Rare tegninger om drap og tap

Uketsu

«Strange pictures»/«Rare tegninger»

Oversatt av Tara Ishizuka Hassel

Pushkin Vertigo Publishers/Bonnier norsk forlag

Er det manga? Njaei, ikke akkurat. En roman? Tja … kanskje? Horror? På en måte. Et mysterium? Absolutt!

En ganske artig og temmelig original illustrert og lettlest spenningsfortelling som bryter med sjangergrensene? Helt klart.

I engelsk oversettelse heter boka «Strange pictures». I Tara Ishizuka Hassels oversettelse fra originalspråket japansk til norsk, skal Uketsus bok hete «Rare tegninger». Den kommer i mars.

I Japan har den mystiske maskerte forfatteren Uketsu ligget på bestselgerlistene i månedsvis, både med «Rare tegninger» og med oppfølgerbøkene som på engelsk heter «Strange Houses» 1 og 2.

Hvem forfatteren egentlig er, er det ingen som vet. Han møter sjelden pressen, og når det skjer, er det iført en svart drakt og en hjemmelaget hvit maske i pappmasjé. Han bruker en maskin som forvrenger stemmen.

Det eneste japansk presses detektivarbeid har klart å komme fram til, er at han bor i Tokyo, bodde litt i England som liten, og at han er relativt ung («sannsynligvis under tretti»). Masken og de svarte klærne er inspirert av scenearbeidernes antrekk i tradisjonelt japansk teater.

YouTube-kanalen hans har 1,75 millioner følgere. Der legger Uketsu ut underlig surrealistiske filmsnutter: Kjøtt henger til tørk på snor, asparges blir til fingre idet den kuttes.

Tross tittelen, er tegningene i «Rare tegninger» mindre rare enn Uketsus videoer. Alle inneholder tegn og hint som tolkes av romanfigurene, slik at mysteriet i boka til slutt løses. Det som i starten ser ut som fire frittstående fortellinger som utspiller seg både i vår tid, på 1990-tallet og tidligere på 2000-tallet, viser seg å henge sammen.

Det hele starter med et slags forord der en professor i psykologi tolker en barnetegning. Jenta som en gang laget tegningen, drepte moren sin. Professoren tolker tegningen, og forklarer hvorfor hun ikke tror jenta vil gjøre noe tilsvarende igjen.

Så begynner selve fortellingen. En ung mann har oppdaget en mystisk blogg, med tegninger av det som tilsynelatende – men bare tilsynelatende – framstår som en lykkelig familie. Egentlig skjuler tegningene en mørk hemmelighet.

Et barn tegner seg og mammaen sin stående framfor leilighetsblokka deres. Men hvorfor er akkurat deres leilighet klusset ut?

En kunstlærer er blitt brutalt drept. Men hvorfor er hans siste bilde et landskapstegning, i stedet for et nyttig hint om hvem gjerningspersonen var?

Og hva er egentlig sammenhengen mellom alle historiene?

Det er en spennende sporlek Uketsu legger opp til. Steg for steg rulles hemmelighetene opp. Som i en gammeldags krim. Eventuelt en grøsser eller horror, for her er nok blod, død og uhygge også for fans av det groteske. Et lik er så ille tilredt at det er vanskelig å se hvem det er. En annen person stikkes med kniv i magen.

Bildene støtter oppunder sporleken. Men det er teksten som bærer fortellingen. Dette er ingen tegneserie, snarere en delvis illustrert roman for voksne.

For en norsk leser er det en klar bonus å lære litt om japanske kulturelle særtrekk. Om hierarkiet i en avisredaksjon, for eksempel, der journalister plutselig kan flyttes fra journalistiske til administrative oppgaver dersom ledelsen ønsker det. Man lærer litt om hvordan japanske skoler organiseres, og om hva som forventes av en god hustru, svigerdatter eller sønn.

Japanske skrifttegn spiller en rolle i ett av mysteriene, en typisk japansk, ferdigpakket lunsjboks er viktig i et annet. Ubehandlede barndomstraumer i en ti-stille-kultur der det er viktig ikke å miste ansikt ligger til grunn for hele historien.

I den tette strømmen av lange krimromaner og rene tegneserier, er «Rare tegninger» en svært vellykket hybrid. Tilgjengelig og original, med en liten dæsj kulturkunnskap og en mystisk maskert forfatter som bonus.

Arigato*, Uketso-san!

* «Arigato» er japansk for «takk»