Helgens nye låter: Anna Lille holder fast og The Screwups ønsker god jul

Anna Lille. (Leah Solomons)

---

5

LÅT

Anna Lille

«Deathbed»

---

Anna Lille avslutter et bra år for hennes del med en spretten poplåt ladet med Post It-lappepoesi og gladtriste melankolske vendinger rundt et forhold hvor man tviholder på noe som har vært og kanskje ikke er lenger. «No way I’m gonna stop calling up your phone/There’s no way I’m ever leaving you alone» er mantraet. Igjen har Preben Sælid Andersen, musiker og medlåtskaper, gjort en produksjon som både er fengende, gitardrevet og løfter fram humoren i Anna Lilles univers.

Anna Lille: Deathbed

Anna Kristina Lillestøl Naustdal har på kort tid blitt et navn det snakkes om langt utenfor Norges grenser, og sammenligningene med Girl in Red og Aurora er ikke til å unngå, selv om låtene og produksjonene til 20-åringen fra Eid er lettere enn de norske verdensstjernene. Anna Lille overbeviste stort på Bylarm i høst, har vært en festivalgjenganger på de små scenene og var nominert til Årets gjennombrudd under P3 Gull nylig. Neste år er det Øyafestivalen som står for tur. «Deathbed» er en bra opptakt til det som skal komme, selv om den ikke er like umiddelbar som sommeren popperle «Late To The Party».

Jørgen Nordeng girer opp til nytt album under Joddski-fanen. (Cato Lauvli)

---

4

LÅT

Joddski, Salvador Sanchez

«Klomn med Deif»

---

Tungtvann-jubileum med høylytt feiring i Operaen og annonsering av nytt Joddski-album, pluss et par Polardegos-sprell. Nordlands rapveteran Jørgen Nordeng kan legge et travelt år bak seg, men ikke før han rister ikke mindre enn tre nye Joddski-låter ut av ermet som en forsmak på det nye albumet som kommer på nyåret, faktisk hans første rapalbum på fem år. Førstelåten «Hallelujastemning» har skapt godstemning noen uker allerede, og nå kommer en «nidvise» som kan passe på ganske mange, enten det er artistkolleger eller politikere. Ingen navn nevnt, ingen glemt.

Joddski, Salvador Sanchez: «Klomn med Deif»

«Klomn» heter låten, nordlandsk for ja, nettopp klovn, og med en annen Bodø-veteran, Deif på refrenget. Dette er pur moro med giftig slagg mellom linjene, en kjapkjeftesmelle, hard og tungt vestkystinspirert sak produsert av Salvador Sanchez og miksa inn til beinet av Tungtvann-kollega Poppa Lars: «Ho skal nok klar å fang han en eller anna gang/Se ho ikke bry sæ om kor mange andre dama han har/Se han slepp unna et overtramp, et skattekrav, en farskapssak/Mens han kakla, te krampa tar han, at ingen fatta han». Et alternativ til juleribba dette.

The Screwups pumper opp julestemningen i desember med «Merry Christmas you Bastards». (Fucking North Pole Re)

---

5

EP

The Screwups

«Merry Christmas You Bastards»

---

Julepunk er en sjanger for seg. Blandadrops med skitne doser garasjerock og klassisk boogierock med nogo attåt har ofte reddet førjulstida når Whamageddon er total og Mariah Carey har tatt innersvingen på alle nye artister som frir til julemusikkelskerne. Akkurat de sistnevnte styrer kanskje unna band som The Screwups, vi andre derimot kan konstatere at Ålesund-kvartetten redder adventstida fra totalt sukkersjokk.

The Screwups: «Merry Christmas you Bastards»

Martin Kjersem Hildre (på gitar/vokal), gitarist Magnus Hay Aarø, bassist Per Helge Hildre og trommis Einar Løkken gir like godt ut en voksen EP med sine tolkninger av fire juleklassikere samt tittelkuttet, som er en egenskrevet juleslager med hoggende gitar og bass over et komp så tett at det ikke er mulig å få inn en eneste julekule til. Heller ikke bandets holdning til juleoppkjøringen er til å misforstå. «Merry Christmas You Bastards» er en bredside mot jula som kommer tidligere og tidligere, ikke bare i form av julesanger men også i forhold til at alle butikkhyller og julegater fylles opp lenge før vi skriver desember. Så adressaten i denne sammenhengen er selveste «You Bastards», altså alle som ødelegger magien med jula allerede i oktober og november. I tillegg spiller de punkrockversjoner av kjente og kjære sanger, nærmere bestemt en ikke helt stille versjon av «Silent Night», en punka «Rockin’ Around The Christmas Tree», en gitarstormende stomprockerversjon av «Jingle Bells» og en absolutt skitten versjon av «White Chritsmas», med «ho ho ho»-rop og generell gyllen partystemning. God jul!

Drønn fra Oslo. (VME)

---

5

LÅT

Drønn

«Ukrutt»

---

Det Oslo-baserte bandet Drønn tar opp arven etter noen av byens fineste rennesteinshelter, være seg Raga Rockers (spesielt) eller tyngre band som dyrker den melodiøse hard- og tungrocken med store lydbilder og enda større låter. Etter noen sporadiske EP-slipp kom debutalbumet «Rygg mot rygg» i 2023, og nå er de ute med ny musikk. «Ukrutt» er visstnok det første resultatet etter at de har bygd seg eget studio. Det har i så fall vært en god investering, og sjangermessig en finsliping av et uttrykk de ikke er alene om, men som de nå gjør med en viss egenart.

Drønn: «Ukrutt»

«Ukrutt» er en låt som dundrer i vei som en chopper på Mosseveien, en rå og gitarharvende sang som fester seg umiddelbart gjennom en episk stor og samtidig rå og skitten produksjon, hvor gitarene og den framoverlente vokalen spiller på lag. Førstnevnte av de to forsterkes gjennom gjestende gitarist Eivind Staxrud (Los Plantronics, Raga Rockers), som gir ytterligere tyngde til bandet som teller Morten Løw (vokal, gitar), Peder Wandem (gitar), Nils Alexander Rama Engeness (bass) og Lars Fjell (trommer). Blod og svette er mikset inn av Mike Hartung i Propeller Recordings.