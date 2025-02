Jazz: Særegent, pulserende mangfold

---

Young Mothers

Better If You Let It

Sonic Transmissions

---

«Better If You Let It» er tredje album fra et band som ble født da Ingebrigt Håker Flaten – en av de fremste bassistene på den norske jazzscenen – i 2009 flyttet over Atlanteren for å bosette seg i Austin, Texas. Inspirert av et pulserende mangfold på byens musikkscene, samlet han et grensesprengende kollektiv som serverte sitt helt særegne musikalske brygg av frilynt jazz, hip hop, elektronika og et hint av punk.

Det har gått sju år siden forrige album fra The Young Mothers, fine «Morose» fra 2018. Siden da har Flaten flyttet hjem til Norge, men nå har de endelig fått samlet gjengen igjen. Og gjengen består, i tillegg til Flaten, av Jawwaad Taylor (trompet, vokal, elektronikk, programmering), Jason Jackson (tenor- og barytonsaksofon), Stefan González (vibrafon, trommer og perkusjon), Jonathan F. Horne (gitar), Frank Rosaly (trommer, elektronikk og programmering).

Les også: Telehiv - ny jazz med spenning og store overraskelser

Det er noe enormt frisk og lekent over hvordan de seks musikerne sjonglerer med ulike sjangre, tvinner ulike uttrykk sammen til en ny og befriende helhet av duvende groove, heftig improvisasjon, rap og smektende melodier, hardtslående i et øyeblikk, poetisk dvelende i det neste, hele veien servert med nerve og intensitet. Tittellåten, som åpner albumet, er et godt eksempel på hvor vellykket det låter, med sin funky groove, der Flatens pulserende bass spiller en viktig rolle, i tett samspill med González og Rosaly.

Les også: Kjetil Mulelid Trio: Melodisk, melankolsk og vakkert

En annen sentral låt på albumet er «Song For A Poet», skrevet av trompetist Dennis González (far til nevnte Stefan) og opprinnelig spilt inn med Dennis González Band of Nordic Wizards, der trompetisten fra Texas hadde med seg et norsk lag bestående av blant andre Bugge Wesseltoft, Sidsel Endresen og Nils Petter Molvær. The Young Mothers serverer en nydelig tolkning av låten, neddempet, men storslagent, med et filmatisk drag av melankoli over seg.

Les også: 2024 – norsk jazz på sitt beste

Det filmatiske er ellers noe som går igjen på hele dette albumet, som avsluttes på mektig vis, med femten minutter lange «Scarlet Woman Lodge», som bygges opp fra et lavmælt elektronisk landskap til blytunge riff og forførende groove. En strålende avslutning på dette gode albumet.

Young Mothers: Better If You Let It (Sonic Transmissions)