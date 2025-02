2025 lover godt på TV-seriefronten, med både kongelig norsk romanse, Bergman-serie på NRK, amerikansk villmarksdrama og Anne Holt-krim. Noen mildt sagt etterlengtede oppfølgere kommer også.

En rekke nye TV-serier slippes nå de første ukene og månedene av 2025. Noen sentrale titler har allerede hatt premiere, og ligger og venter i spilleren for den som trenger påfyll av nytt.

I tiden som kommer har vi særlig forventninger til en svensk politisk satire om ubåtgrunnstøtingen i Østersjøen, dramatiseringen av kjærlighetsforholdet mellom vårt nåværende norske kongepar, Anne Holt-serien basert på Hanne Wilhelmsen-romanen «1222» - og en ny sesong av «The White Lotus».

Her er noen av titlene vi vet at kommer til en skjerm nær deg i nærmeste framtid.

Fra Thomas Vinterbergs TV-serie Familier som våre. (PER ARNESEN, Per Arnesen/NRK)

«Familier som våre»

Thomas Vinterberg («Festen», «Jakten», «Et glass til») gir seg i kast med sin første TV-serie, om hvordan Danmark må evakueres som følge av at havnivået stiger og hele landet legges under vann. Danskene blir flyktninger som må fordeles i kvoter på de andre europeiske landene. De ressurssterke kan håpe på Paris, andre blir evakuert til mindre lystige steder i Øst-Europa. Et dansk stjernelag med Nikolaj Lie Kaas, Amaryllis August, Jacob Smed, Paprika Steen med flere gir ansikt til hvordan et folk i tilsynelatende trygghet rammes av en eksistensiell krise i vår tid.

Ella Purnell spiller Rhiannon i «Sweetpea». (SkyShowtime )

«Sweetpea»

Denne beksvarte og satiriske britiske komedien om den lett(?) psykopatiske Shannon som lar personer som irriterer henne få gjennomgå, kanskje som hevn for at hun ble mobbet som barn, er allerede utropt til en kultserie av noen i kjølvannet av premieren i hjemlandet i fjor høst. Det skyldes ikke minst stjerneskuddet Ella Purnell som bærer hovedrollen etter gjennombruddet i serier som «Fallout» og «Yellowjackets». Andre, og helst dem som har lest C.J. Skuses opprinnelige bøker, mener adapsjonen ikke når det litterære forelegget til knærne. Best å sjekke selv. Første sesong (6 episoder) er ute, og allerede før den internasjonale premieren er det klart at det blir minst en sesong til.

SkyShowtime, strømmes nå

Det går hardt for seg i den nye serien fra nybyggerperioden i USA, «America Primeval». Fra venstre: Preston Mota som Devin Rowell, Taylor Kitsch som Isaac, og Betty Gilpin som Sara Rowell. (Matt Kennedy/Netflix)

«America Primeval»

Det mangler ikke på filmer og serier fra den såkalte «ville vesten» i Amerika. Her kommer Peter Berg med en møkkete, rå og ubehandlet 6-episoders miniserie rent visuelt, som er like harsk i handlingen som utenpå. Berg har tatt mål av seg å unngå klisjeene fra sjangeren når han forteller om en mor (Betty Gilpin) og hennes sønn som er på rømmen i Utah under 1850-tallets krigshandlinger mellom mormonersamfunnets milits og regjeringsstyrker, med Utah-stammer som angripes av alle og Taylor Kitsch i rollen som en motvillig ledsager gjennom hensynsløsheten, og en voldsom maktkamp om land, religion, identitet og tilhørighet.

Den skrudde kontorserien «Severance» fortsetter tre år etter den første suksessen på Apple TV+. (Apple TV+)

«Severance 2»

Kontorrottene rotter seg sammen igjen i en ny sesong, tre år etter at den første ble en aldri så liten kulthit. Dan Erickson har skapt serien, mens Ben Stiller og Aoife Mcardle er hovedregissører idet som fortoner seg som en science fiction-skrudd blanding av «The Office» og «Being John Malkovich», der atskillelsen mellom kontorjobb og privatliv er klinisk og total. Adam Scott spiller den perfekte mellomlederen i et stereotypisk kontorfellesskap, men den George Orwellske «freden» er under press. Denne andre sesongen gir forhåpentligvis svar man satt igjen med etter den første, og nye på rollelisten er blant andre islandske Ólafur Darri Ólafsson og Game of Thrones-kjenningen Gwendoline Christie.

Apple TV+, 17. januar

«Whiskey On The Rocks» (Disney+)

«Whiskey On The Rocks»

En politisk satire laget av den svenske statskanalen i samarbeid med Disney+, inspirert av den virkelige historien om ubåten som strandet i den svenske skjærgården i 1981. Ubåten i den såkalte Whiskey-klassen var fylt til randen av russisk vodka, og grunnstøtte rett utenfor et svensk militæranlegg i Karlskrona. Dermed var en internasjonal krise verden ikke hadde sett maken til siden Grisebukta et faktum. Sveriges statsminister Thorbjörn Fälldin, i serien fargerikt spilt av Rolf Lassgård, ble mannen som sto mellom Sovjetunionens Leonid Bresjnev og USAs president Ronald Reagan.

Disney+, 22. januar





Fra Tomas Alfredsons «Trolösa», med Frida Gustavsson og David Lindh som de yngre utgavene av Marianne og David. (Johan Paulin/SVT )

«Trolösa»

Liv Ullmanns 25 år gamle film «Trolösa» står fortsatt igjen som en gjennomgripende adapsjon av Ingmar Bergmans vonde skilsmissedrama. Nå blir historien TV-serie, med Tomas Alfredson («La den rette komme inn», «Muldvarpen») som regissør og manus av norske Sara Johnsen, som blant annet skrev «22. juli» for NRK. Og det er også på NRK «Trolösa» skal vises her hjemme, mens de med «svenskeantenne» allerede i slutten av januar kan følge serien lineært på SVT. Lena Endre spilte Marianne i Liv Ullmanns filmatisering, og returnerer nå til samme karakter som den eldre Marianne, mens Frida Gustavsson spiller den unge Marianne som gjennom forholdet til David (Gustav Lindh som ung, Jesper Christensen som gammel) ødelegger både egen og andres lykke.

NRK, premiere mai. SVT, premiere 26. januar

Patrick Gibson spiller Dexter Morgan og Christian Slater spiller seriemorderens far i «Dexter: Original Sin». (Paramount/SkyShowtime /Patrick Wymore/Paramount+ with Showtime)

«Dexter: Original Sin»

«Dexter»-fansen får her historien om hvordan Dexter Morgan ble seriemorderen som gjennom åtte sesonger (2006–2013) ble en av verdens mest sette og omdiskuterte seriefigurer. Nå legges denne «prequel»-fortellingen til Miami på tidlig 1990-tall, idet Dexter ender studiene og starter i praksis hos rettsmedisinerne ved Miami Metro-politiet. Irske Patrick Gibson som spiller hovedrollen, mens Christian Slater spiller faren Harry som bistår sønnen i å kanalisere blodtørsten, mens den opprinnelige Dexter, Michael C. Hall har den indre fortellerstemmen.

L-R Richard Gere as Bosko and Michael Fassbender as Martian in The Agency, episode 0, season 1, streaming on Paramount+, 2024. Photo Credit: Luke Varley/Paramount+ (Luke Varley/Luke Varley/Paramount+)

«The Agency»

Den 10 episoder lange thrillerserien «The Agency» er en stjernespekket amerikanskbritisk innspilling basert på franske «Le Bureau», som ble en farsott over fem sesonger på NRK her hjemme. Nå er det stjerneskuespilleren Michael Fassbender som tar rollen Mathieu Kassovitz hadde i originalen, og den franske etterretningstjenesten er erstattet av CIA. Om agenten Martian som kalles tilbake til London fra en muldvarp-tilværelse i USA. Dobbeltagenter og trippelagenter og mange forviklinger venter, med blant andre Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith i andre roller og George Clooney som produsent.

SkyShowtime, 10. februar

I «Mordene i Åre» står Hanna Ahlander i sentrum. I TV-serien spilles politietterforskeren av Carla Sehn. (Nea Harnebrandt Asphäll/Netflix/Courtesy of Netflix)

«Mordene i Åre»

Den svenske krimforfatteren Viveca Sten har mange fans i Norge, enten hun skriver fra skjærgård eller karrig fjellandskap. Denne serien baserer seg på bokserien «Mordene i Åre», nærmere bestemt de to første bøkene «Offermakeren» og «Skyggedalen». Om Hanna Ahlander (Carla Sehn) fra Stockholmspolitiet som etter en turbulens på hjemmebane flytter til søsterens hytte i den svenske fjellbygda Åre, og selvsagt skjer det en forbrytelse. Også i denne serien dukker norske skuespillere opp, som Agnes Kittelsen og Jon Øigarden.

Netflix, 6. februar

Agnes Kittelsen spiller en av rollene når Viveca Stens bøker om mord i Åre blir TV-serie. (Benjam Orre/Netflix/Courtesy of Netflix)

«Blindspor» er basert på Anne Holts krimunivers. Her Ida Engvoll og Pål Sverre Hagen i sentrale roller. (Prime Video)

«Blindspor»

Regissør Erik Skjoldbjærg bringer Anne Holts krimhelt Hanne Wilhelmsen til TV-skjermen for første gang siden slutten av 1990-tallet, i en 4-episoders miniserie på Prime Video. «Blindspor» er fritt basert på Anne Holts roman «1222», hvor Bergensbanen og Finse er byttet ut med Stockholmstoget til Narvik og en ufrivillig stans ved et avsidesliggende fjellhotell hvor det selvsagt skjer det som alltid skjer når Hanne Wilhelmsen er til stede. Mord. Politietterforsker Wilhelmsen spilles av svenske Ida Engvoll, mens Pål Sverre Hagen spiller lege og medpassasjer. Serien er skrevet av svenske Sara Heldt («Mordene i Sandhamn») sammen med regissør Erik Skjoldbjærg.

Gina Bernhoft Gørvell spiller Sonja Haraldsen i TV-serien «Sonja og Harald». (Prime Video)

«Sonja og Harald»

Det blir valentinspremiere for det kanskje mest omtalte kjærlighetsforholdet i Norge i nyere tid, mellom daværende kronprins Harald og den borgerlige Sonja Haraldsen. Serien på fire episoder er regissert av Vibeke Idsøe, og skulle opprinnelig produseres for Viaplay. Den er nå blant titlene som er overtatt av Prime Video. Serien skildrer hvordan forholdet oppsto på tross av forventninger og det sosiale og politiske bakteppet. Gina Bernhoft Gørvell og Sindre Strand Offerdal spiller hovedrollene, mens Andres Baasmo spiller kong Olav V.

Prime Video, 14. februar

The White Lotus sesong 3. (Max)

«White Lotus sesong 3»

Mike Whites banebrytende serie om de dødelige forviklingene blant gjester og ansatte på hoteller i den oppdiktede The White Lotus-kjeden, svinger nå innom Thailand i sin tredje sesong. Den ryktes å være mer spektakulær enn de to første, og har død som overordnet stikkord idet nye gjester og kanskje en og annen gjenganger sjekker inn for en luksusferie som helt sikkert ikke blir som forventet. Svart humor, krim og mørke forviklinger inntar paradiset.

ZERO DAY Robert De Niro som den pensjonerte ekspresidenten George Mullen i Zero Day. (Courtesy of Netflix © 2024/Courtesy of Netflix © 2024)

«Zero Day»

Sannheten ligger på sotteseng i denne amerikanske serien om storpolitiske konspirasjonsteorier, falske nyheter, cyberangrep og en nasjon på randen av borgerkrig. Men virkeligheten er enda mer skremmende, har hovedrolleinnehaver Robert De Niro uttalt. Miniserien «Zero Day» er hans strømmeserie, som den tidligere amerikanske presidenten George Mullen. Han leder den offisielle granskningskommisjonen etter at et cyberangrep har ført til tusenvis av drepte som følge av kaos og opptøyer. Et stjernelag foruten De Niro toppes av Angela Bassett i rollen som den sittende presidenten, Jesse Plemons som politisk ringrev samt Joan Allen, Lizzy Caplan, Matthew Modine med flere.

Netflix, 20. februar

Seth Rogen spiller filmstudioboss i den nye serien «The Studio». Her med Olivia Wilde. (Apple TV+)

«The Studio»

Hollywood blir aldri lei av å lage serier og filmer om Hollywood. Heldigvis. Vi har lov å forvente mye satire og mørk meta-humor når Seth Rogen noe motvillig blir tilbudt sjefsstolen i et stort fiktivt filmstudio i en tid da den gode filmen mildt sagt er under press fra både TV-industri og kapitalistisk rovdrift på kunsten. Hvordan redde studioet, og hvordan redde filmkunsten? «The Studio» byr på Ike Barinholtz og Catherine O’Hara i andre store roller samt folk som Martin Scorsese, Charlize Theron, Ice Cube, Ron Howard, Olivia Wilde og mange andre som spiller seg selv.

Apple TV+, 26. mars

«The Last Of Us sesong 2» (Max)

«The Last of Us sesong 2»

Zombieserien «The Last of Us» viste seg å være alt annet, eller i hvert fall så mye mer, enn bare en zombieserie. Lagt til en postpandemisk apokalypse handler det fortsatt om å overleve når den andre sesongen henter opp handlingen fem år etter. Ifølge Warner Bros. er sesongpremieren lagt til april, og av handlingen får vi vite at Joel og Ellie er i konflikt med hverandre i «en verden som er enda farligere og mer uforutsigbar enn den de etterlot seg».

Max, premiere april

4 «Stranger Things 5» kommer. Her Winona Ryder og David Harbour fra en tidligere sesong. (Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix)

«Stranger Things 5»

Denne amerikanske skrekk/science fiction-serieen trenger neppe noen nærmere introduksjon. Men det som er klart er at den femte sesongen kommer i løpet av året. Serieskaperne The Duffer Brothers gjorde det klart allerede da den fjerde sesongen ble annonsert, at det måtte bli en femte, men at den også blir den siste og den som fullfører historien slik de tegnet den opp. Winona Ryder og resten av det faste castet er med videre, bortsett fra det holdes kortene tett til brystet.

«Wednesday sesong 2» er klar for 2025. Her spiller Jenny Ortega opp i første sesong. (Netflix )

«Wednesday sesong 2»

Med tanke på den fantastiske suksessen Tim Burton har hatt med «Beetlejuice, Beetlejuice», er ikke forventningene blitt lavere til den andre sesongen av serien han lager med utgangspunkt i The Addams Family. Jenny Ortega spiller den handlekraftige Wednesday i serien som bygger på de gotiskmakabre avistegningene til Charles Addams.

«A Knight of the Seven Kingdoms» bygger på Martins «Tales of Dunk and Egg», med Peter Claffey. (Max)

«A Knight of the Seven Kingdoms»

George R.R. Martin-fansen har akkurat mesket seg med sesong 2 av «House of the Dragon», så bærer det av sted til Westeros igjen og en ny avlegger av «Game of Thrones»-universet. «A Knight of the Seven Kingdoms» bygger på Martins fortellinger som går under navnet «Tales of Dunk and Egg», som foregår om lag hundre år forut for «Is og ild»-sagaen slik vi kjenner den.

«It: Welcome to Derry» er en serieavlegger av filmene som er basert på Stephen Kings «It». (Brooke Palmer, Max/Photo: Brooke Palmer)

«It: Welcome To Derry»

Bill Skarsgård er tilbake i rollen som klovnen Pennywise, en av Stephen Kings mest skrekkelige figurer og gjenstand for de to horrorfilmene fra henholdsvis 2017 og 2019, lagt over handlingen i boken «It». «It: Welcome To Derry» er en ambisiøs TV-serie som foregriper handlingen i boken, altså nok en såkalt «prequel», hvor Skarsgård repeterer rollen som omskiftelig ondskap.

Jeremy Allen White kommer tilbake for en fjerde sesong i «The Bear». Her fra tredje sesong sammen med Ricky Staffieri som Ted Fak og Matty Matheson som Neil Fak. (Disney+/Photographer: Chuck Hodes)

«The Bear»

Jeremy Allen White koker ikke bare sammen en rolletolkning av Bruce Springsteen om dagen, han er også klar med en fjerde sesong av «The Bear». Serien om mesterkokken Chef Carmy som overtar familierestauranten i Chicago og hans ansatte er et sjeldent godt karakterdrama, med intensitet og kaos. Tredje sesong var en liten nedtur, men White innkasserte en Golden Globe for rollen og den fjerde sesongen kommer uansett, uten at noe er kjent av handling og rollefigurer.

Disney+, dato ukjent