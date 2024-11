Helgens nye låter: Delara danser med «Snøsøsteren» og det våres for Kappekoff

Delaras nye låt er garantert ikke «Siste dans». (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Delara

«Siste dans»

---

Denne låten vil feste seg hos mange. Ikke bare vil Netflix-filmatiseringen av Maja Lunde og Lisa Aisatos enormt populære bok «Snøsøsteren» bli noe mange sjekker ut nå før jul. Delaras bidrag til denne historien er «Siste dans», en sår låt om savn som man kan tenke seg fanger stemningen i denne triste historien perfekt – uten at vi ennå vet hvordan selve filmen blir. Delaras stemme krever oppmerksomhet fra første strofe over et lett piano, hviskende, tynn og nedpå, som et stille pust av lengsel som så skal strekke seg høyt på refrengene over et mektig akkompagnement.

Delara: «Siste dans»

Amanda Delara ga i fjor ut debutalbumet «Shahrazad», hvor hun synger på engelsk, og som hun fikk Spellemannpris for. Siden har hun blant annet fylt Amfiet på Øyafestivalen, er nominert som Årets artist under P3 Gull og er altså nå aktuell med signaturlåten som skal følge en av vinterens store filmsatsinger basert på en norsk jule- og vinterhistorie. Delara skaper en egen stemning når hun synger på norsk, det vet vi fra før, og her er det et sterkt lag bestående av henne selv og blant andre Synne Vo og Thomas Kongshavn som har skrevet. Sistnevnte har også produsert sangen som garantert vil få tårene til å renne i ukene framover.

Sjelfullt med Jesper Jenset

Jesper Jenset på Bylarm. (Mode Steinkjer)

---

4

LÅT

Jesper Jenset

«Rom full av jenta»

---

Jesper Jenset fra Molde har funnet flyten når han nå utgir EP-en «Hjerteslag», en samling med fem låter hvor han demonstrerer at hans vinnende scene-persona også lar seg omsette i studio. Blant de fem låtene hører «Enkelt», som lever opp til tittelen som en enkel og leken «bagatell» av en duett med Tomine Harket. Det er stort spenn mellom denne og «Rom full av jenta», låten som er ny nå når EP-en slippes. En klassisk poplåt som oser av fascinasjon for amerikansk RnB og med uttalt inspirasjon fra Stevie Wonder, med drivende klasketrommer og med Jonathan Floyd på laget.

Jesper Jenset: «Rom full av jenta»

Stemmemessig er dette ren fløyel, en soullåt på Molde-dialekt som viser hvor lurt det var av Jenset å bytte til morsmålet da han satset for fullt noen år etter at han deltok i Idol. Nå er det spor av trap og en bruk av autotune som for en gangs skyld ikke høres helt feil ut. EP-en består i tillegg av de allerede utgitte låtene «Jenta mi», «Kan du love meg det» og tittelkuttet, hvor Denne låten er skrevet av Jenset og Floyd med hjelp fra Mikael Foss og Hans August Pünther, produsert av Jenset og Benjamin Pinkus.

El Papi med Greekazo

El Papi (bakerst) har slått seg sammen med svenske Greekazo på låten «Hva vil du». (Island/Universal)

---

4

LÅT

El Papi ft. Greekazo

«Hva vil du»

---

El Papi legger nok en banger til den stadig voksende bunken av låter som ruver blant de mest strømmende norskspråklige utgivelsene de siste årene. Den maskerte har sporadisk gitt feststemt musikk et seriøst innhold, som med hyllesten til helsearbeiderne under pandemien – «Sykepleierinnen» – og nå nylig «Sånne som oss», om ungdom og mental helse. Til norsk artist å være har El Papi dessuten uvanlig stort gjennomslag i Sverige, og det er nøkkelen til «Hva vil du», skrevet og gjort sammen med Greekazo.

El Papi ft. Greekazo: «Hva vil du»

Dette er skamløs forbrødring over grensene, med den polsk-svenske Hässelby-rapperen Alexander Cielma Miliarakis, bedre kjent som Greekazo, som legger på vers mens El Papi tryller fram en uanstrengt russebuss-aktig beat som garantert blir en hit på alle after ski-fester utover vinteren. En renhekla oppskriftslåt som funker akkurat etter hensikten.

8lanco fra Bergen

8lanco fra Bergen er ute med singelen «Actress» (Roj Ferman)

---

5

LÅT

8lanco

«Actress»

---

Etter suksessen tidligere i høst med EP-en «Hell Of It», fortsetter 8lanco fra Bergen å pumpe ut nye låter, denne gangen en litt sår men likevel relativt rask og ikke minst «stor» poplåt, om et usunt forhold som nærmest har hitvarselet skrevet over hele seg. Også denne er skrevet sammen med Sander Hammersland på en felles låtskrivertur til Los Angeles, og selv oppgir 8lanco «Erase Me» av Kid Cudi og Kanye West som inspirasjon fra da han vokste opp.

8laco: «Actress»

8lanco, eller August Hvide, har det det bergenske selskapet Get Fat i ryggen og fikk blant annet stipend og skolering fra de norske superprodusentene i Stargate forut for debuten med EP-en «Polaroids» i 2023. Enda er han helt i begynnelsen av tjueårene, men en låt som «Actress», med et episk lydbilde og refrenger som er umiddelbare, viser at Bergen snart er for liten og at kontakten med plategiganten Capitol i USA kan ta denne hvor langt som helst.

Klondike-feber

Klondike fra Oslo. (Wingman Music)

---

5

LÅT

Klondike

«Julie»

---

Med en tittel som «Julie» er det liten tvil om at denne låten har en personlig adresse, og selv kaller Oslo-kvintetten kuttet for en glad-breakuplåt. Det er en merkelapp som stemmer, en låt som er lett og lekende i et gitarpoplandskap som Klondike på ingen måte befinner seg alene i, men hvor de med vokalist Benjamin Aasheim likevel greier å markere seg, i denne nye singelen også med varmende egenart og en funky grunnmur.

Klondike: «Julie»

Klondike er et av de bandene som sto på terskelen til et internasjonalt gjennombrudd, ikke minst som solid liveband, da pandemien inntraff. Nå er de i ferd med å finne fotfeste igjen, noe forrige låt «Feet in The Water» har vist med millioner av strømmingen uten annen drahjelp enn egen motor. Musikalsk hører man også på «Julie» at denne gjengen har det morsomt, med smittende og lette gitarer, lassevis av glimt i øyet og en tilnærming til den rocka delen av gitarpopen som for eksempel The 1975 står for. Med «Julie», produsert av gutta selv, vil de garantert bli oppdaget av enda flere.

Margrete Frisch blir May

May er artistnavnet til Margrete Frich. (Bits & Pops Records)

---

5

LÅT

May

«Kills Me»

---

May er også kjent som Margrete Frich, som på kort tid er blitt å regne som et ungt stortalent etter vokalsamarbeid med Alessandra og Makosi, og ikke minst som låtskriver for andre, blant dem Emma Steinbakken og hennes nye «Hurt People». Nå tar Frich steget ut helt på egen hånd, med «Kills Me», en sang som bekrefter talentet og som viser teften for store refrenger og fine detaljer i et «singer & songwriter»-landskap forkledd som en stor og smittende poplåt.

May: «Kills Me»

Dette er den andre låten May utgir under det navnet, og den første på Oslo-selskapet Bits & Pops. Vokalmessig kan hun minne om en mellomting av nevnte Steinbakken og Hedda Mae, med spennvidde, trøkk og energi i stemmen, mens produksjonen (av Alfred Haavelsrud) er skarp og kledelig rufsete under en lettfengelig overflate. «I thought everything would be fun at twenty, but I’m leaving the party so cold and empty», synger knapt tjue år gamle Frich. Spørs om ikke et annet party vil starte med denne singelen i mørketida.

Mildfire klar for Japan

Mildfire er et musikk-kollektiv med tilhold i Oslo og Berlin. (Mikael Jonassen)

---

5

LÅT

Mildfire

«Taizé»

---

Nydelige vokalharmonier og en folkaktig melodi med stemningsskapende gitar preger «Taizé», ny låt fra kollektivet Mildfire som har base i Oslo og Berlin, og består av folk fra Team Me og Astrosaur. Tidligere het de Einar Stray Orchestra, og Stray og Julie Ofelia Ossum Østrem (fra Team Me blant annet) løfter vokalene til et kor av drømmer og store cinematiske flater. Bak ligger ensemblets sedvanlige humor. «Sangen er en ode til alle de feilslåtte livsvalgene. Som å teste bygde-Frankrikes klosterliv blant munker i et siste forsøk på å finne Gud. Som igjen førte til et bortkastet filosofistudie», heter det fra Stray.

Mildfire: «Taizé»

Mildfire består av låtskrivere og artister fra et bredt musikkfelt, fra klassisk og jazz til rock og eksperimentell musikk, folk som har bidratt på en rekke suksesser de siste årene. Denne låten er skrevet av Stray og Østrem sammen med Lars Gärtner Fremmerlid, Øyvind Røsrud Gundersen og Steinar Emil Glas. Bandet står på terskelen til en Japan-turné som kanskje viser hvordan det originale lydbildet og de store melodiene deres finner internasjonal oppmerksomhet. Det er på tide at flere her hjemme oppdager dem også.

Camilla Granlien i vintermørket

---

5

LÅT

Camilla Granlien

«Kaldt og myrkt og lite sol»

---

Ja, det er fortsatt veldig lenge til jul, men nå er det umulig å slippe unna strømmen av julesanger. Og det er ikke alt man vil slippe unna heller. Camilla Granliens sang av året er noe av det vakreste som vil sno seg rundt juletreet i år, en folkevise som Lauritz F. Hov fra Øyer skrev i 1912, og som opprinnelig ble tonesatt av Anders Hove fra Fåberg. Camilla Granlien, folkesanger, kveder og en artist som beveger seg på tvers av mange sjangre, sier hun har sunget denne sangen på flere konserter, men da med hennes egen melodi og ikke Hoves. Nå er den innspilt med henne selv på vokal og kontrabass, samt Frode Berntzen på gitar og Bendik S. Qvam på trompet.

Camilla Granlien: «Kaldt og myrkt og lite sol»

Den trolske teksten «Kaldt og myrkt og lite sol/såleis er det fram mot jol/Snø og is all jordi gøymer/Allting ligg i lengt og drøymer» får her nytt liv i en melodi som gnistrer av både vinter og jul, som er inspirert av folkemusikkens fine vendinger og middelalderballadenes melankolske sug. Camilla Granlien er en allsidig artist og en av de beste formidlerne og sangerne av de norske folketonene, og med denne vinterlåten, som med en religiøs overtone handler om opphavet til julen, har hun laget en framtidig klassiker hvor særlig trompeten til Qvam sprer varme i en svart tid.

Kappekoff

Magnus Falkenberg, eller Kappekoff, er elektronika-musiker fra Oslo. (Jonathan Vivaas Kise)

---

5

ALBUM

Kappekoff

«Old Spring»

---

Magnus Falkenberg, for mange kjent som artisten Kappekoff, er klar med sitt fjerde album fylt av gromme beats og mye moro både for klubbgulvene og for øregangene. Under navnet Kappekoff har Falkenberg en solid posisjon innen elektronisk musikk, også denne gangen nevnt i sammenheng med Todd Terje og Lindstrøm, og med den nye platen vil han nå enda lenger ut, ikke minst takket være et eklektisk utvalg gjestevokalister, blant dem Jimmy Smash, Thomas Busch og Neon Ion, eller Natalie Sandtorv. Låten «Enduring» med Sandtorv på vokal er en sløy perle som åpner dørene på vidt gap mot et drømmende og jazztåkete elektronisk landskap, og viser til fulle hvorfor Kappekoff er en artist som mange i samme sjanger lar seg inspirere av.

Kappekoff: «Old Spring»

Før albumutgivelsen har vi allerede fått den fine låten «Right Back to Where We Started», med Ragnhild og, samt nylig «Late Night» med et overlegent rap-pålegg av Pasha. Musikken til Falkenberg har Oslo-diskoen som utgangspunkt, men nå når han gir ut «Old Spring», andre del av prosjektet som startet med albumet «New Spring» i 2023, går han i helt nye retninger selv om fundamentet ligger fast. Jazzartister som Taylor McFerrin og Jordan Rakei nevnes av han selv, i tillegg til Little Dragon og Jungle. Gjennomgående preges låtene av en funky, behersket villskap som helt til slutt ender inn i frijazzens lekegrind, hele veien kvalitetsstempelet av hans eget basspill og et villnis av leken lyd og instrumentbruk.