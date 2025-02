Kunst i oppvarmede gallerier

En mengde nye utstillinger kan oppleves de neste ukene, blant annet under vinterferien i Oslo. Her er noen tips, alt fra Dronning Sonja Kunststall til Håkon Blekens siste bilder.

Eventyrverden fra virkeligheten

Dukkemaker Tormod Lindgren presenterer en inntrykksrik utstilling i Galleri Vanntårnet på Nesodden. (Tormod Lindgren)

---

UTSTILLING

Tormod Lindgren

«Corpus – skulptur og figurer»

Galleri Vanntårnet, Nesodden, til 16. februar

---

Du må skynde deg hvis du skal rekke å få med deg dukketeatermannen Tormod Lindgrens engasjerende utstilling. Ikke bare er søndag 16. siste dag, du må også planlegge turen til Galleri Vanntårnet på Nesodden. Gevinsten er en fin båttur fra Aker Brygge, og en innholdsrik utstilling. Galleriet er fylt til randen av teaterdukker og scenografiske elementer som byr på et vell av spennende historier. Lindgren leder Theater Corpus, ett av Norges beste dukketeaterkompanier, og det er elementer fra deres forestillinger han viser. Det inkluderer historien om det tyske satirebladet Simplicissimus, skrevet sammen med Knut Nærum, en dramatisering av Axel Jensens gjennombruddsroman «Epp», og Edvard Munchs historie i «Den fri kjærlighets by» – for bare å nevne noe. Jeg hadde stor glede av denne utstillingen, og selv om det krever sitt å finne frem, mener jeg opplevelsen oppveier prøvelsene.

Les også: Unni Askeland vil gi oss kyss





Håkon Blekens siste sprell

95 år gammel begynte Håkon Bleken å male med sprayboks, som i «Unnskyld» (2024). (Øystein Thorvaldsen / Galleri Brandstrup)

---

UTSTILLING

Håkon Bleken

«Nattevandreren»

Galleri Brandstrup, Oslo. Til 1. mars

Håkon Bleken

«På vei»

Trondheim kunstmuseum, Gråmølna i Trondheim

---

Håkon Bleken var aktiv til det siste. Da han døde i januar, 96 år gammel, brukte jeg «He’s dead, but he won’t lie down» som tittel på nekrologen. Det skulle vise seg å være sant, for 1. februar åpnet hans faste galleri i Oslo en utstilling Bleken hadde planlagt til minste detalj. Og der, med et skråblikk fra graven, overrasket han alle med å vise nye malerier der han hadde begynt å bruke spraymaling. Hvem skulle trodd at en 95-åring ville ta i bruk ungdommens og gatekunstnernes foretrukne maleverktøy?

«Avrevet hode» fra 2008 er ett av høydepunktene i Trondheim kunstmuseums Håkon Bleken-utstilling. ( Trondheim kunstmuseum)

Hvis du ønsker å få et større overblikk over Håkon Blekens produksjon bør du ta turen til hans hjemby. I november åpnet Trondheim kunstmuseum en stor utstilling med de beste maleriene museet har i sin store samling, i museets avdeling Gråmølna på Solsiden/Nedre Elvehavn. Maleriutstillingen supplerer den faste presentasjonen, der du kan studere hans flotte grafikkmapper, blant annet med illustrasjonene til Henrik Ibsens «Hedda Gabler».

Anmeldelse Reitan-familiens nye museum: Det skal mer enn en trapp til for å lokke publikum





Jubilanten Ludvig Karsten

Ludvig Karstens «Liggende akt» (1909). viser hans. (Gjengitt med tillatelse av Galleri K)

---

UTSTILLING

Ludvig Karsten

«Paintings»

Galleri K, Oslo, 13/2 – 16/3 2025

---

Neste år er det 150 år siden Ludvig Karsten (1876–1926) ble født, og hundre år siden han døde. Han levde samtidig med Edvard Munch og ble tydelig påvirket av ham. Men Karsten blir like fullt regnet som en av Munchs samtidige konkurrenter, blant annet fordi han er en fremragende kolorist. Nasjonalmuseet har ikke offentliggjort at de vil markere jubileet, mens Munchmuseet lager en jubileumsutstilling som åpner i oktober og står inn i jubileumsåret. Men det lille, men høyt ansette Galleri K kommer begge i forkjøpet med en maleriutstilling som samler flere av Karstens beste verk. Her kan du se både ett av hans fineste aktmalerier, og en variant av hans ikoniske blå kjøkkeninteriører. Utstillingens malerier er lånt inn fra private samlere, og ingen ting er til salgs. Det er høyst uvanlig i et privat galleri.





Fotografene inntar Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet er blitt kritisert for bare å vise ett maleri av Odd Nerdrum. Nå retter de opp noe ved å inkluderer Robert Meyers ungdomsportrett av «Odd Nerdrum med hund» fra 1968. (Robert Meyer/Nasjonalmuseet)

---

UTSTILLING

«Det subjektive fotografiet»

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo

---

I dag har alle et kamera med seg til enhver tid. Fra 1970-tallet skjedde det en revolusjon i bruken av foto som kunstnerisk uttrykksform. Men det tok lang tid før fotografiet ble anerkjent som kunst i Norge, og da Nasjonalmuseet åpnet sommeren 2022 ble museet kritisert for å vise alt for få fotografer. Museet har tydeligvis tatt kritikken til seg, for som del av en nyhenging av rommene med samtidskunst kunne de nylig åpne et helt rom med fotokunst. Rom 81 er gitt tittelen «Det subjektive fotografiet», og her finner du flere ikoniske verk. Flesteparten er sort-hvite kopier fra 1980-tallet, laget av norske fotografer, men det er også noen eldre bilder laget av utenlandske storheter. Det fine med denne presentasjonen er blant annet at museet trekker frem Tom Sandbergs tidlige bilder, og at vi får et gjensyn med sterke fotoprofiler som har forsvunnet i glemmeboken.

Les også: Oslo kommune slår staten ned i støvlene innen samtidskunst





Kari Rolfsen - Feministtegneren

Kari Rolfsen var med og startet det banebrytende kvinnebladet Sirene. Her et eksempel fra tegneserien Mutter’n. Teksten lyder: «Fikk du den jobben? Nei, han må ha trodd jeg var udugelig, siden jeg var gammel nok til å være mora hans.» (Gisle Harr / Galleri Grotten)

---

UTSTILLING

Kari Rolfsen

«Kari Rolfsen 1938–2020»

Galleri Grotten/Oslo Rammeverksted, til 1. mars

---

Få mennesker knyttes så tett til fremveksten av den moderne feministiske bevegelsen i Norge som Kari Rolfsen (1938–2020). Hun var medstifter av kvinnebladet Sirene (1973–83), og som tegner bidro hun til å forme en hel generasjons kvinnekamp og -idealer. Nå arrangerer Galleri Grotten (som er samlokalisert med Oslo Rammeverksted i Akersveien) en minneutstilling med et stort antall severdige bidrag fra Sirenes spalter og andre arbeider fra et langt liv. Hun var en dyktig teatertegner, blant annet her i Arbeiderbladet. Hun var også utdannet skulptør og laget karakterdannende portretter både i tre dimensjoner og på papir, gjerne i uvanlige teknikker som scraperboard, der du skraper frem strekene i leire dekket av et tynt lag sort blekk. Mennesket stod sentralt i kunsten hennes, og hun fylte Sirenes spalter med skarpe observasjoner av hverdagslige hendelser med humoristisk brodd, som de prisbelønnede føljetongene Mutter’n og Jensen.





Pomp og prakt i Dronning Sonja Kunststall

Palé-serviset anno 1815 er hovedattraksjonen i utstillingen i Dronning Sonjas Kunststall. Her er serviset fotografert i forbindelse med en middag på slottet. (Øivind Möller Bakken, De kongelige samlinger)

---

UTSTILLING

«Ved Kongens bord – fra bordstell til samtidskeramikk»

Dronning Sonja Kunststall, til 14. desember

---

Hvem trenger 4000 tallerkener og andre deler til et servise? I hvert fall ikke jeg, men det svimlende tallet ble bestilt fra England i 1814, til det svensk-norske kongehusets første Oslo-residens i Paléet. Serviset ble ferdig i 1815, og i dag representerer det verdens eldste samling i sitt slag. Nå kan du studere en del av det tallrike og vakre, blå porselensserviset i en utstilling i dronningens kunststall. Der viser slottet et utvalg av alle servisene kongefamilien bruker på sine mange bosteder, kombinert med briten Paul Scotts kunstneriske gjenbruk av knuste fat og tallerkener. Utstillingen inkluderer også en del nyere keramikk, og fra 28. mai blir utstillingen utvidet med verk av tre norske samtidskunstnere, keramikerne Torbjørn Kvasbø, Irene Nordli og Marit Tingleff. De skal stille ut i Ridehuset, et praktfullt rom som inviterer til å stille ut store gjenstander.

Anmeldelse TV-serien «Sonja & Harald»: Kjærlighet mot alle odds





Koloristisk spenning hos Liv Dessen

Liv Dessen stiller ut på Galleri LNM. (LNM)

---

UTSTILLING

Liv Dessen

«Liv Dessen»

Galleri LNM, Oslo, 13/2 – 16/3 2025

---

Realityserien om familien Nerdrum har bragt maleriet frem i lyset igjen. Men denne serien sier ingen ting om at det finnes veldig mange måter å male på. Derfor vil jeg trekke frem en annen, eldre kunstner som ikke har fått noen TV-serie, men som behersker et annet malerisk uttrykk med den største eleganse: Liv Dessen (født 1935) er ti år eldre enn Odd Nerdrum. Hun lager abstrakt kunst med koloristisk spenning og stor kompositorisk sikkerhet. Kunstneren inviterer publikum inn i en vandring gjennom kunstverket. De ulike elementene er likeverdige, og øyet ledes til å følge penselstrøkene uten at blikket stopper opp eller festes ved én enkelt detalj. Det er først når øyet forlater kunstverket at samtalen brytes, men disse bildene er så sterke at dialogen fortsetter i betrakterens hode.

Les også: Håkon Bleken (1929–2025) – en glitrende kunstner og en brysom mann