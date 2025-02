Tom Jones til Norge i sommer

Den vitale 84-åringen viser langt fra tegn til å legge inn årene – og gyver i april løs på en omfattende turné.

Startskuddet går i Canada, før USA er neste. I juni starter han på Europa-delen, og nå er det klart at fornøyelsesparken Liseberg i Göteborg får besøk 10. juli. Da han sist gjestet parken, i 2022, sang publikum med på alle de kjente låtene, melder TT.

Tom Jones har en lang rekke hits å by på, som «Delilah», «She's a Lady», «Green, Green Grass of Home», «Kiss», «Sex Bomb» og «It's Not Unusual». Sistnevnte ble utgitt første gang i januar 1965.

– Den gangen hadde jeg aldri trodd at denne ene låten skulle føre til et så fantastisk liv og en karriere, full av musikk, fantastiske mennesker og turneer over hele verden, skrev Tom Jones på Facebook 60 år etter. Hans foreløpig siste album «Surrounded By Time» kom i 2021, og der tolker han blant annet Bob Dylan og Cat Stevens.

Neste stopp etter Sverige for den walisiske sangeren blir Tysnes 12. juli, noe som ble kjent tidligere denne måneden. Han har opptrådt på Tysnesfest tidligere – i 2015, og festivalsjef Øystein Vaage sa til BT:

– Jeg tenkte: «75 år, det er litt av en alder». Nå vil han være 85 når han spiller her.

