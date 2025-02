Skal hylle avdød Backstreet Girls-vokalist

I november døde Bjørn Müller, vokalist i Backstreet Girls. Til sommeren vil Tons of Rock-festivalen hylle Müller sammen med resten av Backstreet Girls på festivalens siste dag. Med Backstreet Girls bekreftet til festivalen på Ekebergsletta i Oslo, samt det nederlandske bandet Within Temptations, er årets festivalplakat komplett.

Hele det norske rockemiljøet gikk i svart da det ble kjent at Bjørn Müller døde 18. november etter å ha slitt med sykdom. Han ble 64 år gammel, og gikk bort idet Backstreet Girls markerte at det var 40 år siden oppstarten i 1984. Bjørn Müller kom inn som vokalist to år senere, og med unntak av noen få perioder var han bandets karismatiske frontmann og fremste profil ved siden av gitarist og bandgrunnlegger Petter Baarli.

Les også: En norsk klassiker jubilerer

Backstreet Girls Bjørn Müller og Petter Baarli i baren på Røverstaden i 2018, det gamle Sardine's der de bodde i en periode sent på 80-tallet. (Lene Sørøy Neverdal/Dagsavisen)

Tons of Rock-sjef: – Føles veldig riktig

– Bjørn Müller attitude er selve DNAet i hva vi driver. Dedikasjon til fansen, tydelig identitet og et brennende ønske om å alltid formidle noe som overgår forventninger. Vi som driver Tons of Rock har jobbet med Backstreet Girls i mange år på ulike måter og har flere ganger hatt gleden av å ha dem på festivalen. En hyllestkonsert til Bjørn på Tons of Rock med Backstreet Girls føles veldig riktig, sier festivalleder i Tons of Rock, Jarle Kvåle, i en pressemelding.

Backstreet Girls har vært et av de mest sentrale bandene innen norsk rock, et hardtarbeidende og hardtlevende band med en rendyrket kombo av punkrock og hard boogierock som varemerke. Da de ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame ble «Boogie Till You Puke» fra 1988 trukket fram som en klassiker innen norsk rock. Så sent som i 2023 ga de ut sitt siste av i alt 16 album gjennom karrieren, «in Lust We Trust», og fikk rosende kritikker blant annet her i avis. Særlig ble Müllers tekster trukket fram som «uslepne diamanter».

«Bjørn Müller var en rockesanger i særklasse. Langt hår, lange bein og armer, to meter levendegjort rock & roll, med Petter Baarli veivende rundt seg på gitar i Backstreet Girls. Norsk rock ble aldri tøffere, mer utagerende», skrev Geir Rakvaag i Dagsavisens minneord om Bjørn Müller.

Petter Baarli (til venstre) og Bjørn Müller på Tons of Rock i 2022. (Mode Steinkjer)

Backstreet Girls med gjestevokalister

Petter Baarli og Bjørn Müller ble i 2024 tildelt den høythengende Musikkforleggernes pris, og en rekke konserter var planlagt før Müller døde. Den årlige romjulskonserten med bandet på Rockefeller var den eneste som gikk av stabelen, da arrangert som en hyllestkonsert til den avdøde vokalisten.

På Rockefeller fikk de gjenværende medlemmene i bandet, gitarist Petter Baarli, bassist Gaute Vaag og trommeslager Jonas Amazonas, følge av en rekke gjestevokalister på scenen. Blant dem som da tok mikrofonen var Arne Årnes, som sang med Backstreet Girls før Müller kom inn i bandet, og Olle Hillborg og Dan Thunderbird som erstattet Müller i perioder på henholdsvis 90- og tidlig 2000-tall. Andre som var med og hyllet Müller denne kvelden var Åsmund Lande fra Oslo Ess, Frithjof Jacobsen fra Gluecifer og Sebastian Ulstad Olsen fra Death By Unga Bunga. Og Kvelertak og The Good The Bad and the Zugly-frontmann Ivar Nikolaisen, som for øvrig skal spille på årets Tons of Rock med sistnevnte band.

Det er ikke kjent hvordan Tons of Rock-konserten med Backstreet Girls blir, heller ikke hvem som eventuelt deltar, annet enn at den blir en hyllest til Müller. Bandet har spilt på Tons of Rock flere ganger, senest i 2022.

Les også: Da Led Zeppelin ble den nye sensasjonen

Within Temptation på Tons of Rock 2022. (Mode Steinkjer)

Within Temptation til Tons of Rock 2025

Tons of Rock går av stabelen 25.–28. juni, og plakaten toppes av blant andre Green Day, Muse, Sex Pistols & Frank Carter, Kaizers Orchestra, Dimmu Borgir, Machine Head, Avenged Sevenfold, Dream Theater, Weezer og Jerry Cantrell (fra Alice in Chains). Backstreet Girls-konserten finner sted på festivalens siste dag, lørdag 28. juni.

Nederlandske Within Temptation, et av verdens ledende innen symfonisk metall, med vokalist Sharon Van Adel i front, vender tilbake til Norge og Tons of Rock 2025. De har spilt i Norge en rekke ganger, sist nå i oktober 2024 da den opprinnelige konserten på Sentrum Scene måtte flyttes til Oslo Spektrum på grunn av stor pågang. Bandet besøkte Tons of Rock også i 2022, og kommer nå tilbake og gjør fredagens program komplett, samme dag som Kaizers Orchestra er hovedband.