Kjempekjøp fra Burgund

Vincent Girardin er en av de mest kvalitetsbevisste vinhandlerne i Burgund. Under ledelsen av ønolog Eric Germain produserer firmaet i dag rundt 80 forskjellige viner fra nesten alle appellasjoner i regionen, inkludert viner fra deres over 60 hektar med egne vinmarker.

Her til lands er de mest kjente for hvitvinen og rødvinen, som selges under navnet «Terroir Noble», som begge i en årrekke har vært kjempegode kjøp på polets basisutvalg. Pinot noir-vinen er laget av druer som kommer fra vinmarker på nedsiden av Pommard og Volnay og er best litt kjølig. Drikk til kylling, kalv og skrei.

Chardonnayen kommer fra vinmarker i Puligny-Montrachet og Meursault, har forsiktig fatpreg og er super til stekt eller grillet fisk og skalldyrretter.

Blant ukens viner er Principiano Langhe Nebbiolo 2022 og La Vedetta Sarasino Freisa d’Asti 2022, begge fra Piemonte. Nebbiolovinen til Principiano tåler sammenlikning med en god vin fra Barbaresco. Freisa er en relativt obskur drue som i all hovedsak dyrkes i Piemonte. Når det gjelder vinen fra La Vedetta er dette strukturerte greier med både frukt og godt med syre og tanniner.

---

6

9111501 Vincent Girardin Terroir Noble Bourgogne Pinot Noir 2022 (Burgund, Frankrike) kr 295 (88 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av syrlige jordbær sammen med urter, krydder og noe fat. Har middels fylde og smaker av kirsebær og jordbær, urter og krydder sammen med litt fat. Har noe tannin og meget bra syre i avslutningen.

---

---

6

1049901 Vincent Girardin Terroir Noble Bourgogne Chardonnay 2022 kr 295 (88 poeng) (BA)

Har middels kraftig gulgrønn farge og lukter av eple og sitrus sammen med mineraler og forsiktig fatpreg. Er middels fyldig og smaker av sitrus og eple sammen med litt smør og nøtt før den avslutter med nydelig syre.

---

---

6

9678101 Principiano Langhe Nebbiolo 2022 (Piemonte, Italia) kr 305,90 (89 poeng) (BU)

Har nokså lys rødfarge og lukter av kirsebær sammen med lær og lyse blomster. Har middels fylde og smaker av syrlige kirsebær, krydder og blomst før den avslutter med ganske så heftige tanniner og super syre.

---

---

6

16329601 La Vedetta Sarasino Freisa d’Asti 2022 (Piemonte, Italia) kr 314,60 (89 poeng) (BU)

Har ganske så mørk rødlilla farge og lukter av og lukter av syrlige mørke bær sammen med nøtt og noe floralt. Har bra konsentrasjon og smaker av mørke og syrlige bær sammen med urter og krydder. Har en del tannin og nydelig syre i avslutningen.

---

Ukens anbefaling:

---

6

8241206 Vajra Langhe Rosso (Piemonte, Italia) kr 559,90 for tre liter (85 poeng) (BA)

Når det gjelder kartongvinen til Vajra er denne laget av en miks nebbiolo, barbera og dolcetto sammen med ørliten andel freisa. Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av mørke, røde bær sammen med urter og blomst. Er middels fyldig og smaker av syrlige kirsebær sammen med urter, krydder og mineraler. Har litt tannin, bra syre i avslutningen og er en super allroundvin til pasta og pizza med mer.

---