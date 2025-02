En norsk klassiker jubilerer

---

Tre sentrale hendelser fra norsk popmusikks historie, våren 1985: 1: A-ha ga ut sin andre singel, «Love Is Reason», som fikk enda mindre oppmerksomhet enn «Take On Me» halvåret før. Fortsatt var det et halvt år igjen til gjennombruddet. 2: Bobbysocks vant Eurovision Song Contest med «La det swinge». 3: Fra Lippo Lippi ga ut sitt tredje album, «Songs», som ga dem kontrakt med det ledende britiske plateselskapet Virgin Records.

Denne våren var Per Øystein Sørensen sanger både i Fra Lippo Lippi og i koret til Bobbysocks da de vant eurovisjonsfinalen. Avstanden mellom folkelig anerkjennelse og kredibel pop har aldri vært kortere. For de fleste kredband ville det vært farvel til all god omtale for en stund. Ikke for Fra Lippo Lippi. «Songs» ble anerkjent som en liten sensasjon. Nye Takters anmelder Kjetil Rolness mente at «tidens beste norske pop-LP» ikke var rare komplimentet for ei så god plate, konkurransen tatt i betraktning. «Den er mye bedre», var konklusjonen. «Songs» var så spesiell at Virgin ga Fra Lippo Lippi en internasjonal kontrakt for åtte album på åtte år. De begynte med en omarbeidet utgave av «Songs» i 1986.

Originalutgaven av «Songs» kommer nå som et eget album for første gang siden den gangen. Den har riktignok vært med i en større LP-boks, i et annet omslag, men ser nå igjen ut som i 1985, bortsett fra noen små detaljer med liten skrift. Mens det i mange år var denne originalinnspillingen av «Songs» som var sjelden på plate, er det nå Virgin-utgaven som er vanskelig å finne. Det er imidlertid den som ligger på strømmetjenestene.

Helt nøyaktig 50 år siden utgivelsen er det ikke. Albumet kom ut i mai, med «Come Summer» som et perfekt åpningsspor, med «the sun and the sea and a breath of flesh air». Sånn var de ikke før! At Fra Lippo Lippi meldte seg på i det øverste norske popsjiktet var mildt sagt overraskende for dem som hadde fulgt dem så langt. Gruppa fra Nesodden hadde markert seg i det alternative sjiktet som kalles post-punk. Gradvis ble de mer omgjengelige, i likhet med britiske kolleger som Scritti Politti og New Order som også begynte å lage sanger som gjorde inntrykk på hitlistene.

Fra Lippo Lippi ved utgivelsen av "Songs" i 1985: Rune Kristoffersen og Per Øystein Sørensen (foran), Øyvind Kvalnes og Morten Sjøberg. (Steinar Buholm/Nye Takters arkiv)

Fra Lippo Lippi begynte som Genetic Control i 1979. – Genesis er toppen, uttalte multiinstrumentalist Rune Kristoffersen. Året etter hadde musikken blitt vanskeligere: – Dette «rocke»-opplegget: Det er ganske vesentlig for oss at vi er utenfor det, sa Kristoffersen i det første intervjuet i Nye Takter etter navneskiftet.

Fra Lippo Lippi var opprinnelig navnet til en italiensk maler fra den tidlige renessansen. Jeg sto en gang i en lang rulletrapp på jernbanestasjonen i Napoli, da en gutt i motsatt retning fattet interesse for T-skjorta mi. «aaah – Fra Lippo Lippi» ropte han på lang avstand, slik det skal uttales på italiensk. Jeg trodde et kort sekund at han hadde en viss interesse for malerkunst, men akkurat i det vi passerte hverandre la han hengivent til: «In Silence». Der og da forsto jeg at Fra Lippo Lippi hadde kommet et stykke fra Nesodden.

«In Silence» var det første albumet til gruppa, og kom ut i 1981. Sterkt inspirert av Joy Division og annen britisk postpunk. «Det mest fascinerende norsk ny musikk har skapt foreløpig» skrev Kurt Hanssen i Nye Takter, om den innadvendte lyden av ei gruppe som var langt fra å bli popstjerner. Men som ville bli det likevel. Det hører med til historien at «In Silence» nettopp kom på 199. plass i en kåring av tidenes 200 beste goth-album, i en spesialutgave av magasinet Uncut. («Disintegration» med The Cure» er nr. 1.)

«Fra Lippo Lippi trenger vokalist SNAREST for innspilling av LP. Kvinnelig/mannlig», sto det i en gratis musikkannonse i Nye Takter i 1983. Rune Kristoffersen hadde oppdaget flygelet, og forsto at gruppa trengte en frontmann. – Vi føler oss modne til å prøve noe mer. Det er helt essensielt for oss å ta det skrittet nå, sa han. Per Øystein Sørensen reagerte ikke på denne annonsen, men han endte opp i gruppa via felles venner. Riktignok som så assosiert medlem at han ikke var med på intervjuer og bilder til å begynne med.

– Det føltes som en naturlig utvikling. Etter den første plata tok vi et oppgjør med oss selv. Det var på tide å finne sin egen stil. Det var ingen tvil om hvor «In Silence» hørte hjemme, inspirert av Joy Division og The Cure. Vi måtte komme oss ut av skyggen som vi hadde skapt for oss selv. Men noen av kjennetegnene ble med videre, kanskje først og fremst melankolien, sier Rune Kristoffersen i dag.

– Postpunken gjorde det mulig å spille alt som ikke hadde vært lov før. Når folk etter hvert ble flinkere til å spille låt de litt kulere. Rune kom fra postpunken og idealismen. Jeg hadde hørt mer på Beatles, Carole King, Marvin Gaye og Weather Report. Vi var opptatt av de enkle linjene, ikke de siste hippeste lydene som åpenbart ville gå av moten om et par år. Derfor går det fortsatt an å høre på sangene i dag. Jeg tror vi var smarte der, i særdeleshet Rune, som hadde en idé om hvordan alt skulle høre sammen, tekster, musikk, produksjon og platecover, fortalte Per Øystein Sørensen oss senere.

Albumet «Small Mercies» var annerledes i 1983. Langt åpnere, en slags poputgave av den «nordiske» estetikken vi ofte hørte på jazzselskapet ECM. «Small Mercies» viste at de hadde potensial til å bli «noe mer». Gruppa ble til og med kontaktet av en ny englandsavdeling av plateselskapet Motown – kjent for sin store soulhistorie. Noe Kristoffersen synes er merkelig på bakgrunn av Fra Lippo Lippi sto bak «den hviteste, minst funky musikken som noen gang er festet til tape», som han skrev i heftet i en CD-boks.

Motown fulgte ikke opp nysgjerrigheten. Ingen norske plateselskap var interesserte. Rune Kristofferson gikk til banken på Nesodden, og fikk innvilget lån for å spille inn ei ny plate. Med en ny ambisjon: – Rett og slett kvitte oss med denne auraen av mystikk som nok har eksistert rundt oss, forklarte han etterpå.

Albumet ble spilt inn i Polar-studioet til Abba i Stockholm, med Kaj Erixon som produsent, og kom ut på gruppas eget Easter Productions. I Stockholm bodde de i en trang, liten leilighet mens innspillingen holdt på. De var fortsett et firemannsband, med Morten Sjøberg og Øyvind Kvalnes i rekkene. Disse to syntes den påfølgende kontrakten med Virgin medførte for store forpliktelser, og ble ikke med videre ut i verden.

Virgin-utgaven av «Songs» kom i 1986, med nye gitarpålegg i tre av sangene. Disse ble remikset av Dave Allen, som på denne tida var produsenten til The Cure. Allen produserte også et helt nytt spor på utgivelsen: «Everytime I See You», en videreføring av «A Small Mercy» fra «Small Mercies». Den ble en av deres aller fineste sanger. Gruppa fikk også en hit med singelen «Shouldn’t Have To Be Like That».

80-tallet på sitt beste: Fra Lippo Lippi med Pat Sharp, programleder i Sky Channel. (Næss, Ola)

Responsen på «Songs» var så god at Virgin bestemte seg for å flytte Fra Lippo Lippi videre ut i verden. Til Los Angeles, for å spille inn albumet «Light And Shade» med Walter Becker fra selveste Steely Dan som produsent, og mange av de fremste amerikanske studiomusikerne i ryggen. Litt for mange, syntes de selv. De fortalte om lange dager i studio, med filing på de minste detaljer. Etter utgivelsen fortalte de med skrekkblandet fryd at legenden Jim Keltners trommespill på singelen «Angel» ikke ble regnet som godt nok i forhold til trommemaskinene. Rune Kristoffersen er fortsatt ikke sikker på om Becker brukte noe av det.

En alminnelig oppfatning den gangen var at albumet ikke tok vare på særpreget gruppa hadde vært i besittelse av, mens Kristoffersen mener at produsenten fikk mindre innflytelse på resultatet enn hva han var vant til. «Light And Shade» ble dessverre ingen suksess. Kontrakten med Virgin ble annullert. Men Fra Lippo Lippi ble store på Filippinene, der slo de visst publikumsrekorder The Beatles hadde satt to tiår i forveien.

Fra Lippo Lippi spilte inn to album til hjemme i Norge, men etter «Dreams» i 1992 var det slutt. Selv om de i dag synes at dette var fullt på høyde med mye av det beste de gjorde på 80-tallet, og inneholder «Stitches And Burns», som jeg synes er en av deres fineste stunder.

Per Øystein Sørensen med Kringkastingsorkesteret, under innspillingen av "30 Years Of Songs" i 2015. (Jørn Dalchow/daWorks)

Per Øystein Sørensen har fortsatt å synge de gamle sangene på egne opptredener, og markerte 30-årsjubileet for «Songs» med en konsert med Kringkastingsorkesteret i 2015. Denne ligger i NRK-spilleren med tittelen «30 Years Of Songs», og kom også på plate. Rune Kristoffersen startet på sin side plateselskapet Rune Grammofon, som har gitt ut en lang rekke plater med andre artister, i et svært bredt spekter. Det er også han som gir ut de gamle platene til Fra Lippo Lippi om igjen. Han forteller at interessen for de gamle sangene fortsatt er så stor at de sannsynligvis tjener mer på dem i dag enn for 40 år siden. Hør dem gjerne igjen enda en gang!

Fra Lippo Lippi: Songs (Rune Grammofon)