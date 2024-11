Musikalsk heksekunst

---

4

FILM

«Wicked»

Regi: Jon M. Chu

USA – 2024

---

Studioet bak «Cats» har gitt regissøren av den katastrofale kalkunen «Jem and the Holograms» rundt tre komma fem milliarder kroner for å iscenesette en overdådig kitschmusikal, basert på et Broadway-stykke som ble brutalt radbrekt og partert av amerikanske aviskritikere etter premieren i 2003. Så for oss som i utgangspunktet ikke er mega-begeistret for campy megamusikaler, virker det ikke «Wicked» særlig lovende. En revisjonistisk omtolkning av «Trollmannen fra Oz», basert på Gregory Maguires roman «Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West».

I likhet med «Cats» har «Wicked» en veldig dedikert fanbase, som virkelig har gledet seg til denne storslagne filmatiseringen. Jeg akter slett ikke å regne på paraden deres, og vil helst unngå å være negativt innstilt til noe som gir folk glede i en ellers dyster tidsalder. Så la meg starte med noe positivt: i motsetning til den demoniske filmatiseringen av «Cats» er ikke «Wicked» et dypdykk ned i et altoppslukende mørke fylt av ufattelige vederstyggeligheter som kan få selv den psykisk sterkeste person til å klore av seg fjeset i forferdelse. Så det taler til filmens fordel: jeg ble ikke fristet til å klore av meg fjeset i forferdelse en eneste gang under «Wicked». Tommel opp.

Cynthia Erivo som Elphaba og Ariana Grande som Glinda i den påskostede filmmusikalen «Wicked». (Universal Pictures)

All sarkastisk skepsis til side fungerer dette betydelig bedre enn fryktet; et storslagent syngespill av et format vi sjeldent ser maken til, som burde oppfylle selv de høyeste forventningene til hardbarkede fans av scenemusikalen. For oss som opplever «Wicked» for første gang uten forhåndskunnskaper er det dessuten en glad overraskelse at historien er skikkelig gjennomarbeidet, og kunne ha fungert helt fint selv uten alle sangene (fengende som flere av dem faktisk er). Den vrenger rundt på en filmklassiker de fleste kjenner, og gjør det på en måte som er respektfull mot opphavet.

Ariana Grande og Cynthia Erivo som Glinda og Elphaba

Heksa er død. De stuttvokste innbyggerne i Oz feirer at den onde heksa fra Vest endelig er overvunnet av en vannbøtte, mens den gode heksa Glinda (Ariane Grande) svever ned for å forsikre dem alle om at hennes grønnfargede terrorvelde endelig er over. Glinda kan samtidig avsløre at de var bestevenner under studietiden, og at heksa Elphaba Thropp (Cynthia Erivo) opprinnelige ikke var slem. Bare misforstått og traumatisert. Et resultat av morens sidesprang med en omreisende dørselger, som ble ustøtt av familien på grunn av sin grønne hudfarge. Et mobbeoffer med magiske krefter hun har null kontroll over, som innrulleres på det Hogwarts-aktige Shiz-universitetet.

Cynthia Erivo som Elphaba og Ariana Grande som Glinda i den påskostede filmmusikalen «Wicked». (Universal Pictures)

Her vekker Elphabas magiske ferdigheter interessen til overlæreren Madame Morrible (Michelle Yeoh), som insisterer på at hun deler rom med den babyrosa rivalen Glinda. Et patologisk selvopptatt, bakstreversk brødhode, profesjonell «mean girl» og skolens mest populære blondine, som er tvunget sammen med skolens mest upopulære emo-raring. Gjensidig hat ved første blikk, men de blir gradvis gode venner. Veldig gradvis, for i løpet av sine nærmere tre timer har «Wicked» mye plott å rulle ut og mange sidefigurer å introdusere.

Trollmannen fra Oz

De inkluderer den overfladiske drømmeprinsen Fiyero (Jonathan Bailey), som dras mellom Glinda og Elphaba - og videre inn i et komplott der mektige krefter prøver å utrydde de snakkende dyrene i Oz. Markedsføringen har gjort et stort nummer av at hovedrolleinnehaverne sang live foran kamera (med hjelp av det samme mikrofonsystemet oppfunnet for filmatiseringen av «Les Miserables»), fremfor å mime til ferdig innspilte musikkspor. Jeg mistenker at det er en sannhet med modifikasjoner, og at alt ble bearbeidet i etterkant. Uansett ingen tvil om at Cynthia Erivo og Ariana Grande har mektige sangstemmer, og begge er perfekt castet.

Fra filmen «Wicked». (Universal Pictures)

Det samme er Jeff Goldblum, som mot slutten dukker opp i en gjesterolle han nærmest er skapt for å spille: Trollmannen fra Oz. Jeg er slett ikke overbevist om at Jon M. Chu («Step Up 2: The Streets», «G.I. Joe Retaliation», «Jem and the Holograms») er rett person til å regissere et kostbart prestisjeprosjekt som dette, og han ble rekruttert som innbytter på kort varsel etter at den opprinnelige regissøren Stephen Daldry forlot prosjektet.

Chu har ennå til gode å lage en severdig film, men «Wicked» er uansett en så massiv, studiostyrt Hollywood-storproduksjon at ikke engang han klarer å ødelegge den. I løpet av de tjue årene som har passert siden «Wicked» ankom Broadway har Disney-konsernet tyvlånt dette konseptet til i filmer som «Frost» (2013), «Maleficent» (2014) og «Cruella» (2021) - oppdaterte versjoner av klassiske eventyr som understreker at de kvinnelige skurkene egentlig ikke var slemme, bare misforstått. Noe som sørger for at «Wicked» har blitt overskygget av sine egne imitatorer, og får meg til å mistenke at dette hadde fungert optimalt som en animasjonsfilm.

Ariana Granda spiller Glinda i «Wicked». (Universal Pictures)

«Wicked» er en skarp fabel

Men under all staffasje, dans og sang, er «Wicked» dessuten en skarp fabel om oppblomstring av fascisme, og totalitære ledere som går til angrep på de forsvarsløse og marginaliserte for å styrke sin egen maktposisjon. Et tema som ikke akkurat har blitt mindre aktuelt den siste tiden, og vil få enda større spillerom i den mørkere oppfølgeren. Til tross for en spilletid på 160 minutter er dette bare første halvparten av historien.

«Wicked: Part Two» er allerede ferdig innspilt, og kommer neste vinter. Sammen utgjør disse halvdelene en komplett musikalopplevelse på nærmere seks timer, noe som burde være i lengste laget for de fleste. Wicked: Part One» er allerede like lang som hele sceneoppsetningen, men føles ikke nevneverdig lengre enn den burde være – og finner et naturlig stoppested som gjør meg oppriktig nysgjerrig på hva som skjer videre. Det vil forundre meg veldig om dette ikke blir en gedigen kassasuksess, med en bred publikumsappell som strekker seg langt hinsides teaterkids-målgruppen og flyr høyrere enn forventet.