En veldig annerledes film - med Renate Reinsve

---

5

FILM

«A Different Man»

Regi: Aaron Schimberg

USA – 2024

---

Etter en lang og trofast tjeneste som Marvel-antihelten Bucky Barens har Sebastian Stan gjort et krafttak for å bevise sin bredde og strekke sine talenter. Han sanket nylig en overraskende Oscar-nominasjon for sitt portrett av en ung Donald Trump i «The Apprentice», og ble tildelt Sølvbjørnen i Berlin for sin imponerende innsats i «A Different Man». Et tragikomisk, eksistensielt mareritt spilt inn fort og farlig på kornete 16mm under Covid-nedstengningen i 2022, som lander et sted mellom Aki Kaurismäki, Charlie Kaufman, Kafka og David Cronenberg.

Eventuelt det typen besk, nattsvart body horror-satire som Kristoffer Borgli kunne ha vært troendes til å lage etter «Syk Pike», så det passer perfekt at Renate Reinsve spiller den kvinnelige hovedrollen. Hun er Ingrid Vold, en håpefull dramatiker fra Ålesund nyinnflyttet i en nedslitt bygård i Brooklyn, som nærmeste nabo til Edward (Sebastian Stan). En kjempende skuespiller som er belemret med Nevrofibromatose type 1, og et deformert ansikt dekket av utposninger. Ingen ser ut til å reagere nevneverdig på Edwards ukonvensjonelle utseende, men han er fortsatt veldig selvbevisst, innesluttet og kronisk deprimert.

Renate Reinsve i «A Different Man»

Ingrid innleder et vennskap med Edward, men det er lett å mistenke at hun mest anser ham som et interessant tema for sitt første teaterstykke. Ingrid trekker seg unna så fort Edward viser romantisk interesse, og kort tid senere forsvinner han sporløst. Etter at Edward får tilbud om en eksperimentell kur går han gjennom en smertefull metamorfose, som får et ganske annet utfall enn den Demi Moore nylig opplevde i «The Substance».

Fra filmen «A Different Man», Renate Reinsve flankert av Sebastian Stan (til venstre) og Adam Pearson. (Another World Entertainment )

Det misdannede ansiktet hans faller av i klumper, og Edward gjenoppstår som en kjekkas med det tiltalende fjeset til… vel, Sebastian Stan. Han forteller legene at Edward har begått selvmord, og skaper seg en ny identitet som den vellykkede eiendomsmekleren Guy Moratz. Flytter inn i en mer elegant loftsleilighet og innleder et forhold til en vakker kollega. Han er attraktiv på utsiden, men på innsiden er Edward fortsatt den samme stakkaren som før. Miserabel, sosialt utilpass og ukomfortabel i sitt eget skinn. Kort tid senere oppdager han at Ingrid er i ferd med å sette opp sitt første teaterstykke på off-Broadway: «Edward». Basert på hennes selvtilfredse fritolkning av deres flyktige vennskap, og en moderne «Elefantmannen».

Absurd, mørk og humoristisk film

Guy stiller impulsivt opp på audition, og får rollen som seg selv ikledd en maske av sitt tidligere fjes. Han innleder samtidig et forhold til Ingrid, som er en langt mer komplisert person enn den han kjente som Edward (og gir Renate Reinsve en sjanse til å endelig vise hva hun er god for i sin hittil mest saftige, internasjonale filmrolle). Guy blir imidlertid gradvis dyttet ut på sidelinjen av konkurrenten Oswald (Adam Pearson) – som selv har nevrofibromatose, og er som skapt til å spille denne rollen. Et speilbilde av den personen Edward engang var, som samtidig er hans rake motstykke.

Oswald er en sprudlende positiv, utadvendt og selvsikker sjarmør med et vidåpent hjerte, som nekter å la de fysiske utfordringene definere livet. En manifestasjon av den personen Guy/Edward innerst inne drømmer om å være, men aldri er i stand til å bli. Under arbeidet med teaterstykket mister Guy eierskapet av sin egen identitet: Ingrid beskriver rollefiguren Edward som «min skapelse», mens Oswald presser seg inn fra sidelinjen med hjelpsomme råd om hvordan denne rollen bør spilles. Herfra blir «A Different Man» gradvis mer absurd, mørkt humoristisk, tvetydig og uhåndgripelig. Det er åpent for tolkning hvor mye av dette som virkelig skjer (om noe i det hele tatt), og hvor mye som utspiller seg inni det splintrede sinnet til Edward/Guy/Oswald.

Adam Pearson

Regissøren Aaron Schimberg har oppriktige intensjoner om å utfordre vårt forhold til hvordan marginaliserte mennesker blir skildret på film, og var forbauset over at han ble kritisert for å gi hovedrollen i indie-dramaet «Chained for Life» (2018) til Adam Pearson. En britisk mediepersonlighet, sosial aktivist og skuespiller med Nevrofibromatose, som tidligere hadde spilt en sentral birolle som «The Deformed Man» i Jonathan Glazers sci-fi «Under the Skin» (2013). Schimberg var samtidig frustrert over at «Chained of Life» ble marginalisert utelukkende på grunn av teamet, og uttalte oppgitt i et intervju at han i neste film aktet å dele opp hovedrollen mellom en skuespiller i maske og en skuespiller med Nevrofibromatose – sånn at de kunne kjempe mot hverandre til en av dem gjensto som vinneren.

Noe som ble inspirasjonen til «A Different Man», og kanskje en slags fasit inn i denne forunderlige filmen. Manuset ble til dels bygget rundt regissørens vennskap til Adam Pearson, men er dette er samtidig et dypt personlig prosjekt: Aaron Schimberg ble født med hareskår, og identifiserer seg med den typen utenforskap Edward fortsatt føler etter at han blir gjenfødt som en ny person.

Jeg kan ikke påstå at Schimberg gjør det enkelt for seg selv, eller oss i kinosalen. «A Different Man» inneholder en rekke kryptiske scener som får oss til å tvile på hovedpersonens virkelighetsoppfatning, selvbilde og omgivelser. Å forvandle hele historien til en surrealistisk abstraksjon gjør filmen mer krevende og forkludrer muligens det Aaron Schimberg prøver å si, men forsikrer samtidig «A Different Man» blir oppriktig fascinerende, tankerirrende og totalt annerledes fra noe annet vi har sett.

