Setter spor i nord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

---

Ghawgha

Qaf

OKWorld

----

----

Khaled Habeeb

Spor fra nord

OKWorld

---

Plateselskapet OKWorld er en underavdeling av Jazzland Records, med musikk fra andre land og andre kulturer slik den spilles i Norge i dag. Tirsdag presenteres to fine album med en felles konsert på Nasjonal Jazzscene i Oslo.

Da Taliban tok makten dro Ghawgha Taban fra Afghanistan, der hun tilhører det forfulgte minoritetsfolket hazara. Hun kom til Norge i 2021, først til Harstad, så til Trondheim. Albumet «Qaf», oppkalt etter et fjell i østlig mytologi, inneholder dempede sanger fulle av ettertenksomhet. Her blir hun akkompagnert av Anja Lauvdal på tangenter og Marianna Sangita A. Røe på sang og perkusjon, begge kjent fra gruppa Broen og mye annet.

Ghawgha beskriver innholdet som erfaringer fra sine år på reise, fra hjembyen til ukjente land, på leting etter en ny identitet, og et sted å kalle «hjem». Påvirket av sangerens bakgrunn, men også med en global lyd som det er lett å forholde seg til.

Stemmen til Ghawgha er inntrengende og personlig, men hun legger vekt på at hun også vil være en stemme for alle med lignende erfaringer og lengsel. Man trenger ikke forstå tekstene på farsi for å kjenne på stemningen. Vi har hørt flere sanger om båtflyktninger i senere år, men den som på engelsk heter «The Boat Song» er den første fra en som har vært der ute på havet selv.

Khaled Habeeb med sin oud, som han bruker til å kombinere toner fra øst og vest. (Knut Utler)

Khaled Habeeb kom fra Syria til Stavanger i 2015. Han spiller på det arabiske strengeinstrumentet oud, en slags lutt med en egen, særpreget lyd. Han er opptatt av improvisasjon og arabiske tradisjoner, men har også fått stor interesse for norsk folkemusikk i de årene han har vært her. Det er dette vi hører på hans nye album, som sømløst kombinerer arabiske klanger med norske folketoner.

På noen spor spiller Helga Myhr hardingfele, på et par andre kommer Knut Reiersrud med på gitar og Harald Lassen på saksofon. I de fleste melodiene er Habeeb alene med instrumentet sitt, virtuos og uttrykksfull, og en utsøkt glede å høre på.

Albumene kommer 15. november. Begge spiller på Nasjonal Jazzscene 12. november.

Ghawgha: Qaf (OKWorld)