Keith Jarrett: Det jazzen handler om

JAZZ

Keith Jarrett

«The Old Country - More From The Deer Head Inn»

ECM

Det er grunn til å heve minst et bryn når plateselskapet ECM slipper et nytt album fra pianisten Keith Jarrett, en av vår tids største jazzmusikere, med en formidabel katalog bak seg. For det har vært relativt stille fra Jarrett de siste årene, etter at han i 2018 ble rammet av to slag, som gjorde at han ble delvis lammet på venstre side, noe han forteller om i et usedvanlig fint og åpenhjertig intervju med Rick Beato, som ligger ute på YouTube. Når vi snakker om et nytt album fra Jarrett er det med andre ord ikke snakk om en ny innspilling. I dette tilfellet gjelder det en innspilling fra 1992, som kompletterer en utgivelse som kom for tretti år siden.

Denne utgivelsen er en fin utvidelse av den allerede rike Jarrett-katalogen. Det gnistret av trioen som sto på scenen inne på Deer Head Inn, en av de eldste jazzklubbene i USA, med en spesiell plass i Jarretts karriere. Det var denne intime jazzklubben som i 1961 ryddet scenen for en 16 år gammel Jarrett som leder for egen pianotrio.

I 1992 vendte han tilbake for å hylle klubben med en spontan konsert. Det var i en periode da han var aktiv med sin berømte Standards Trio, med bassist Gary Peacock og trommeslager Jack DeJohnette. Peacock var med på denne høstkvelden i september 1992, på Deer Head Inn i Pennsylvania, men bak trommene denne kvelden satt Paul Motian. Han spilte med Jarrett på debutalbumet fra 1967, da i trio med Charlie Haden på bass, men hadde ikke spilt med Jarrett på lang tid. Motian og Peacock er ikke ukjente med hverandre, de har blant annet spilt sammen i trio med både Paul Bley og Bill Evans, men opptaket fra Deer Head Inn i 1992 er det eneste med Jarrett/Peacock/Motian som trio. Deler av konserten ble altså gitt ut allerede i 1994, det ferske albumet består av åtte låter som ikke fikk plass i forrige runde.

På dette tidspunktet har allerede Jarrett internasjonal stjernestatus, godt hjulpet av bestselgende album som «The Köln Concert», og, får vi nesten legge til, et fruktbart samarbeid med Jan Garbarek, Jon Christensen og Palle Danielsson. Nå er han tilbake i en klubb han ikke har spilt i på tre tiår, der bare 130 har fått plass inne i lokalet, mens noen titalls følger konserten utenfra.

I denne intime settingen leverer Jarrett og resten av trioen, samlet til denne ene kvelden, en konsert spekket med en nydelig versjon av «I Fall in Love Too Easily», en strålende versjon av Thelonious Monk-klassikeren «Straight No Chaser» og en ytterst vakker landing i George Gershwins «How Long Has This Been Going On». Det er velkjente låter som serveres, men det gjøres med en enorm nerve og tilstedeværelse, på mesterlig vis. Det du hører «The Old Country - More From The Deer Head Inn» er «det jazzen handler om», har Jarrett selv sagt om opptaket. Vakkert er det uansett, og altså et godt tilskudd til Jarrett-katalogen.

