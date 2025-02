Spenning med store overraskelser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Telehiv

«Mehmet»

Øyvind Jazzforum

Øyvind Skarbø og hans Skarbø Skulekorps ble et av de friskeste nye innslagene i norsk jazz de siste fem årene. De klarte også kunststykket å få spilt kontemporær jazz i beste sendetid på «Lindmo» i 2022. Nå er Skarbø tilbake med et nytt ensemble. Musikken har den samme grunnholdningen, der den kombinerer fengende melodier med dristig spill.

Fra ett originalt bandnavn til et annet: Telehiv er fenomenet som oppstår der vann under veioverflaten fryser til is, utvider seg og får veien til å bule ut – i verste fall sprekke. Vi kunne trukket paralleller til kreftene i dette bandet.

Laget til Skarbø er altså nytt, men fortsatt «toppet». Her er Skarbø selv på trommer, med Benedicte Maurseth (hardingfele), Martin Myhre Olsen (saksofon), Joel Ring (cello), Håvard Aufles (synther) og Ola Høyer (bass). På papiret ser dette ut som en uvanlig samling av instrumenter, men lyden de lager fortoner seg som den naturligste ting av verden.

En melodi har fått tittelen «Heewwa», som er en fonetisk omskriving av «Hæ? Hva?». Det kan også få være en beskrivelse av hvordan det er å høre på både den og resten av albumet. Vi får en rekke lekne melodier som forsterkes av spenstige arrangementer, fulle av utfordrende overraskelser, og plutselige nye vendinger.

Mest spesiell er «Men, altså», med fire toner som gjentas med små variasjoner, og skaper en hypnotisk tilstand. Denne meditasjonen etterfølges av høylytt tenning av ilden i «Winter Olympics 1989». Sporet går over i en løs groove, etter hvert med Martin Myhre Olsen som briljerer på saksofon, før det høres ut som han plutselig får alle instrumentene til resten av bandet i hodet. Det var ikke egentlig vinter-OL i 1989, men nå har det blitt det! Dette laget tar gull.

Musikken er komponert av Øyvind Skarbø, bortsett fra avslutningen «Knut», som er av Håvard Aufles. Et vakkert, stillferdig og ettertenksomt tema som får den tida det trenger for å gi albumet en høytidelig slutt.

Telehiv spiller på Nasjonal Jazzscene i Oslo 19, februar, deretter Inderøy Jazzforum (20.) og Bergen Jazzforum (21.).