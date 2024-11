Helgens nye låter: Susanne Sundfør går pilgrimsgang og Synne Sørgjerd har vært snill

Susanne Sundfør, Øyafestivalen 2023. (Mode Steinkjer)

Susanne Sundfør

«Deilig er jorden»

Susanne Sundførs siste album «Blómi» kåret vi her i avisa til den aller beste som kom i 2023. Hun har ikke gått stille i dørene i år heller, blant annet med konserter i Oslo Spektrum som fikk toppkarakter, der også. Når hun nå forsøker å gå stille, blir det likevel så mektig at hun nesten sprenger taket. Sundfør har valgt seg en norsk sang, det vil si en opprinnelig tysk sang men med norsk tekst som alle kan. Dette er i grunn en helårig julesang, men ekstra fin akkurat nå. Likevel skal det mot til for å gjøre enda en versjon av nettopp «Deilig er jorden», en av de mest gjennomtolkede sangene vi har, jul eller ikke.

Susanne Sundfør: «Deilig er jorden»

Sundfør starter tandert og dempet rent vokalmessig, en lys stemme som bryter på dialekt mot en mørk og massiv bakenforliggende vegg skapt av de tjukkeste kontrabass-strengene til Ole Morten Vågan og synthkveilene til Ståle Storløkken. Vi snakker to av norsk jazz’ fremste musikere, fra Trondheim Jazzorkester blant svært mange andre prosjekter, som her løfter fram den kanskje aller beste stemmen når den brukes slik Sundfør gjør det her. Produksjonen er nyskapende, sangen overjordisk, men likevel reflekterer den alvoret i verden akkurat nå, og det med en spennvidde og en evne til å hvile i teksten som minner oss om hvorfor Susanne Sundfør er en av Norges aller beste artister.

Linni med «Søvngjenger»

Linni er klar med nytt album, Linni «Søvngjenger». (Oslo Records YGMG)

5

ALBUM

Linni

«Søvngjenger»

Linni er ute med nytt album, «Søvngjenger», og det er noe av det bedre den produktive bergenske rapperen kan legge i den allerede voksne bunken soloutgivelser. Her viser Jonas Grieg hvorfor han som Linni, eller Handerre Linni, fra Yoguttene og de senere årene på egen hånd, er blant norsk musikk mest særegne stemmer, som stadig skjener utenfor sjangeren, og som skaper stemninger, språklige bilder og små angrep på sanseapparatet som få andre. «Søvngjenger» fortjener å bli hørt, som et verk i seg selv, full av impulser, ideer og referanser bakover til hans egen katalog.

Linni: «Søvngjenger»

«Oase» var første singel, og er en saktegående, klimprende forelskelseslåt slik den aldri er blitt laget før. Men her er det videre flust med låter som vokser for hver gjennomhøring, blant annet «Bah si meh hvor», den nesten grimeharde «Skyar», og den rett ut fantastiske «Løp tjommi løp» - et nytt bergensk rap-anthem som minner oss om at Linni lærte faget fra å høre på gangstarap. Samtidig er den et nydelig eksempel på at han skaper lydbilder som ingen andre, med innslag av megasløy jazz, elektronika og streif av streitere pop.

For ikke glemme fandenivoldske glimt i øyet og sansen for de nære ting, gjerne dem fra i går, som når han gjør «Midtnytt» til en offpist Lillelørdag-pastisj. Den låten er et eksempel på det bakoverskuende på dette albumet, en psykedelisk tilbakelent sak med en tekst som man bare blir sittende å riste på hodet av. Linni kan kunsten å drible med språk, sjargong, slang, stemme og stamina, og humoren er så tørr innimellom at man kan lure på hva som har skjedd med Bergen. Men mest av alt har «Søvngjenger» en musikalitet som gjør selv de særeste låtene til små elegante og finurlige verk i seg selv, men med en underliggende intensitet i en velskrudd produksjon som loser dem inn i den større helheten som preger denne skiva.

Norsk Råkk tråkker til med energi

Norsk Råkk er klar for ny energiutblåsning. (Pressefoto )

4

LÅT

Norsk Råkk

«Energi»

I tider som dette er det godt å høre at noen fortsatt holder den norske rockfanen høyt. Bandet Norsk Råkk fra Moss og Østfold har kommet og godt de siste årene, og siden 2021 har det vært litt stille fra den kanten. Nå er det slutt, og de er bokstavelig talt tilbake med «Energi». Nå er synthene framme, gitarøset harver bort alt plakk og vokalen er klassisk norsk råkk, for å si det på den måten.

Norsk Råkk.

Dette bandet står på skuldrene til gullalderen innen sjangeren, som Raga Rockers, Jokke og Valentinerne og en god dose av garasjerockbandene som har kommet og godt nedover langs E6 mot svenskegrensa. «Energi» er også tittelen på EP-en som samler tittellåta og låtene «Firkantverden» og «Magnetisme» som kom tidligere i høst. De er hakket mer sjangerfirkanta enn «Energi» som står fram som starten på et nytt kapittel fra bandet som ikke overraskende mumler om at deres sjette album kommer i 2025, fire år etter forgjengeren.

Kalandra roer ned med «Ghosts»

Kalandra tar årstida på alvor i sangen «Ghosts». (Linnea Syversen)

5

LÅT

Kalandra

«Ghosts»

Et av de mest fremadstormende bandene innen norsk melodiøs hardrock og metal med folk-referanser, er Kalandra. Etter et aktivt år med blant annet massin Europa-turné, roer de ned mange hakk med «Ghosts», som omtales som en vintersang. Og den er småkjølig og vakker som en fin desembermorgen, en av dem som aldri helt slipper lyset til. Selv sier Kalandra-vokalist Katrine Stenbekk at «Jeg så for meg at Enya møtte Type O Negative — en mørk, men fredfull kontrast», og med det ligger vel bandets inspirasjon oppe i dagen. Her i form av eterisk og klangfull vokal over store landskap, og akustiske føringer hvor den tunge, mørke og seige metalrocken ellers pleier å ligge buldrende under.

Kalandra: «Ghost».

Tidligere i år kom andrealbumet «A Frame Of Mind», mens versjonen deres av wardrunas «Helvegen» fortsatt vinner nytt publikum. Denne nye låten vil også kunne gi dem en fot inn på et bredere marked. På «Ghosts» er instrumenteringen drømmende og sfærisk, nærmest meditativ, med mykere strenger og Stenbekks vokal klangfullt over det hele. «Wintertime whispers softly at my door/Within myself the old traditions flow/from somewhere ancient», synger hun, som et tynt rimlag over tankerekkene.

Djerv med «Rebel Heart» i Netflix’ «Arcane sesong 2»

Djerv er i kjernen duoen Agnete Kjølsmyr og Erlend Gjerde. (Sebastian Ludvigsen)

5

LÅT

Djerv

«Rebel Heart»

Norske Djerv er smått legendariske innen norsk metal, et rockebeist tuftet på tidligere Animal Alpha-vokalist Agnete Kjølsruds stemme og samspillet med trommis Erlend Gjerde. De to danner fortsatt stammen i bandet, som fikk en fot innenfor gaming-miljøet med hiten «Get Jinxed» for League of Legends, laget spesielt til Jinx. Låten er oppe i nisifrede antall strømminger, men nå halser de bak seg selv med den nye singelen «Rebel Heart», som er å høre i fjerde episode av «Arcane sesong 2», serien som gikk rett til topps på Netflix.

Djerv: «Rebel Heart»

Denne helgen kommer hele «Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From The Animated Series)» ut, og Djervs låt har allerede over en halv million surringer på Spotify. Det er en gladsint pille som drives framover av Kjølsruds primalskrik av en vokal, som akkompagnerer figuren Jinx igjen, og som hun balanserer perfekt mot noe mykere som er med på å gjøre både låten og uttrykket melodiøst, episk og storslått.

Djerv var borte fra scenen en god stund, før de gjorde et comeback under Tons of Rock i 2019, mens Kjølsrud på egen hånd har gjestet både Enslaved og Gåte. På denne låten bidrar gitarist i Fixation, Martin Stenstad Selen, som produsent og medlåtskriver. Han tilfører mye som gjør at dette er en garantert internasjonal sjangerhit i spennet mellom hardrock og illsint metal, med en kjerne av noe skjebnesvangert trist langt der inne et sted.

Agnete Kjølsrud i Djerv da bandet var tilbake under Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Synne Sørgjerd med juleønske

Synne Sørgjerd på Bylarm, her under hennes andre konsert, på Blå. (Mode Steinkjer)

5

LÅT

Synne Sørgjerd

«Snill i år»

Ja, det er jo spørsmålet i disse dager, «Snill i år»? Synne Sørgjerd har selvsagt sin helt egen vri på dette, selvsagt, hun vil ha en som gjør som hun sier, «som sier det er meg han vil ha». Treet er pyntet og middagen snart klar, men «hvor er du nå?» synger Synne Sørgjerd på kjent vis, boblende av underfundig og selvironisk humor over et poprock-akkompagnement det virkelig ryker alternativ juleglede av.

Synne Sørgjerd: «Snill i år». (Aleksandra Suchkova)

Synne Sørgjerd har brukt året godt, med en rekke gode låter, EP-en «Beige, tam og middels mann» og et par konserter under Bylarm som ga henne masse nye venner. «Snill i år» er en semiromantisk drøm som egentlig krasjer i virkeligheten som den gjerne gjør i Sørgjerds sanger, denne gangen i en gladmunter og forhåpningsfull låt med melankolien liggende under. Og best av alt, dette er en julepoprock-låt som trykker på alle de riktige knappene og kan få et riktig så langt liv på ønskelistene.

Christmas med Aden Foyer

Aden Foyer har funnet fram til julestemningen i «Christmas Reminds Me» (Sony Music)

4

LÅT

Aden Foyer

«Christmas Reminds Me»

For et år siden fant Aden Foyer fram røkejakka og tøflene før jul, da med crooneren «Your Face On Christmas Day». Nå legger han og medlåtskriver/produsent Paul Hers til enda flere bjeller og lekne koringer og julete vendinger, i den overnostalgiske «Christmas Reminds Me». Teksten er mest av alt et sammensurium av alle klassiske britiske og amerikanske julesanger, men under ligger alvoret og tristheten, det som minner om at ikke denne jula heller er alt som det skal være, enten det er i den umiddelbare omgangskrets eller i verden.

Aden Foyer: «Christmas Reminds Me»

Også for omtrent et år siden vant Aden Foyer «Årets gjennombrudd» under P3 Gull-utdelingen, ikke ufortjent og slett ikke på grunn av julesangene. Jonas Engelschiøn Mjåset som han heter er en etter hvert garva låtskriver for andre og en artist som har beveget seg fra det hyperkommersielle til å skape retrorock-perler med store arrangementer. «Christmas Reminds Me» er en forlengelse av dette, en julestrømpe av en låt som akkurat nå i november blir litt for mye jul, men hvem vet om den vil smelte seg inn i den store miksen om et par uker.

