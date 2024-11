Jazzkvartetter viser sine kunster

---

Wako

«Evig liv, perfekt orden»

Øra Fonogram

Schemes

«Embrace»

Jazzland

Wako og Schemes er to kvartetter med den velkjente besetningen saksofon, piano, bass og trommer. De sprenger ikke grenser for formatets muligheter, men viser at det fortsatt kan høres forfriskende og forførende ut.

Vi har fulgt Wako gjennom seks album nå, for som denne spaltens grunnlegger Roald Helgheim skrev om debutalbumet «The Good Story» i 2015: «For ein herleg musikk tenkjer Eg». Martin Myhre Olsen (saksofon), Bárður Reinert Poulsen (bass), Simon Olderskog Albertsen (trommer) og Kjetil A. Mulelid (piano) er tilbake i velkjent terreng.

Poulsen står bak den vakre balladen «Folk» som setter i gang albumet. Den påfølgende «Drifting» er av Mulelid, og har mer av hans fengende melodiske kjennetegn. Mesteparten av resten av musikken er komponert av Martin Myhre Olsen, og viser Wakos store spenn. I «Amerika» spiller han ekstra livlig på saksofonen, kanskje som et nikk til gamle forbilder «over there»? Jeg vet ikke om «Victoria» er en hyllest til klubben som huser Nasjonal Jazzscene, men den rommer i alle fall Wakos mange gode sider, der relativt korte låter får plass til både smektende stemninger og spill i mer fri stil.

Wako i studio under en pause i innspillingen. (Gard Eirik Arneberg)

Den nye gruppa Schemes kommer i likhet med Wako fra den berømte jazzlinja på NTNU i Trondheim. For alt jeg vet kan Wako være forbildene deres. De opererer i samme musikalske område, som sterke utfordrere til sine forløpere. Jeg vet heller ikke om «For KM» er en hyllest til Kjetil Mulelid. Schemes har i alle fall den samme sansen for pene melodier med vakre klanger, og går heller ikke av veien for å slippe seg ordentlig løs i løpet av låtene, med en ekstra porsjon ungdommelig energi. Her kan (nesten) alt skje!

Schemes består av Brede Sørum (saksofon), Oliver Skou-Due (piano), Bendik Løland Lundsvoll (bass) og den allestedsnærværende Veslemøy Narvesen (trommer). Gruppa kom til finalen i Årets unge jazzmusikere 2024, uten å gå helt til topps, men slik de høres ut på dette debutalbumet må konkurransen ha vært svært god.

Schemes spiller på Kampenjazz søndag 24. november

Wako: Evig liv, perfekt orden (Øra Fonogram)