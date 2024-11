Bokhandlerprisen til Erika Fatlands reiseskildring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fatlands bok «Sjøfareren», med undertittelen «En reise gjennom Portugals tapte imperium», danket ut både romaner, thrillere og 2021-vinneren Abid Rajas oppfølger.

– Dette er uten tvil det største jeg har opplevd hittil i mitt forfatterliv. Av alle bøkene som kommer ut i løpet av ett år, stemmer alle landets bokhandlere fram én eneste, så det er klart dette er stort, sier Fatland til NTB.

Andre ut

Direktør i Bokhandlerforeningen, Anne Schiøtz, sier om «Sjøfareren» at den er en bok «som underholder, samtidig som den gjør oss klokere».

Erika Fatland er den andre kvinnelige sakprosaforfatteren som vinner den gjeve prisen – Åsne Seierstad var den første i 2002.

– Hun er et av mine store forbilder, sier Fatland, som startet reiseskildringskarrieren med «Sovjetistan» i 2014. Det var da hun fikk høre at «ingen skriver reiseskildringer lenger nå som vi har Youtube og Instagram, og verden allerede er oppdaget».

– Men verden må oppdages på nytt hele tiden, den er jo i konstant endring. For meg er reiseskildring den aller beste sjangeren av dem alle, for den er så vidåpen, den kan romme alt: Historie, politikk, eventyr, poesi, tragedie og komedie.

Var i tvil

Hennes tidligere reiseskildringer er solgt til en lang rekke land rundt i verden, og «Sjøfareren» er solgt til ni land – inklusive Portugal.

Hun medgir at hun underveis i det fire år lange bokprosjektet tumlet med tvil om noen «i det hele tatt ville være interessert i en sju hundre sider lang bok om portugisiske 1400-tallssjøfarere og obskure, afrikanske land».

Mens anmelderne trillet femmere og seksere, trykket forlaget opp nye opplag. Siden «Sjøfareren» utkom 10. oktober har den ligget på førsteplass på Boklistas generelle liste, og var ifølge Kagge forlag den mest solgte boka i oktober.

– Jeg tror det har med Portugal å gjøre. Mange har et forhold til Portugal, men samtidig vet folk flest lite om det portugisiske imperiet, sier Erika Fatland om oppslutningen.

Ukraina neste

Hun røper at hun har ideer nok til å holde seg beskjeftiget fram til pensjonsalder, og hun er bare 41 år.

– Neste bok blir om Ukraina. Det er viktig at vi ikke glemmer Ukraina eller at krigen blir hverdag. Og Ukraina er jo i seg selv veldig stort: Det er Europas nest største land, bare slått av Russland, sier Fatland – som nå kan sette bronsestatuetten «Takk for boken» av Nils Aas på en eventuell peishylle.

Disse var nominert

Bokhandlerprisen deles ut etter avstemming blant alle som arbeider i norsk bokhandel, og i 2024 var disse nominert:

Kyrre Andreassen og «Ikke mennesker jeg kan regne med», Line Baugstø og «Evil grandma», Terje Bjøranger og «Den ingen ser», Mímir Kristjánsson og «Pabbi», Margreth Olin og «Song til mor», Abid Raja og «Vår ære og vår frykt», Tore Renberg og «Lorden», Trude Teige og «Mormors utrolige venninner», Carl Frode Tiller og «Arbeidarhjerte».

