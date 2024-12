«Strange Darling»: Snedig, gørrete og røff sjangerlek

---

5

FILM

«Strange Darling»

Regi: JT Mollner

USA – 2023

---

Denne severdige seriemorder-råtassen starter med en ren løgn, og vier deretter resten av tiden til å konstant bølle med forventningene våre. Falske antagelser kan fort få deg drept her. «Strange Darling» gir seg ut for å være den sanne historien om USAs mest produktive seriemorder i moderne tid, som mellom 2018 og 2020 dro på en drapsturne som endte i en tett skog i rurale Hood River County i Oregon. Historien bygger angivelig på politiavhør, øyevitneskildringer og observasjoner rundt denne psykopatens siste drap, men er i virkeligheten en hundre prosent fiktiv røverhistorie.

«Strange Darling» er skrevet og regissert av JT Mollner, som tidligere har stått bak en håndfull prisbelønte kortfilmer, musikkvideoer og western-dramaet «Outlaws and Angels» (2016). Innspillingen av «Strange Darling» var angivelig et skikkelig mareritt, siden den forholdsvis uerfarne regissøren tok imot finansiering fra Miramax. Et studio notorisk for å overkjøre filmskapere allerede under hersketiden til Harvey Weinstein (som vil tilbringe resten av livet i fengsel), og hans arvtager Bill Block var tilsynelatende nesten like ille. To dager ut i opptakene annonserte studiosjefen at han hatet absolutt alt JT Mollner gjorde, krevde at hovedrolleinnehaver Willa Fitzgerald umiddelbart ble avskjediget og truet med å fjerne regissøren fra settet etter at han nektet å følge ordrene.

Les også: Hun var kvinnen nazistene fryktet

«Strange Darling» og Miramax

Som hevn ble blant annet budsjettet kuttet drastisk og en hel sekvens måtte fjernet fra manuset. Deretter prøvde Block å klippe om filmen på egen hånd, men heldigvis fikk regissørens originale versjon så positiv respons på prøvevisningene at studiosjefen slutt ble tvunget til å jenke seg. Han forlot Miramax kort tid senere. Mollner uttalte i ettertid at hele denne prosessen var «traumatisk», men han fullførte prøvelsene med høy integritet og endte opp med noe helt spesielt.

Så «Strange Darling» representerer en klar advarsel om at unge filmskapere bør skygge unna Miramax-studioet, og er samtidig et håndfast bevis på at skikkelig sterke filmer kan skapes under veldig vanskelige omstendigheter.

Willa Fitzgerald i «Strange Darling», en seriemorderthriller med overraskelser. (Another World /Allyson Riggs)

«Strange Darling» rulles ut i seks ukronologiske kapitler, som stadig tvinger oss til å revurdere alt vi tidligere har sett. Vi kastet rett inn i handlingen under en forrykende biljakt; mens en ung kvinne kalt The Lady (Willa Fitzgerald) er på vill flukt fra en rasende villmann bare kjent som Demonen (Kyle Gallner). Hun er kledd i rød sykepleierdrakt, åpenbart livredd og har venstre øret maltraktert. I vill panikk søker Lady dekning i det avsidesliggende huset til den pensjonerte konspirasjonsteoretikeren Frederick (Ed Begley Jr.) og hans hippie-kone Genevieve (Barbara Heresy).

Neste kapittel avslører at Demonen allerede har infiltrert huset med en dobbeltløpet hagle, og er fast bestemt på å kverke henne. Tilbake i første kapittel oppdager vi at alt startet med et stevnemøte, der Lady sjekket opp Demonen for å oppleve litt tilfeldig sex på et lurvete hotellrom. Vel vitende om at det finnes mange farlige menn der ute, men villig til å ta risikoen. Demonen sverger at han i alle fall ikke er noen seriemorder, men det er neppe noen stor spoiler at situasjonen snart sklir ut av kontroll og at forholdet deres blir ekstremt dysfunksjonelt – med alt det innebærer av heltemodige doser kokain, Ketamin-overdoser, veldig røff S/M-sex, rådville politikonstabler, diabetesfremkallende frokostpannekaker, stygge mutilasjoner og gørrete knivdrap.

Les også: I den andre sesongen av «Kids In Crime» har serieskaper Kenneth Karlstad skrudd kaosvolumet opp til elleve

Vill flukt

Snart er Lady på vill flukt fra en mann som vil henne veldig vondt, og må gå stadig lengre i den desperate kampen for å overleve. Noen av overraskelsene i katt-og-mus-jakten som følger er ikke umulige å resonere seg frem til, men «Strange Darling» slår trolig en slags rekord når det gjelder antallet uventede retninger. Så det er sikkert et smart trekk å avslutte oppsummeringen på dette tidspunktet, og skygge diskret unna potensielle spoilere.

Fra filmen «Strange Darling», en seriemorderthriller med overraskelser. (Another World /Allyson Riggs)

Desto mindre du vet på forhånd, desto mer kraft vil denne luringen ha. Det jeg trygt kan avsløre er at «Strange Darling» ikke på noen måte bærer preg av å være iscenesatt på lavt budsjett under veldig vanskelige omstendigheter, og er stilsikkert fanget opp på vaskekte 35mm av Giovanni Ribisi. Ja, karakterskuespilleren Giovanni Ribisi, som med dette gjør sin debut som filmfotograf (han er forresten også oppført på rulleteksten som produsent, og gjør en liten gjesterolle som radiovert).

Komponisten Craig DeLeon fortjener dessuten en salutt for et kraftfullt musikkspor som driver den intense energien enda høyere, ispedd et smakfullt utvalg av sanger fremført av indie-artisten Z Berg. Ok, dette har et snev av filmnerd-briefing over seg, mens JT Mollner lirker inn referanser til åpenbare forbilder som Tobe Hooper, Wes Craven, Brian De Palma og Stephen King (sistnevnte har gitt filmen to tomler opp og anmeldelsen «et snedig mesterverk»). Men Mollner har god grunn til å være selvsikker.

Les også: Misjonærer i klaustrofobisk kammerspill

Willa Fitzgerald imponerer

«Strange Darling» får også høy uttelling av de veldig dedikerte hovedrolleinnhaverne. Kyle Gallner har vært på undertegnedes radar siden han spilte en godhjertet punker i grovt undervurderte «Dinner in America» (2020), og han har i ettkant dukket opp i blant annet «Scream» og «Smile»-filmene. Willa Fitzgerald har imidlertid ikke etterlatt noe sterkt inntrykk i det hele tatt, selv om jeg har sett henne tidligere i blant annet «Scream: The TV Series» og første sesong av «Reacher». Fitzgerald trengte åpenbart bare den rette rollen, for hun gjør en oppriktig imponerende kraftprestasjon og er regelrett fenomenal i «Strange Darling» - som burde bli et definitivt gjennombrudd både for henne, Gallner og regissør JT Mollner.

Dette er en blodig, kompromissløs og tidvis provokativ film, men har i motsetning til for eksempel «Longlegs» en sløy sans for morbid humor som forhindrer at den føles trykkende mørk og håpløs. En snedig, uforutsigbar sjangerlek som snur velkjente klisjeer på hodet, og et sjeldent gullfunn for oss som har sett alt for mange filmer av denne typen i løpet av livet.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Les også: Disse sykdommene dominerer nå