Undersøkelse: Norske filmer nærmest usynlige på strømmetjenestene

Det er to professorer på TV-skolen ved Universitetet i Innlandet, Roel Puijk og Audun Engelstad, som har tatt for seg hvor synlige norske filmer på de kjente strømmetjenestene.

Med støtte fra Medietilsynet så de på noen av de største strømmetjenestene i Norden – TV 2 Play, Altibox, Viaplay, Vega hjemmetjeneste, Telia Play og SF Anytime.

– Resultatene er ikke spesielt oppløftende, sier Puijk, som ledet arbeidet.

Konklusjonen er at mens norske filmer har gode kår på kino, kjemper de en langt hardere kamp om oppmerksomheten på strømmetjenestene, ifølge pressemeldingen.

– Tar vi strømmetjenestene under ett, så viser det seg at mer enn halvparten av filmene som strømmetjenestene viste fram på sine nettsider, har USA enten som hovedprodusentland eller som co-produsent med amerikansk kapital, forteller Puijk.

De tok for seg hvilke spillefilmer de viste fram på sine norske hjemmesider for film i ukene 43 og 47 i 2024. Norsk film hadde en forholdsvis beskjeden plass i utstillingsvinduet, i snitt på under 10 prosent i de to periodene.

– Sett i lys av at norsk film, i likhet med amerikansk film, er forholdsvis populær på kino skulle man tro at norske filmer ville fremheves ekstra godt i utstillingsvinduet. Det gjør de ikke, uttaler Puijk.

