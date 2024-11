Helgens nye låter: Honningbarna river i sjela og Vaarin ligger våken

Honningbarna, her vokalist Edvar Valberg på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

6

LÅT

Honningbarna

«Rød Bic»

Honningbarna behøver knapt noen nærmere presentasjon. Det er over ti år siden de slo hull på Sørlandets bibelbelte og etablerte seg som et av landets beste hardcore/punkrockband, med herostratiske livekonserter som smitter over på alt de gjør også i studio. Albumet «Animorphs» fra 2022, som vant Rock-Spellemannpris, er et foreløpig høydepunkt. Nå tyder singelen «Rød Bic» fra det som blir bandets åttende album, litt avhengig av hvordan man teller, på at oppturen bare fortsetter.

Honningbarna: «Rød Bic» (Nye Blanke)

Dette er en tung slugger som av alle ting handler om en oppsigelse, eller en permisjon, og hvem andre enn Honningbarna og vokalist Edvard Valberg kan åpne en låt med linja «Personalsjef ser meg inn i øyene, sier Tine jeg er på ditt lag», og fortsetter med «Finnes det noe fuckings mer irriterende enn en falsk inderlig mann/Som ber meg ta litt tid, puste ut, senke skuldrene/Meg i perm, tann for tann». Låten er tyngre enn noe de har gjort, et kontant øs hvor bassen og gitaren graver seg ned i en bankerott sjel og vrir spaden om til alle sikringer ryker. Arbeidslivspunken har aldri slått hardere, og Honningbarnas kaos har sjelden vært så skjerpa.

RABO - debutant i særklasse

Live Rabo Lund-Roland, som kaller seg RABO når hun nå låtdebuterer. (Cathrine Wessel )

5

LÅT

RABO

«Talk To Me»

Låtskriver og artist Live Rabo Lund-Roland, som kaller seg RABO, skulle egentlig fulgt drømmen om å drive med vindsurfing på heltid. Hun jobbet som surfeinstruktør i både Brasil og Hellas før pandemien gjorde at hun ble «stuck» i Oslo. Sikkert kjedelig der og da, men du verden så glad vi skal være for det. Debutlåten hennes, «Talk To Me», er et energitrøkk av en poplåt med lave skuldre, organisk trøkk på trommer og strenger og en unik stemme med mye liv i seg, både myk og rå på en og samme tid.

RABO: «Talk To Me»

Som låtskriver har 24-åringen en god merittliste internasjonalt allerede, og er også en del av låtskriverteamet Supersonic Songs sammen med tidligere Aurora-samarbeidspartner Magnus Skylstad og produsenten Kristian Fanavoll Tvedt. «Talk To Me» er skrevet sammen med sistnevnte, som også produserer og spiller de ulike instrumentene. Selv oppnevner Rabo Cyndi Lauper og The Killers som inspirasjonskilder fra hver sin kant, og det høres i energien og uttrykket. Låten utgis på samme selskap som har Aurora og Sigrid, og det er slett ikke umulig at denne singeldebuten er et signal om at noe nytt stort er på gang under samme fane.

Paper Crown fra Hamar

Paper Crown er gitarist Ørnulv Snortheim og vokalist Johanne Kippersund. Nå gir du ut «Snow Will Fall». (Paper Crown Records )

5

LÅT

Paper Crown

«Snow Will Fall»

Det begynner å blinke av jul over alt, men akkurat julemusikk er det litt tidlig for. Så la oss heller kalle «Snow Will Fall» for en vintersang, selv om den handler om både desember og engler, men mest av alt om snø. Låten er signert Hamar-duoen Paper Crown, som består av gitarist Ørnulv Snortheim og vokalist Johanne Kippersund. De skaper popmusikk litt utenfor allfarvei, stor og samtidig sart, med fine detaljer og også her med en melodi som vokser.

Paper Crown: «Snow Will Fall»

Både Snortheim og Kippersund har ulike andre prosjekter bak seg, men har også et par albums fartstid som Paper Crown, blant annet «Half Bad» (2023) som hadde et mer tradisjonelt poprock-lydbilde og gode låter som «Never Made It To Sweden». Lydbildet er klassisk gyllen britisk pop, men også rock med islett av det norske og det amerikanske. Låtene de nå utgir, inkludert «Knees Deep» som kom tidligere i høst og spesielt «Snow Will Fall», er inne på et virkelig fint spor. Duoen kom for øvrig med en annerledes norsk (anti) julelåt i fjor, «Hedersplass». Også den kan med fordel letes fram når tida er inne.

Metropolen med gitar

Metropolens Tobias Gitar, eller Tobias Skaftå, på Bylarm. Nå lever han virkelig opp til Gitar-navnet på ny låt. (Mode Steinkjer)

5

LÅT

Metropolen

«Clean fit, fin anledning»

Metropolen er blitt monsterstore etter gjennombruddet med låten som heter det samme som gruppa, eller rettere sagt kollektivet som består av seks karer som har slått seg opp kjapt og stort på en distinkt leken blanding av drivende klubbmusikk og pop. De tre vokalistene Smul, Balder og Tobias Gitar i front, og produsentene Trym, Eirik og Jonas bak. Nå har de gitt ut et helt annerledes kutt enn de pleier, som for øvrig fikk sin debut på Bylarm, da Tobias Gitar alene med nettopp gitaren framførte denne ironisk selvransakende og selvspeilende låten, og viste en ny side ved gruppa.

Metrolpolen: «Clean fit, fin anledning»

«Clean fit, fin anledning» er tekstmessig i en helt annen gate enn noe de har sluppet ellers, og her står Gitar, eller Tobias Skaftå som han egentlig heter, fram som en låtskriver med originalitet og nerve, med gode vers og nærhet. Det er gitarspillet hans som driver det hele, produsert av resten av gjengen i et enkelt akkompagnement. Tviler på at Metropolen fullt og helt vil gå i denne retningen, men håper at Tobias velger å gjøre mer av det samme.

Metropolen, Bylarm. (Mode Steinkjer)

Vaarin mot nytt album

Vaarin er ute med ny låt. (Morten Skalstad)

5

LÅT

Vaarin

«'Til The Morning»

Hokksund-artisten Vaarin er vanligvis et sikkert vårtegn, og selv om vi nå er på mørkeste høsten vil «'Til The Morning» utvilsomt bringe lyset inn i tilværelsen. Ikke fordi låten i seg selv er lys, for det er den ikke, men fordi Vårin Strand skaper vakre stemninger selv ut av nattevåk og uro og det vente på at noe eller noen skal gi slipp. Tematisk sett altså en låt som snor seg gjennom kjente tanker og følelser fra popmusikkens rekker, men i likhet med sangene på det forrige albumet «The Identity of Belonging» (2023), smyger også denne seg fram som ren balsam for øre og sjel.

Vaarin: «Til The Morning»

Vaarin har skrevet sammen med Marcus A. Edvardsen, som har produsert også denne låten i likhet med hele det forrige albumet. Nytt album er ventet tidlig i 2025. «'Til The Morning» sender tankene til en mer folkinspirert Kate Bush eller en Radka Toneff eller Emilie Nicolas i vokalen, som ligger lys, undrende og melankolsk over store åpne strenger (Edvardsen og Amund Sylte), Ellen Brekkens lave tordenbass og cellist Jenny Zithueles stryk, som også denne gangen bidrar til et lydbilde som fanger drømmene i natta, både de lumre og de håpefulle. En sang som vil leve lenge.

Tolou med ny singel

Tolou, Bylarm. (Mode Steinkjer)

5

LÅT

Tolou

«A Little Bit Sad»

På Bylarm tidligere I høst fikk Tolou endelig vist hva som bor i denne popartisten fra Tromsø som har fått en gullkantet kontrakt med Universal i Los Angeles. Singelen «A Little Bit Sad» følger opp konsertene og befester inntrykket av en låtskriver og en vokalist som behersker sjangeren til fingerspissene samtidig som hun varierer og utvider lydbildet sitt fra gang til gang. Denne er dansbar og fengende som fy, men som tittelen antyder også en smule melankolsk. Festglede og tristesse er en vanskelig kombinasjon som hun treffer midt i blinken.

Tolou er ute med «A Little Bit Sad» (UMG Recordings)

Ida Tolou Kjeldsberg kaller det en bruddlåt som viser at det er helt ok å være trist siden hun vet at det bare er midlertidig. Med produksjon av Flatmate finer man fortsatt afropopen mellom rillene, i et lydbilde som låter mer poppa nordisk enn mye av det hun har gjort tidligere, med distinkte trommer/bass-linjer og et drømmende svev over refrenget som er akkurat så smittsomt som man kunne håpe.

Blokk til Blokk, Don Martin, Fela og Castro med albumet «Del av oss»

Blokk til Blokks album «Del av oss», med omslag tegnet av tegneserieskaper Andreas Iversen. (Tee Prod.)

5

LÅT

Blokk til Blokk

«BASE»

---

Blokk til Blokk er blitt et prosjekt med mange forgreininger, i bokform, som tegneserie, gjennom konserter og som integrert del av Don Martins eget show «En gang Romsåsgutt». Først og fremst en teaterforestilling som har blitt et helt liv i seg selv etter flere runder på Det Norske Teatret, og et rapkollektiv bestående av Don Martin og brødrene Felipe «Fela» Orellana og Jonathan Castro. Nå kommer albumet «Del av oss» ut som et punktum, eller en forlengelse, alt etter som. Tommy Tee har selvsagt produsert og bidrar med cuts på skiva som i lyd, innklippet dialog og tekster løfter fram Romsås, og som i tillegg oser av de amerikanske østkyst-røttene til Oslos hip hop-nestorer.

Her serverer de oss noen av de tyngste låtene som har vært produsert i Torggata. Ta bare «BASE», kanskje det kuleste enkeltkuttet på albumet og en melodiøs slugger av en ambolt som hyller både Ice T og selvsagt old school graffiti i Oslo. Skiva ble for øvrig sluppet på vinyl i forbindelse med NAS-konserten i Oslo i oktober, men nå slippes den digitalt, så det er bare å gjøre seg klar for en av denne høstens mest vitale historietimer.

Don Martin Don Martin tar med seg Castro og Fela fra Blokk til blokk. (Lene Sørøy Neverdal)

Robert Eidevik er Hjerteslag fra Bergen. (Yatzy Eirik Ullebø Kopren)

4

LÅT

Hjerteslag

«Du var som heroin»

---

Gitarrocken er tilbake i bredformat med Hjerteslag fra Bergen, som før albumet «Betonglandskap» tidligere i år var preget av feiden i bandet som endte med at vokalist og frontmann Robert Eidevik fikk retten til navnet, mens de fire andre gikk ut og dannet Kristi Brud. «Du var som heroin» er typisk breial Hjerteslag, en låt med mange metaforer og rastløsheten som har preget Eidevik som låtskriver. Bandet er nå fem mann, med blant andre Arve Isdal (Enslaved, Audrey Horne, mfl.) på gitar.

Hjerteslag: «Du var som heroin»

Det er fortsatt Bergens drabantbyer og utenforskap, kjærlighet og uro og all den trøblete avhengigheten som tittelen antyder. Det melodiske landskapet er både lekent og drømmende, og det svulstige mer enn truer med å velte det hele før Eidevik lander på føttene igjen i en sår konklusjon over det som er tapt for evig. Skrevet sammen med bandets keyboardist Herbrand Larsen, som også har produsert. Et bra punktum for bandet på året vi er inne i, og lovende for neste runde.