Hun skal bli Nationaltheatrets nye sjef

– Jeg trives i motbakke. Var husregissør ved Nasjonalballetten under pandemien. Da spilte vi 69 forestillinger utendørs. På operataket, ved aldershjem, på Bredtveit fengsel. Også i krisetid kan man få til mye bra. Nå er det turbulente tider. Da trengs teatret desto mer, sier Marit Moum Aune (60) til Dagsavisen.

Onsdag ble det kjent at hun er ansatt som ny teatersjef ved Nationaltheatret fra og med 2027. Åremålsperioden er på seks år, fra 2027 til 2032.

– Det er en god grunn til at jeg får jobben nå, men ikke begynner før 1. januar 2027. I teaterverdenen planlegger man repertoar flere år før forestillingene er klare for å vises for publikum. Vi har alltid tre-fire års perspektiv på ting, minst.

– Men jeg har vært innom huset i dag, og blitt ekstremt godt tatt imot der, både av kjente og av folk jeg ikke kjenner ennå. Jeg gleder meg veldig. Også til samarbeidet med Kristian Seltun. Vi er gamle venner, sier Moum Aune.

Teater – og Netflix

Hun er en av Norges mest anerkjente regissører, med en lang merittliste innen teater, film, dans og TV.

Et kort utdrag av derfra viser at Marit Moum Aune gjennom 35 år har satt opp stykker ved alle de store norske teatrene. Hun har også jobbet med radio og satt opp historiske spel.

De siste årene har hun hatt særlig stor suksess som regissør og koreograf for dansede versjoner av Henrik Ibsens stykker ved Nasjonalballetten. Disse har også blitt vist utenlands, til strålende kritikk.

For NRK TV har hun blant annet laget Kampen for tilværelsen (første sesong), «Harry & Charles» og «Made In Oslo», for Netflix har hun laget «Milliardærøya».

– Haha, Aftenpostens ellers veldig fine artikkel om meg har tittelen «Netflix-regissør er ny sjef på Nationaltheatret». Jeg er stolt av «Milliardærøya», så det er helt fint å dra fram den. Men jeg har altså laget én Netflix-serie og over 130 teaterforestillinger, så det blir litt komisk også, ler trønderen.

Nationaltheatret i Oslo. (Rodrigo Freitas/NTB)

Nytt Nationaltheater

Ved Nationaltheatret vil Kristian Seltun fortsette sitt seksårige åremål ut 2026, før Marit Moum Aune overtar i 2027.

Mye vil skje for teatret i denne perioden, både før og etter sjefsbyttet.

Nationaltheatrets bygg i Oslo sentrum er i dårlig forfatning. Diskusjonen har gått lenge om hvor mye penger som skal brukes på å rehabilitere teaterbygget, om hvilke nybygg som eventuelt trengs, og hvor disse eventuelt skal ligge.

Mange avgjørelser gjenstår ennå.

– Nationaltheatret står foran viktige veivalg for fremtiden. Marit Moum Aune har de egenskaper som skal til for å lede teateret i neste åremålsperiode. Marit har arbeidet som regissør på ulike kunstneriske flater, noe som gjør henne til en spennende kunstnerisk leder. Hun er en god kommunikator og samlende leder, noe som vil være viktig i en periode hvor teateret med all sannsynlighet kommer til å gå gjennom betydelige endringer i sammenheng med rehabilitering av Hovedscenen, skriver Nationaltheatrets styreleder Gisele Marchand i en pressemelding.

Teatermagi overalt

Marit Moum Aune er fullt klar over at det vil bli travle år. Det er et pluss for henne.

– Det blir Kristian som holder i byggesaken nå framover. Men jeg hadde ikke takket ja til jobben om jeg ikke syntes det er spennende med endring. Jeg er en teaterpraktiker. Har satt opp teater på taket av Operaen. I Nidarosdomen. På de rareste fjelltopper. Jeg tenker vi vil få til å lage teater hvor det skulle være. At publikum kan glede seg, sier hun.

Turbulens ingen hindring.

– Alt er turbulent nå. I verden enda mer enn for Nationaltheatret. Det folk ikke alltid skjønner, er at kunsten skal bære oss gjennom vanskelige tider. Vi har en demokratikamp foran oss. Den vil teatret være med å ta. Det er sjukt viktig nå. Ikke minst i et land som Norge, som faktisk har penger. Vi trenger teater. For alle. Det må føles relevant for folks liv, forklarer hun.

Som da hun nylig satt i salen på sin egen oppsetning av Tennessee Williams-stykket «En sporvogn til begjær» ved Christiana Theater.

– Da Trond Espen Seim var på sitt verste i sin rolle som den brutale ektemannen der oppe på scenen, hørte jeg en kvinne bak meg hviske opprørt: «Er det ingen som kan stoppe ham!?!», sa hun. Åh! Sånne teaterøyeblikk er fantastiske. Og viktige, sier Marit Moum Aune til Dagsavisen.