Får Oslo bys kulturpris

Bak seg har den prisbelønte filmskaperen blant annet sin såkalte Oslo-trilogi med filmene «Reprise» (2006), «Oslo 31. august» (2011) og «Verdens verste menneske» (2021). Også hans neste film foregår i Oslo, og Trier røper at han for tiden sitter og klipper den.

– Jeg tror det fortsatt finnes mange historier og nye kameravinkler å utforske i takt med at Oslo endrer seg – og at film kan bevare minnene om hvordan byen vokste, sier Joachim Trier.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), leder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo som deler ut prisen, kaller trilogien for «et hovedverk i europeisk film i vår tid».

– Trier lager filmer som får hjerter til å banke for Oslo langt utover bygrensen. Skildringene hans av kjærlighet og det å finne ut av hvem man er og hvor man hører hjemme i en by og i et liv, treffer både unge og eldre, sier Holmås Eidsvoll.

Prisen har vært delt ut siden 1966 og består av et diplom og 150.000 kroner. Den vil Joachim Trier motta under et arrangement 20. mars i Oslo rådhus.

Da vil også de fem mottakerne av Oslo bys kunstnerpriser for 2025 motta sine priser på 75.000 kroner og et diplom hver. De fem er Terje Schrøder, som kalles «en viktig stemme for skeiv kultur, aksept og menneskeverd», Valkyrien Allstars-drivkraft Tuva Livsdatter Syvertsen, Masahat-festivalen for arabisk kunst og kultur, Holmlia Kulturhavn og Oslo Domkor.

