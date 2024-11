Animert ferietur i Kon-Tikis farvann

---

FILM

«Vaiana 2»

Regi: David G. Derrick Jr., Jason Hand & Dana Ledoux Miller

USA – 2024

---

Vi kan saktens alle trenge å drømme oss bort litt til solfylte, tropiske strøk i den gudsforlatte vintertiden. Første «Vaiana» sanket to Oscar-nominasjoner og kom for såpass lenge siden at den var i 3D. Ungene som lot seg forføre på kino tilbake i 2016 er nå langt oppe i tenårene, så det er et åpent spørsmål hvor etterlengtet denne forsinkede fortsettelsen egentlig er. Planen var opprinnelig at «Vaiana 2» skulle bli en dataanimert strømmeserie på Disney+, men siden det markedet tilsynelatende er i full ferd med å kollapse, valgte Disney isteden å bearbeide prosjektet til en tradisjonell kino-oppfølger.

Det er vanskelig å vite hvor mye som ble forandret på veien opp til stort lerret, men ingenting i «Vaiana 2» bærer merkbart preg av kompromisser, snarveier eller lavere teknisk kvalitet. Animasjonen er av høy Disney-klasse, og fint få fikser dette med livaktig mimikk bedre enn dem. Historien er fortsatt fast forankret i Disneys patenterte prinsesseresept (selv om vi i et utslag av selvironi blir påminnet om at Vaiana teknisk sett ikke er en prinsesse), og følger den samme gamle formelen rundt familieverdier, indre styrke og fellesskap.

Vaiana er i alle fall mer robust enn de fleste Disney-heltinner, og respekten for polynesisk folklore gir uansett dette universet et fargerikt særpreg. Hun har nå blitt en eventyrlysten nittenåring, og etter opplevelsene i første film er Vaiana en kjendis på paradisøya Motunui. Dette tett sammenknyttede stammesamfunnet er fortsatt isolert fra verden utenfor, og nå finner vi ut hvorfor.

Den slemme stormguden Nalo forbannet øyfolkene i Stillehavet for å sikre seg at de mistet kontakten med hverandre, og den forbannelsen kan bare oppheves hvis et menneske setter fot på den mytiske øya Motufetu. En utfordring, siden den ble senket til havbunnen av Nalo, og ingen har hittil klart å finne den. Vaiana akter allikevel å følge i sine forfedres fotspor frem til Motufetu, og begir seg ut på en ferd så farefull at hun denne gangen må rekruttere et mannskap. De inkluderer den impulsive båtarkitekten Loto, den grinete, gamle bonden Kele og den entusiastiske muskelbunten Moni – som har viet livet til å studere gamle legender, og er en skikkelig fanboy av halvguden Maui.

Også på plass er Vaianas kjælegris Pua og hønsehjerne-hanen Heihei, men ikke hennes nusselige lillesøster Simea. Jeg gikk automatisk ut ifra at det lille sjarmtrollet ville snike seg om bord storesøsterens Kon-Tiki-aktige flåte som blindpassasjer, men isteden må hun holde seg hjemme sammen med pappa Tui og mamma Sina. I mellomtiden har formskifter-halvguden Maui blitt tatt til fange av den gåtefulle gudinnen Matangi, som har sine egne motivasjoner og forsvinner helt ut av historien etter sitt sangnummer.

Det siste i verden Maui vil er å bli reddet av det brysomme pikebarnet Vaiana, sånt tærer jo på hans selvgode stolthet - men du skal ikke se bort ifra at deres veier krysses uansett. På veien møter reisefølget en stamme med kokosnøtt-pirater kalt Kakamora, som fortsatt er de artigste skapningene i Oceania. At enkelte sidefigurer får såpass begrenset spillerom skyldes muligens at spilletiden ble snauset ned i ferden fra strømmeserie til kinofilm, men en ekstra bonusscene under slutteksten antyder at noen av dem sikkert vil vende tilbake i «Vanaia 3». Ja, den kommer. Garantert.

I likhet med forgjengeren er det norske dubbesporet av høy klasse, og spenstig oversatt (med unntak av noen svette nødrim under sangtekstene). Nora Gjestvang og Jeppe Beck Laursen er tilbake som stemmeleggere for å forsikre at den norske versjonen kan måle seg med den amerikanske originalen. Begge språkvarianter settes forresten opp på kino her hjemme – der blant annet Auli’i Cravalho og Dwayne «The Rock» Johnson har rollene. Sistnevnte filmer for tiden en spillefilmversjon av første «Vaiana», der han gjentar rollen som halvguden Maui. Høres ikke ut som en kjempegod ide, men kommer uansett på kino sommeren 2026.

«Vaiana 2» vil neppe markere seg som en fremtidig klassiker, og holder et såpass kjapt tempo at fobien for dødpunkter tærer litt på det personlige engasjementet. Regidebutantene David G. Derrick Jr., Jason Hand og Dana Ledoux Miller virker såpass engstelige over at ungene i kinosalen kan bli rastløse at de aldri tar seg tid til å puste ut og gi rollefigurene tid til å utvikle kjemi sammen. Så hver gang de trekker pusten er det for å synge, og den store svakheten her er musikalnumrene.

Det merkes at komponisten Lin-Manuel Miranda ikke ble invitert tilbake, og isteden er byttet ut med TikTok-stjernen Abigail Barlow og Emily Bear. En markant nedgradering, som tilfører filmen fint lite. La gå at undertegnede i utgangspunktet ikke er verdens største fan av svulstige Disney-powerballader, uansett hvem som måtte ha komponert dem – men ingen av de nye sangene i «Vanaia» er særlig minneverdige - særlig sett i forhold til kinoaktuelle «Wicked: Part 1». Heldigvis er disse figurene skikkelig sjarmerende, dataanimasjonen holder høy Disney-klasse og for mange vil det sikker være nok å kunne tilbringe hundre minutter i dette tropiske paradiset.

