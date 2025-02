Promp, prakt og Proktor

---

TEATER

«Doktor Proktors prompepulver»

Av Jo Nesbø

Regi: Mathias Luppichini

Med Klaus Sonstad, Olve Løseth, Ingvill Siegel, Thomas Kvamme Urnes, Aslak Maurstad, Malin Skjolde, Benedicte Søreng

Nye Hjorten Teater, Trondheim

TRONDHEIM (Dagsavisen): Jo Nesbøs kanskje ikke helt luktfrie barnebok «Doktor Proktors prompepulver» er blitt familieteater. Igjen. Men denne versjonen overgår både tidligere sceneversjoner og filmatiseringen, for maken til galskap skal man lete lenge etter. Med Klaus Sonstad i spissen som eksentrisk professor blir dette en stjernepromp av en forestilling.

Det kommer ikke helt overraskende at dette blir temmelig vilt, all den tid oppsetningen, den nye dramatiseringen over Nesbøs roman og sangene er signert Mads Bones, Olve Løseth og Kyrre Havdal. Teater-Norges mest grenseoverskridende trio tar ingen nevneverdige hensyn til at de spiller for barn og familier. Et par subtil «Hawk Tuah»-utbrudd i en barneforestilling? Det er virkelig en første gang for alt.

«Doktor Proktors prompepulver» på Nye Hjorten teater i Trondheim blir så spinnvilt og høytsmellende at et par av de minste på premieren måtte roes ned. De drøyeste referansene går heldigvis over hodet på de yngste, og åpenbart noen voksne også.

«Doktor Proktors prompepulver» (Ole Ekker/Nye Hjorten Teater)

«Doktor Proktors prompepulver» på Nye Hjorten

Reitan-familiens nye privatteater har knapt rukket åpning og premiere på «Peter Pan – Stargate to Neverland» før den samme kunstneriske gjengen lager husets første familieforestilling. Nesbøs bok er en gavepakke i så måte. Det er få ting barn (og ikke så rent få voksne heller) ler så hjertelig av som lytehumor og promping. Men her spjæres både det ene og det andre når et heltent ensemble med både timing og overskudd spiller fram en historie som er splintrende galskap og fjoll fra ende til annen, men som i bunn og grunn er en moralsk fortelling rundt mobbing og maktmisbruk. Med andre ord en historie av det slaget verden trenger akkurat nå.

Mads Bones’ Doktor Proktor handler mindre om professoren selv enn om de to unge heltene Lise og Bulle, spilt av henholdsvis Ingvill Siegel og Thomas Kvamme Urnes. Lise er lei seg. Hun har mistet bestevennen sin. Til Steinkjer, som er så langt unna Trondheim at det ikke engang går fly dit. Inn i det tomme nabohuset flytter Bulle. Et navn alle vet hva rimer på. Han er kjempegod på trompet, vil gjerne være med i skolens korps og er en selvsikker sjel som sporenstreks står opp mot Lises mobbere Truls (Malin Skjolde) og Trym (Benedicte Søreng), barna til den fæle sniken Herr Thrane (Aslak Maurstad, i en av mange roller).

«Doktor Proktors prompepulver» (Ole Ekker/Nye Hjorten Teater)

Bulle og Lises møte med den kjærlighetsfortvilte professor Proktor (Klaus Sonstad) skal snu tilværelsen på hodet for dem alle. Doktoren har allerede blitt frastjålet et genialt patent (gjett av hvem), og må nå lage et nytt for å få råd til å reise til Paris hvor han vil gjenforenes med sin gamle flamme. Sammen kommer de tre på ideen om prompepulveret, som ved en tilfeldighet viser seg å ha en sånn kraft at det kan skyte folk opp i verdensrommet. Hallo! NASA neste! Resten er forviklinger når trioen både skal finansiere Proktors reise med salg av vanlig prompeulver, og kjempe mot krefter som ønsker å slå kloa i den sterkere varianten som har uant potensial.

Nye Hjorten og Jo Nesbø

Selvsagt blir det mye tullball rundt små plastposer med hvitt prompepulver i, for det gjør jo «livet cirka en milliard ganger morsommere». Dette forutså neppe Nesbø da han skrev boken, men det er slike manusmessige friheter, omskrivinger og drøye referanser som utgjør den humoristiske orienteringen til gjengen som fra før av har laget «Robin Hood – Rai rai i Sherwoodskogen» og «Tordenskjold – alle tiders trønder».

«Doktor Proktors prompepulver» (Ole Ekker/Nye Hjorten Teater)

Det er lett å avfeie det hele som bare tull, men humoren er ustoppelig, og ensemblet briljerer så vel fysisk som i verbal timing. Scener «fryses», personer flyr til værs i Nye Hjortens finurlige snorsystem, og scene- og kostymeskiftene slår gnister i Martha Standal dynamiske koreografi. Også skuespillet matcher villskapen i Mathias Luppichinis presise og imponerende stramme regi, som lener seg godt på Gjermund Andreassens plankebyscenografi, Christina Loverys fantasifulle kostymer og den eksplosive og medfortellende lysdesignen til Ingrid Skanke Høsøien.

Klaus Sonstad og Benedicte Søreng i Doktor Proktor

Et høydepunkt er Benedicte Søreng som Bitten, en tre-fireåring med så mange spørsmål innabords at det stotrer seg helt og hun kommer åpenbart aldri til poenget. Men aldri har en sal knekket så ettertrykkelig sammen av latter. Lenge. Dette er en øvelse i å sette både medspillere og publikum på prøve, rett og slett et «Oscar moment» overført til en tullerolle i en familieforestilling.

«Doktor Proktors prompepulver» (Ole Ekker/Nye Hjorten Teater)

Klaus Sonstad er en god og ivrig Proktor, mens Olve Løseths mange roller med like mange fantasifulle aksenter ville gjort enhver annen skuespiller tullerusk i gjerningsøyeblikket. Og hvor er ble det av kruttet fra Kina som skal brukes til Trondheims største 17. mai-salutt? Og der var det visst en svær slange ja. I kloakken. Og der kommer beredskapspolitiet. Og forsvaret. Og så skjer det noe spektakulært ute blant publikum. Og så føyk Truls og Trym til himmels. Om det er familieteater på barnas premisser er ikke godt å si, men som i alle gode fellesløft viser også Mads Bones og regissør Mathias Luppichini god korpsånd, og byr på en forsonende overraskelse til slutt.