Eierne av Kunstsilo i Kristiansand kjøper 333 kunstverk fra Stein Erik Hagens samling

– Vi er veldig glade for å kunne bekrefte at Ako Kunststiftelse har inngått avtale om kjøp av nordisk modernistisk kunst fra perioden 1910–1970 i Canica-samlingen. Dette innebærer at de to viktigste kunstsamlingene på dette feltet nå kombineres og kommer til Kunstsilo, sier Nicolai Tangen.

Ako betaler 240 millioner kroner for samlingen.

Nicolai Tangen. (Ole Berg-Rusten/NPK)

– Da jeg besøkte Kristiansand i sommer, så jeg selv hvilket flott hjem Kunstsilo kunne bli for samlingen. Det er viktig for meg at kunsten gjøres tilgjengelig for allmennheten, og da kan jeg ikke tenke meg et flottere sted enn Kunstsilo i Kristiansand, sier Stein Erik Hagen.

Ako har allerede verdens største samling av nordisk modernistisk kunst fra perioden, og eier Nicolai Tangens samling. Samtidig har Tangen gitt samlingen på evig utlån til Kunstsilo. Kjøpet av Canica-kunstverkene er det største kjøpet i Akos historie.

– Stein Erik Hagen har vært en foregangsmann når det gjelder å tenke helhetlig nordisk. Canica-samlingen er utrolig flott og viktig, og det er fantastisk at denne nå har landet i Norge for alltid. I en verden som blir stadig mer fragmentert, er det viktig å vektlegge vår felles nordiske arv og vise verdien av å holde sammen, sier Tangen.

