Unni Askeland vil gi oss kyss

Denne helgen åpner Unni Askeland utstillingen «Kiss, kiss, kiss» på Osebro Kunst og rammer i Porsgrunn, med 12 malerier til salgs.

Den som trodde utstillingen er knagget på Valentindagen må tenke om igjen. Inspirasjonen startet med Unni Askelands egne kysseeskapader, og en gammel Yoko Ono-låt. Ifølge Askeland er bildene litt quirky, litt sensuelle og litt sexy med klare referanser til popkunst.

– Tittelen «Kiss, kiss, kiss» er lånt fra en Yoko Ono-låt som er med på Lennons «Double Fantasy» fra 1980. Motivene er alle mulige slags typer kyss, fra hilse på-kyss, vennekyss, kjærestekyss og selvfølgelig også begjær og lyst mellom «dykes, faggots, lovers», sier Unni Askeland.

Kyss kan være både vennskapelige, forrædreske og lidenskapelige - som Unni Askelands malerier viser. (Unni Askeland)

Flyktig romanse

En av referansene til «Kiss, kiss, kiss»-bildene er en flyktig romanse Askeland hadde som kulminerte etter ett par kyss.

– Jeg levde ett år i frivillig sølibat fordi jeg var lei av hele dating-greia, men så møtte jeg en person som etterlot et visst inntrykk. Vi hadde en fantastisk date der jeg fikk et par vidunderlige kyss. Siden har jeg ikke sett han. Men hendelsen bevisstgjorde meg på hvor fantastisk forførende og erotisk et kyss kan være, sier Askeland, men understreker at det først og fremst er Yoko Ono-låten som er hovedreferansen.

Ett av Unni Askelands kyssebilder som stilles ut i Porsgrunn. (Unni Askeland)

Nå er sølibatet over, men det betyr ikke at erotikken nødvendigvis alltid står i fokus.

– Nå er jeg kanskje ikke som en typisk 62-åring, men seksualdriften minsker ikke nødvendigvis med årene. Man blir kanskje bare litt mer kresen, smiler hun.

Attrå og lidenskap

I hele Askelands kunstneriske «Unnivers» har hun vært opptatt av å formidle både naturlighet, viktigheten av å elske sin egen kropp slik den er, og at kvinner må få leve ut sin seksualitet uansett alder. Selv har hun blant annet laget bilder av seg selv som onanerer og i fjor opprettet hun også sin egen OnlyFans-konto. Blant de historiske forbildene er blant annet Marilyn Monroe, Camille Paglia, Helen Mirren og Courtney Love – kunstnere som ifølge Askeland har til felles en rampete, fuck you-mentalitet som hun kan relatere til. Da hun i 2020 lanserte diktsamlingen «Attrå. Et litterært selvmord», med slamrap fra Kløfta, inkluderte boka meldinger som menn hadde sendt henne på sjekkeappen Tinder.

– «Kiss. Kiss. Kiss» er blant annet inspirert av en gammel Yoko Ono-låt, sier Unni Askeland. (Privat)

– Dette er direkte tale, total blottleggelse av meg som kvinne og kunstner, hele følelseslivet. Jeg tror neppe noen andre kvinner har skrevet så åpent om kroppen sin, om erotikk, om det å bli eldre som jeg gjør her, uttalte hun i et portrettintervju med Dagsavisen den gangen.

Naturlige lepper

På flere av bildene til «Kiss, kiss, kiss»-utstillingen kan vi kjenne igjen kunstnerens egen, røde trutmunn, som er en del av Askelands signatur-look.

– Helt uten fillers?

– Ja, de røde leppene mine, de er også helt ekte, smiler hun.

Det er Askelands gode venn og kollega Kjell Nordström – Maskorama-Kjell for nyere generasjoner – som åpner utstillingen, som varer helt fram til 8. mars.

De røde leppene er også kunstner Unni Askelands egen signatur-look. (Unni Askeland)

