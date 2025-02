En siste «P.I.L.S.»

Det mest kjente programmet som blir borte er «P.I.L.S», som Bård Ose har laget sammen med Finn Tokvam siden de tok kantinepraten sin fra NRK Hordaland inn i studio. 11. januar 2003 gikk de på lufta for første gang. Siden har P1 fått 1100 lørdager med uformell prat om «Popmusikk Ispedd Litt Sladder». Siste «P.I.L.S.» går på lufta 1. mars. De andre programmene som forsvinner samtidig er «Ren 60», «Ose» og «Gammalnorsk». Til sammen fem og en halv time med årgangspop og rock på radio hver uke.

Det blir ingen storslåtte avskjeder i noen av programmene, forteller Bård Ose. Han er en av nærmere 100 medarbeidere som nylig har søkt om, og fått innvilget sluttpakke i NRK. NRK har altså ikke lagt ned disse programmene selv. Ose kommer til å savne samarbeidet med Tokvam, men understreker at han ellers ikke har noen såre følelser rundt avgangen.

– Jeg blir 65 i sommer. Jeg har hatt en privilegert jobb i 27 år. For meg er dette det riktige tidspunktet å gi seg. NRK er i en utvikling der jeg ikke hører hjemme. Jeg synes NRK er i ferd med å snu ryggen til de over 50, med satsingen på det yngre og bredere. Da er det bedre at andre slipper til. Vi må satse på den nye generasjonen, men ikke på bekostning av en gammel trofast lytterskare, mener Ose.

Bård Ose i studio i NRK i Bergen, der utallige av hans radioprogram er spilt inn. (Privat)

Statistikk fra Nielsen Media Research viser at NRKs radiokanaler har desidert størst oppslutning blant lyttere i aldersgruppen 65+. Eksempelvis mer enn tre ganger så mange som i aldersgruppen 20–29.

– Vi har heldigvis et sterkt fagmiljø for musikk i NRK, og vil arbeide for å finne nye konsepter som tar opp i seg den type innhold og formidling som Bård har stått for, sier Mats Borch Bugge, musikksjef i NRK.

– NRK P1+ har musikk fra 60, 70 og 80-tallet på de faste spillelistene, og programledere som brenner for å formidle musikken. Den musikken kommer fortsatt til å få stor plass på kanalen, tilføyer Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i P1 og P1+.

Begge er fulle av lovord om sin avtroppende programleder. Når det kommer til Bård Oses kritikk av NRKs nedprioritering av eldre, trofaste lyttere sier Grøtte: – NRK skal være attraktiv for alle målgrupper. Så er det en fare for at vi i programmeringen ikke alltid er flinke nok til å ta vare på de som er glade i oss. Men jeg synes vi gjør det fortsatt. Jeg håper vi kan klare det uten Bård også.

Mange andre radioprogrammer, også i radiokanaler utenfor NRK, spiller gammel populærmusikk, men der går det for det meste i velkjente sanger som vi får høre om og om igjen. Både Ose minner meg om at jeg en gang, i forbindelse med hans første bok om The Beatles, spurte om han ikke snart var lei av «She Loves You»? – Kan vi ikke snu den og spille «I’ll Get You» i stedet, sier han nå. For det er dette musikkjournalistisk handler om. Å fortelle om musikk publikum kanskje ikke har hørt før.

Selv har jeg vært spesielt glad i Oses ukentlige tilbakeblikk nøyaktig 50 år tilbake i tid, med de gamle platene i den rekkefølgen de kom ut, uke for uke. Først i «Ren 60» fram til slutten av 2019, fra begynnelsen av 2020 overført til det nye programmet «Ose». «Ren 60» har siden fått forskjellige tema fra uke til uke, med en grunnleggende musikkjournalistisk tanke bak.

– Jeg har alltid tenkt at det må være en grunn til å lage musikkprogram. En egen idé hver gang, sånn at det går en rød tråd gjennom de to timene. Som én artist, én type artister, eller én stil. Ellers blir det bare gamle låter hulter til bulter, sier programlederen.

Tidlig krøkes: Bård Ose ved platespilleren i toårsalderen. (Privat)

I 2025 gir strømmetjenestene fri tilgang mer musikk enn noen rekker å høre på. Med utallige ferdiglagede spillelister, også for gammelpop. Jeg stiller Bård Ose et ledende spørsmål om vi da trenger radioprogrammer i tillegg?

– Jeg mener at en programleder skal være en los. Som kan spille Spirit på norsk radio, og hente fram sånt som ellers ikke blir spilt. «Hvis du liker Rolling Stones liker du kanskje dette», og så spiller jeg kanskje Foghat. De som er nysgjerrige skal ikke bare bli tildelt et sandpapir som kart over ørkenen, med beskjed om å finne fram selv. Musikkjournalister skal være en misjonær for lytteren.

Inspirasjonen til å lage «Ren 60» fikk Bård Ose fra et avisintervju med den britiske programlederen Brian Matthew, som hadde sitt eget program med 60-tallsmusikk på BBC hver uke. Der sa han at det ikke var mulig å spille seg tom.

– Dette fikk meg til å foreslå et rent 60-tallsprogram for NRK. De hadde bruk for nye program da, så derfor sa de ja. De var skeptiske til om jeg kunne fylle en time hver uke. Når de hadde tenkt seg om spurte de om jeg kunne lage to timer.

Den nevnte Brian Matthew var en legende i BBC. Det er hans stemme vi hører introdusere mange av de eldste BBC-opptakene med The Beatles og The Rolling Stones, som siden ble utgitt på plater også. Her på berget huskes han også som programleder i «Europatoppen» i mange år. Matthew døde i 2017, 88 år gammel, bare to måneder etter at han presenterte sitt siste «Sounds Of The 60′s» på BBC Radio 2.

Dette programmet ble etterpå videreført av Tony Blackburn. Hver lørdag står 82 år gamle Blackburn opp klokka tre om natta, kjører inn til BBC i London og starter sitt «Sounds Of The 60′s» klokka seks. Perspektivene forsterkes med minnet om at Blackburn var programlederen som var først på lufta da BBC Radio 1 ble opprettet i 1967. Da hadde han allerede flere års erfaring fra piratradio bak seg. Dette er 60 år siden. Siden har han holdt på.

Den britiske plateprateren Tony Blackburn holder det gående med 60-tallspop på BBC Radio 2, 82 år gammel. I fjor fikk han medaljen Order of the British Empire (OBE). (ANDREW MATTHEWS/AFP)

En lignende bakgrunn hadde den mangeårige programlederen for det tilsvarende programmet «Sounds Of The 70′s». Johnny Walker var også en veteran fra piratradioens glansdager på 60-tallet. PÅ BBC fikk han på 70-tallet mange venner med å insistere på å spille plater utenom de fastsatte spillelistene. Og derved også fiender i ledelsen. Walker led av en sjelden lungesykdom på sine eldre dager, men fortsatte å presentere «Sounds Of The 70′s» fram til oktober i fjor. Han døde på nyttårsaften, 79 år gammel.

Walkers etterfølger i «Sounds Of The 70′s» er 78 år gamle Bob Harris. Han har jobbet for BBC siden 1972, først med TV-programmet «The Old Grey Whistle Test». Alt dette viser en rørende respekt for både godt voksne programledere og lyttere. Disse programmene med musikk fra 60- og 70-tallet er lett tilgjengelige på nettet, og i appen BBC Sounds. De kan varmt anbefales for dem som nå kommer til å savne programmene til Bård Ose.

– Vi vokste opp i ei tid da vi fikk beskjed om å skru ned musikken. Men vi har de samme interessene ennå. Musikken du oppdager som liten blir med deg hele livet. Derfor holder vi oss unge i større grad enn foreldrene våre gjorde. Vi beholder ungdomsfølelsen vi hadde da vi var 15. Hvorfor går ikke Bob Dylan ut på dato? Jeg kan ikke få sagt hvor mye denne musikken betyr, sier Bård Ose.

Ose unner seg å spille sine personlige favoritter fra 60-tallet i siste utgave av «Ren 60», 27. februar. Ukene før kommer det egne programmer om The Turtles og The Lovin’ Spoonful. Han har ingen planer om å lage radio andre steder. Derimot ser han fram til å holde flere foredrag, og fortsatt være guide på temareiser om musikk. Han gleder seg også til å få tid til å høre mer på musikk som han ikke skal ha med i radioprogrammer.

Alt er heller ikke tapt fordi om Bård Ose nå forlater NRK. Gamle episoder av «P.I.L.S», «Ren 60», «Ose» og «Gammalnorsk» kommer fortsatt til å ligge i NRKs nettarkiv. Fulle av det som har vist seg å være tidløs musikk.

Les mer om musikk her