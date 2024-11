Vin-tips: Godt fra ukjent distrikt

Nytt på polet er to viner fra det relativt ukjente vindistriktet Fronton som ligger litt nord for Toulouse i Frankrike. Her dyrkes den like ukjente druetypen négrette (folle noir) som gir mørke viner med mye frukt, ganske bløt stil og mye smak.

Det beste kjøpet kommer fra negociantfirmaet Lionel Osmin & Cie so, driver med en rekke viner fra forskjellige appellasjoner i Sørvest-Frankrike. Lionel Osmin Le Pouvoir des Fleurs 2021 er en ikke fatlagret, herlig og saftig rødvin med masse frukt, og super til pizza og ikke for kraftig høstmat. Den kommer også til å bli en herlig grillvin når den sesongen en gang er tilbake.

Når det gjelder Bouissel Pinot St. Georges 2022 koster denne 60 kroner mer, men jeg er usikker på om dette er en bedre vin. Vinen har litt mer konsentrasjon, har fått noe fatlagring og passer godt til relativt kraftig vintermat – og med tanke på prisen er også den et godt kjøp.

Blant ukens viner er også Château Potensac 2017 og Finca Lanina Crianza 2021. Potensac er en bra Bordeaux-vin til en anstendig pris, mens Finca Lanina er et røverkjøp av en Rioja-vin.

17557401 Lionel Osmin Le Pouvoir des Fleurs 2021 (Fronton, Frankrike) kr 188,40 (87 poeng) (BA)

Har nokså kraftig rødlilla farge og lukter av mørke og søte bær sammen med urter og krydder. Er saftig og god i smaken der det går i mørke bær, urter og krydder. Har noe tannin og bra syrlighet i avslutningen.

17559601 Bouissel Pinot St. Georges 2022 (Fronton, Frankrike) kr 248,90 (87 poeng) (BA)

Har kraftig rødlilla farge og lukter av krekling og bjørnebær sammen med kamfer og urter. Har bra fylde og smaker av mørke bær sammen med litt fat og urter. Har en god del tannin og meget bra syre i avslutningen..

17556901 Château Potensac 2017 (Medoc, Bordeaux, Frankrike) kr 388,90 (90 poeng)

Har nokså kraftig rødlilla farge og lukter av forsiktig utviklet solbærfrukt sammen med paprika, lær og fat. Har bra konsentrasjon og smaker av mørk, forsiktig utviklet solbærfrukt sammen med noe fat. Har en del tannin og bra syre i avslutningen.

17419101 Finca Lanina Crianza 2021 (Rioja, Spania) kr 189,90 (87 poeng) (BU)

Har nokså kraftig rødlilla farge. Lukter av modne bær sammen med litt tørket frukt, krydder og noe fat. Har ganske bra konsentrasjon og smaker av myk og mørk bærfrukt, litt tørket frukt og noe fat. Har noe tannin og bra syre i avslutningen.

Ukens anbefaling:

11929306 M. Chapoutier Côtes-du-Rhône Belleruche Blanc 2023 (Frankrike) kr 559,90 (84 poeng) (BA)

Den hvite utgaven av Belleruche har nylig kommet inn i polhyllene og er laget av 90 prosent roussanne og resten grenache blanc. Den har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus og modent eple sammen med urter og blomst. Har nokså bra konsentrasjon og smaker av modne epler, sitrus og forsiktig mineralpreg og har bra syre i avslutningen. En god kartongvin som passer til stekt/grillet fisk og asiatisk mat.