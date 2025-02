Intens thriller med hode og hjerte

---

5

FILM

«Før mørket»

Regi: Eirik Svensson

Norge, 2025

---

Tittelen «Før mørket» er ment bokstavelig. Klokka teller ubønnhørlig ned mot solnedgang. Når mørket og med det portforbudet legger seg over flyktningleiren i Bangui, hovedstaden i Den sentralafrikanske republikk (SAR), og over feltsykehuset som drives av Leger uten grenser, er hjelpe- og helsearbeiderne som jobber der helt uten beskyttelse.

Eirik Svenssons thrillerdrama «Før mørket» er basert på virkelige hendelser, skildret i selvbiografien til Lindis Hurum, nå generalsekretær i den norske avdelingen av Leger Uten Grenser. I boken «Det finnes ingen de andre – det er bare oss» (2016) forteller hun om sine opplevelser i felten, blant annet i SAR. Julaften 2013 var en helt vanlig dag i et av verdens farligste land. I løpet av et halvt døgn skal Linn, som hun heter i filmen, stilles foran umenneskelige etiske valg. Det er ikke gitt at alle, om noen, vil komme ut av feltsykehuset med livet i behold.

Manuset er av ringrevene Harald Rosenløw Eeg og Lars Gudmestad. De står bak en rekke filmmanus hver for seg, og sammen skrev de blant annet Eirik Svenssons «Den største forbrytelsen» og Netflix-serien «La Palma». Med «Før mørket» skrur de sammen et effektivt drama, konsentrert, uforutsigbart, eksplosivt og gjennomgående nervepirrende. Det er også en film som viser de krevende forholdene hjelpearbeidere arbeider under i de mest konfliktfylte områdene, og om hvordan medmenneskelighet og anstendighet settes til side i et blodig kaos fyrt opp av like deler frykt, hevntørst, krigshissing og hat.

Kristine Kujath Thorp i Eirik Svenssons film «Før mørket». (Nordisk Film Distribusjon)

Kristine Kujath Thorp spiller teamlederen Linn som en handlekraftig garantist for samholdet og tryggheten i et lag bestående av både lokale og internasjonale leger og sykepleiere. Hun har kontakter og et kaldt hode, men situasjonen som nå oppstår har hun ingen mulighet til å kontrollere. På et bakrom finner kollegaen Marcel (Bibi Tanga) en livredd mann, en muslim som hevder han er eneste overlevende fra en massakre. Snart går ryktene om at det skjuler seg en muslim midt i den kristne flyktningleiren, og plutselig står en aggressiv og trolig speeda soldat fra den kristne militsen midt i behandlingsrommet med en håndgranat (i virkeligheten var det to granater), og krever å få overlevert rømlingen.

En intens truende situasjon eskalerer til det kritiske i Eirik Svenssons film «Før mørket». (Nordisk Film Distribusjon)

Den eskalerende handlingen er en konsekvens av den brutale borgerkrigen som fortsatt i dag kaster lange skygger over et av Afrikas fattigste land. Gjennom filmen får vi ikke vite så mye mer om konfliktens bakgrunn og natur enn det som får plass i et kort nyhetsinnslag på NRKs Kveldsnytt. Plasseringen i programmet blir også en kommentar på hvor lite opptatt det internasjonale samfunnet var, og fortsatt er, av denne «glemte» konflikten som også har ført til en av verste humanitære kriser.

Les også: En av årets aller beste filmopplevelser

Filmen åpner med dette intervjuet med Linn lille julaften i 2013, hvor hun beskriver situasjonen i landet hvor hun leder en avdeling av Leger uten grenser. Fra basen beveger de seg daglig til feltsykehuset i flyktningleiren som huser kristne flyktninger og er på størrelse med Drammen, og hvor de blant annet venter på livsviktige vaksiner etter et stort utbrudd av meslinger.

Den blodige borgerkrigen i den tidligere franske kolonien er mot slutten av 2013 inne i en av sine mest brutale faser, med åpne krigshandlinger, tegn til etnisk og religiøs rensing, og likvideringer av både soldater og sivile. Den i hovedsak muslimske Séléka-koalisjonens militser har styrtet den sittende presidenten gjennom et drøyt tiår, François Bozizé. Over en million er drevet på flukt, og FN, UNICEF og Røde Kors har erklært at det er for farlig å operere i landet.

Bibi Tanga i rollen som Marcel i filmen «Før mørket». Her sammen med hovedrolleinnehaver Kristine Kujath Thorp. (Nordisk Film Distribusjon )

Leger uten grenser opererer dermed alene mellom de mange fraksjonene og krigsherrene i en uoversiktlig konflikt, hvor kristne «anti-balaka»-geriljaer driver klappjakt på den muslimske mindretallsdelen av befolkningen. Det sier det meste om brutaliteten at «Balaka» betyr matchete på det lokale Sango-språket.

Utenfor porten til feltsykehuset krever mobben og medlemmer fra den kristne militsen å få overlevert den muslimske rømlingen. De vil ta hevn over voldshandlingene til motparten. «For folket vårt er hevn terapi», sier lederen for den kristne militsen, Victor (Nixon Singa). For Linn står det umulige valget mellom å utlevere rømlingen til en sikker og grusom død, eller risikere at hun selv, kollegene og pasientene blir drept fordi de skjuler han.

Fra Eirik Svenssons film «Før mørket». (Nordisk Film Distribusjon)

Som et intenst drama er «Før mørket» oppskriftsmessig solid uten å være forutsigelig. Rosenløw Eeg og Gudmestads forelegg er fritt for frynser, mens Svensson igjen viser hvilket grep han har om de fortettede dramaene. Karl Erik Brøndbos foto fanger både kaos og fine detaljer, mens Elise Solbergs klipp ivaretar intensiteten med kald rasjonalitet. Midt i alt dette evner regissør Eirik Svensson å løfte fram det nødvendige mellommenneskelige aspektet, en egenskap han viste allerede i sine første filmer, blant dem «Natt til 17.» og «Harajuku», men også gjennom «Den største forbrytelsen», om den norske jødedeportasjonen under krigen. Å fortelle en historie som «Før mørket», fra en kaosartet flyktningleir i en krigssone, hvor kontrastene er store mellom de som ønsker å hjelpe og de som skal hjelpes, krever en finstemt balanse for å unngå at det skapes et «oss» og «dem»-inntrykk.

Les også: Lea Myren høster lovord for sine rolletolkinger på film og TV

Et uttrykk som «white saviour» – «hvit frelser» – dukker opp i en sekvens i filmen, nærmest for å vise at filmskaperne er seg denne balansen bevisst. Her refereres det til den norske legen Andreas, spilt av Mattis Herman Nyquist. Andreas er den som har størst vansker med å håndtere presset de settes under, og gir filmen en ekstra dramatisk dimensjon, riktignok litt påklistret. Rollesammensetningen for øvrig, skuespillere fra Norden, Frankrike og ulike afrikanske nasjoner, er med på å løfte filmen som ble innspilt i Sør-Afrika.

Fra Eirik Svenssons film «Før mørket». (Nordisk Film Distribusjon)

Blant birollene har vi musiker og skuespiller Bibi Tanga, som har vokst opp i SAR, mens den franske skuespilleren Tracy Gotoas, som spiller Linns nære medarbeider Tessy, har foreldre derfra. De gir på flere vis dybde og bredde, hode og hjerte, i måten historien fortelles på. Samtidig forsøker Svensson og manusforfatterne aldri å få filmen til å framstå som noe annet enn Linns fortelling, kokt ned til en dramatisk skildring av en svært farlig situasjon.

Les også: Timothée Chalamet fanger Bob Dylans stemme og skikkelse i filmen «A Complete Unknown»

Dette er med andre ord ikke en film primært fortalt fra flyktningenes side, eller om nødhjelpsorganisasjoner eller Leger uten grenser generelt. Likevel får Svensson fram hvilket landskap de jobber i. Filmen antyder hvordan både skrevne og uskrevne regler for mellommenneskelig interaksjon brytes ned i en borgerkrig. Slik blir folk som bor fredelig side om side i stand til å begå horrible overgrep og drap.

Fra Eirik Svenssons film «Før mørket». (Nordisk Film Distribusjon)

Kristine Kujath Thorps Linn-skikkelse er på ingen måte endimensjonal hun heller, i møte med de valgene hun må ta. Med rollene i «Ninjababy», «Syk pike» og thrilleren «Nordsjøen» har Thorp vist hvilken emosjonell bredde hun har som skuespiller, og her imponerer hun igjen i et finmasket spenn som svinger mellom det gatesmarte og naturlig autoritære, og det desperate og livredde i situasjoner hvor det for all del handler om å ikke miste hodet. Framfor alt forteller «Før mørket» en historie om ansvarliggjøring og et folk i krise, i et land verdenssamfunnet fortsatt har til gode å rette blikket mot.