«Oculi - Det siste vitnet»: Blind date på sparebluss

FILM

«Oculi - Det eneste vitnet»

Regi: Joachim Askjer

Norge – 2024

Til å være en selvfinansiert amatørproduksjon skapt helt utenfor det offentlige støttesystemet er den helnorske lavbudsjett-thrilleren «Oculi - Det siste vitnet» kompetent iscenesatt, og nyter godt av regidebutanten Joachim Askjers tekniske ekspertise og erfaring fra TV. Målt opp mot profesjonelle kinofilmer kommer dette naturligvis mye kortere.

Pressemeldingen fra distributøren Manymore beskriver filmen som «En nervepirrende krim drama med et glimt i øyet», noe som understreker at de er i prekært behov av en korrekturleser og at Askjer ikke er redd for klisjeer.

Joachim Askjers «enmannsoperasjon»

«Oculi - Det eneste vitnet» har en stereotypisk historie preget av litt keitete dialogføring, endimensjonale rollefigurer og et generelt fravær av troverdighet – men det er jo ikke noe galt i å lage en konvensjonell underholdningsfilm bygget opp av velbrukte elementer, med beskjedne actionscener, lun humor og enkle løsninger. Joachim Askjer beskriver dette selv som «i veldig stor grad en enmannsoperasjon», og har i beste Robert Rodriguez-stil gjort det aller meste selv: produsert, regissert, redigert, skrevet manus og komponert musikksporet, i tillegg til å være ansvarlig for filmfotoet.

Så det er jo i seg selv imponerende, særlig med tanke på at «Oculi - Det eneste vitnet» var et hobbyprosjekt som ble spilt inn i helger og på fridager mens Askjer sjonglerte en heltidsjobb som TV-klipper på reality-serier som «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach Norge». Alt ble finansiert med egne sparepenger, og filmen hadde et totalbudsjett på rundt 150.000 kroner. Jevnt over må man si at Joachim Askjer har fått mye ut av disse pengene.

Aleksander Sylvan i «Oculi - Det eneste vitnet». (Manymore )

«Oculi - Det eneste vitnet» er dessuten bygget rundt et interessant konsept: hva om det eneste vitnet til en forbrytelse var en blind mann på en blind date? Martin (Aleksander Sylvan) mistet synet etter et vagt definert sykdomstilfelle i ung alder, men er en ukuelig optimist fast bestemt på å bevise at han kan klare seg uten problemer. Han får til det meste med litt hjelp fra en iPhone og Siri, og jobber med teknisk support på et kontor. Martin tropper stadig opp på Tinder-dates der jentene som oftest trekker så fort de oppdager at han er blind, men alt ser ut til å klaffe så fort han møter Cecilie (Tonje Brattås). En blond solstråle som jobber med IT, og har åpenbar kjemi med Martin. Så til de grader at de havner i sengen på første date, til bestekompisen Terjes (Julian Karenga) store forbløffelse.

Bislet, Grünerløkka og Aker Brygge

Alt ser ut til å gå bra på deres andre date, rent bortsett fra at Cecilie plutselig blir bortført på åpen gate. Hun hales skrikende inn i en hvit varebil av tatoverte muskelbunter, mens Martin etterlates bevisstløs med knust mobiltelefon og lett hjernerystelse. Politiet har litt vanskelig for å tro på Martins historie om at stevnemøtet hans ender med en kidnapping, og det er uansett ikke særlig hjelpsomt at det eneste vitnet til hendelsen er blind. Martin vet ikke hva Cecilie heter til etternavn, aner ikke hvordan hun ser ut og er av naturlige årsaker ikke i stand til å gi noe signalement av gjerningspersonene.

Tonje Brattås spiller Cecilie, som under en date blir bortført, i Joachim Askjers lavbudsjettshtriller «Oculi - Det eneste vitnet». (Manymore )

Politiet kan gjøre fint lite, så Martin slår seg sammen med den skeptiske barndomskompisen Terje og gjør et helhjertet forsøk på å løse saken selv. Første punkt på dagsordenen er å finne ut hvem Cecilie egentlig er, hvor hun jobber og hvorfor noen kunne finne på å kidnappe henne. Deretter prøver Martin å innfiltrere arbeidsplassen hennes forkledd som lettkrenket pakkebud, og benytter sin synshemming for å få informasjon fra resepsjonister som ikke vil virke fordomsfulle.

På veien avdekker Martin en massiv konspirasjon som involverer industrispionasje, våpenteknologi og russiske leiesoldater, mens han plasserer både seg selv og bestekompisen Terje i livsfare. Regissør Joachim Askjer har kommet opp med noen snedige ideer rundt hvordan Martin manøvrerer seg rundt på Bislet, Grünerløkka og Aker Brygge med hjelp av et mobilkamera, mens kompisen Terje sitter hjemme foran PC-en for å geleide ham gjennom hinderløypene.

Fra «Oculi - Det eneste vitnet». (Manymore )

Aleksander Sylvan i «Oculi - Det siste vitnet»

Hovedrolleinnehaver Aleksander Sylvan (som i virkeligheten er seende) virker høvelig overbevisende som synshemmet, og har en sympatisk utstråling som minner litt om vår alles Aksel Hennie. I likhet med de andre skuespillerne her sliter han litt med å få dialogen til å skli naturlig, men de fleste foran kamera har begrenset filmerfaring. Til tider demonstrerer Martin action-ferdigheter som Marvel-helten Daredevil ville ha misunnet ham, og troverdigheten strekkes jevnlig til bristepunktet. Særlig i en sekvens der Martin kjeppjages rundt på Grünerløkka av komisk inkompetente politifolk, som bedagelig jogger rett bak ham i Keystone Kops-stil uten å være i stand til å grabbe tak i ham.

Vi får ta sånt som en del av sjarmen med hjemmesnekrede lavbudsjettproduksjoner, og Joachim Askjer er dreven nok til å kjenne sin egen begrensing. Så ambisjonene overgår ikke resursene, og formatet holdes kledelig beskjedent. Hvorvidt «Oculi - Det siste vitnet» fortjener å bli vurdert som en fullverdig kinofilm er avhengig av hvor stor entusiasme man har for selvfinansierte amatørproduksjoner. Denne er definitivt mer teknisk polert enn gjennomsnittet, og burde om ikke annet åpne noen dører for mister Askjer.