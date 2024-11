Historiens første Fosse-pris til tysk oversetter

Schmidt-Henkel får Fosseprisen for oversettere for det viktige arbeidet han har gjort med å oversette norsk litteratur og dramatikk til tysk. Juryen har lagt vekt på hele oversettergjerningen og den store innsatsen han har lagt ned for litteratur- og kulturformidling.

Til sammen har han oversatt nesten 80 verker fra norsk til tysk.

«Oppdaget» Fosse

I juryens grunngivelse heter det at prisvinneren har vært en enestående formidler av og ambassadør for norsk litteratur i Tyskland. Schmidt-Henkel har oversatt Fosse og krediteres for å ha «oppdaget» og oversatt Fosse på midten av 90-tallet, lenge før han ble kjent utenfor Norges grenser.

I tillegg til å ha oversatt nesten alle verkene til Fosse, har Schmidt-Henkel oversatt verker av blant andre Henrik Ibsen, Tarjei Vesaas og Kjell Askildsen.

– Oversettelsene hans utmerker seg ved at de alltid holder høy litterær kvalitet, og han har en imponerende og allsidig bibliografi innenfor prosa, drama, poesi og barnebøker, heter det i begrunnelsen.

Prisvinneren mottar en halv million norske kroner.

April neste år

Fosseforedraget og prisutdelingen finner sted på Slottet 24. april neste år. Kronprinsesse Mette-Marit er kongelig beskytter for de to utmerkelsene.

Mandag ble det også kunngjort at den franske filosofen og teologen Jean-Luc Marion (78) skal holde Fosseforedraget i april neste år. Han anses som en av de største nålevende tenkerne i Europa. Foredraget er spesialskrevet for anledningen og skal handle om litteraturen sett fra Marions perspektiv.

– Med dette arrangementet vil vi synliggjøre litteraturens kraft og rolle i samfunnet. Nå har vi et utmerket utgangspunkt for å skape en ny kulturell møteplass som inspirerer til samtale om litteratur både i Norge og internasjonalt, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

I desember 2023 ble det kjent at regjeringen ville legge til rette for et årlig foredrag og en egen pris for oversettere for å hedre Jon Fosse. Fosse vant nobelprisen i litteratur i 2023.

