon viser seg å være høyst menneskelig. Den politiske undertonen kiler våre lattermuskler. Men det som fremstår komisk setter seg gjerne i halsen som en vond klump. Så uansett hvilken innstilling du kommer med, er dette en høyst anbefalelsesverdig utstilling som har noe for enhver.

Les flere kunstanmeldelser her