God og mørk jul

Denne gangen har vi hoppet over de aller største bryggeriene, og heller gått for et lite utvalg av det som brygges av juleøl fra mindre kvalitetsbryggerier rundt om i landet. Konklusjonen er at det lages mye godt og mørkt øl til jul, men det finnes unntak, der det rett og slett blir for mørkt. Cervisiam Barrel Aged Chocolate Salty Christmas Balls er for søtt, og for mye av det gode, med mengder av vanilje og karamell i smaken.

Kinn Julefred er et tradisjonelt juleøl på 6,5 prosent alkohol med mildt maltpreg, fin fruktighet og anvendelig til det meste av julemat, og kanskje det er akkurat den som skal stå på bordet på julaften eller en av juledagene. Anvendelig til julematen er også Løkka Julebokk fra Grünerløkka Brygghus og 7 Fjell 7 Sorter Christmas Ale – og det er ikke de tradisjonelle sju sortene den er laget av, men sju sorter malt, og også en god del humle som gir den et krydret preg. 7 Fjell Lys i Luken Julesaison er et nokså lyst, krydret og fruktig øl som passer til saltmat som lutefisk og pinnekjøtt.

Ægir Nissebokk Julebrygg fungerer også til julematen, men når vi kommer til Grünerløkka Brygghus og Løkka Jul begynner det å bli ganske mørkt og alkoholsterkt, noe som gjør at de er best for seg selv eller til dessert. Rød jul er et ganske rart, men godt øl fra Nøgne Ø med masse sitrus og tørket frukt i lukt og smak.

Voldsomme greier

Både Salikatt Julebukk 2024 og Kinn Julebukk er i kategorien «dobbelbock». Sistnevnte er laget i samarbeid med Lars Helge Hanssen, norgesmester i hjemmebrygging, og begge er veldig gode øl som passer aller best til julekaker eller ingenting.

Når det gjelder Lervig Rackhouse All I want for Christmas 2024 og Nøgne Ø Ekstra God Jul er begge disse ølene voldsomme greier. Nøgne Ø sitt øl er en belgian strong ale på hele 15,5 prosent alkohol – og definitivt noe som passer aller best til desserten.

Lervigs øl er laget av to batcher med stout, der den ene har et vært på bourbonfat, den andre på fat som har vært brukt til lønnesirup. Ølet er tappet etter 18 til 24 måneder og resultatet er et enormt kraftig øl som er aller best servert i små glass til en mørk og krydret julekake med masse tørket frukt.

Når det gjelder Lervig er bryggeriet blant de beste i landet når det gjelder alkoholfritt øl med serien «No Worries» – og årets utgave av juleølet, med navnet Driving Home for Christmas er rett og slett bare et kjempegodt alkoholfritt juleøl.

---

4

18700802 Cervisiam Barrel Aged Chocolate Salty Christmas Balls (Oslo) kr 129,60 for 0,33 liter

Har mørk brunfarge og forsiktig skum når den skjenkes i glasset. Lukter av mørk og søt malt sammen med vanilje og karamell. Smaker av mørk og søt malt sammen med noe brent sukker, masse vanilje og bitter avslutning

---

---

5

9520801 Kinn Julefred (Florø) kr 119,90 for 0,75 liter

Har middels kraftig brun farge og ganske så mye skum når den skjenkes. Lukter av malt, kaffe og bakst. Har middels fylde og smaker av malt og karamell samtidig som den har noe fruktighet over seg før den avslutter med nokså forsiktig bitterhet.

---

---

5

18663302 Grünerløkka Brygghus Løkka Julebokk (Oslo) kr 89,80 for 0,5 liter og kr 64,90 for 0,33 liter

Har mørk ravgyllen farge og lett skum. Lukter av mørk og søt malt sammen med noe brødaktig. Har ganske bra fylde og smaker av søt og middels mørk malt, tørket frukt og kandissukker. Har litt syrlighet og relativt forsiktig bitterhet i avslutningen.

---

---

5

1829302 7 Fjell 7 Sorter Christmas Ale (Bergen) kr 55,90 for 0,33 liter

Har middels kraftig brunfarge og lukter av forsiktig brent malt, sitrus og julekrydder. Har middels fylde, er ganske fruktig og smaker av karamell, ristet brød og krydder. Har bra bitterhet i avslutningen.

---

---

5

18666902 7 Fjell Lys i Luken Julesaison (Bergen) kr 58,90 for 0,33 liter

Har middels lys ravgyllen farge og lukter av sitrus, krydder sammen med procencekrydder og badesalt. Har bra fylde og smaker av forsiktig maltpreg, sitrus og krydder før den avslutter med flott syrlighet og bitterhet.

---

---

5

16356902 Ægir Nissebokk Julebrygg (Aurland) kr 81,90 for 0,44 liter

Har nokså mørk ravgyllen farge og lysebrunt forsiktig skum. Lukter av nokså mørk malt og karamell. Er rund og mild i munnen og smaker av mildt maltpreg sammen med toast før den avslutter forsiktig bittert og godt.

---

---

5

13623202 Grünerløkka Brygghus Løkka Jul (Oslo) kr 99,50 for 0,5 liter

Har nokså mørk brunfarge og relativt forsiktig skum. Lukter av mørk malt, karamell sammen med et forsiktig krydderpreg. Er fyldig og smaker av mørk og søt malt, karamell og noe krydder. Har nokså forsiktig bitterhet i avslutningen.

---

---

5

3577802 Nøgne Ø Rød Jul (Grimstad) kr 69,90 for 0,5 liter

Har forsiktig uklar og lys brunfarge. Lukter av sitrus og tørket frukt sammen med malt og det er akkurat som du aner bitterheten i lukten. Har bra fylde og er malt- og sitruspreget sammen med noe krydder i smaken før den avslutter med bra bitterhet.

---

---

6

13647102 Salikatt Julebukk 2024 (Stavanger) kr 84,90 for 0,33 liter

Har nokså lys brunfarge og lett skum. Lukter av forsiktig toastet malt sammen med hint av julekrydder. Er nokså fyldig og smaker av forsiktig brent malt, mørk sjokolade og forsiktig tørket frukt. Er god og svakt bitter i avslutningen.

---

---

6

14829701 Kinn Julebukk (Florø) kr 129,90 for 0,75 liter

Har middels kraftig brunfarge og lett skum. Lukter av malt, karamell, tørket frukt og krydder. Har bra fylde og smaker av mørk og søt malt, karamell, krydder og noe fruktighet. Avslutter med fin bitterhet.

---

---

6

18689001 Lervig Rackhouse All I want for Christmas 2024 (Stavanger) kr 352,90 for 0,75 liter

Har svært mørk brunfarge og lukter av mørk malt sammen med sjokolade, kanel og muskat, mørk sirup og julekake. Har enorm konsentrasjon og smaker av mørk malt, sammen med muskat, tørket frukt, karamell og vanilje før den avslutter med herlig bitterhet.

---

---

6

12269502 Nøgne Ø Ekstra God Jul (Grimstad) kr 109,90 for 0,5 liter

Har mørk brunfarge og forsiktig skum. Lukter av mørk malt, krydder, kaffe og mørkt kandissukker. Har stor konsentrasjon og smaker av mørk malt, tørket frukt, kaffe og kandisert sukker sammen med flott bitterhet i avslutningen.

---

Alkoholfritt juleøl på polet

---

6

13643502 Lervig No Worries Driving Home for Christmas (Stavanger) kr 22,20 for 0,33 liter

Har nokså mørk brunfarge og en god del lysebrunt skum. Lukter av mørk malt sammen med karamell og julekrydder. Er relativt lett og smaker av mørk malt, sjokolade og karamell sammen med noe fruktig før den avslutter med nokså forsiktig bitterhet.

---