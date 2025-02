«Villdyr»-forfatter vant Aschehougs barnebokpris

Mads Wiel Nygaards legat, som er en skjønnlitterær pris som anerkjenner et kvalifisert forfatterskap, går til Ivo de Figueiredo. Ifølge Aschehoug har han skrevet noen av de viktigste biografiene som er gitt ut de siste tjue årene i Norge, om blant andre Henrik Ibsen og nå Edvard Munch.

Om barnebokprisvinneren skriver forlaget at «noen ganger får vi inn manus som markerer et før og etter», og sikter til da Håkon Marcus kom med manuset til «Villdyr», som utkom høsten 2023.

– Med denne helt usedvanlige debutboken satte Marcus en helt ny standard for norsk fantasy – for sjangeren, for litteraturen og for leserne, heter det i prisbegrunnelsen. Andre bok i «Villdyr»-serien kommer i april.

Mira Hussain debuterte i fjor med diktsamlingen «Hjertet er ei rabiat bikkje,» som forlaget nå priser som «en modig samling som viser fram en ung kvinne med kraft, sinne og opprørsvilje» – der hun «spiller bevisst på sine røtter i to kulturer: Groruddalen i Oslo og Lahore i Pakistan».

Prisene ble bekjentgjort under et arrangement i Oslo fredag formiddag.

