Lene Nystrøm og gruppa Aqua fikk en runde til takket være Barbie-filmen. Se bildene fra Oslo Spektrum-konserten.

Aqua spilte for et fullsatt Oslo Spektrum lørdag kveld, over 25 år siden forrige gang den dansknorske trioen spilte i Oslos storstue. Aquas comeback kan selvsagt knyttes til filmen «Barbie – The Movie» og til at en ny generasjon oppdaget hitlåten «Barbie Girl». Det vanket også en Grammy-nominasjon i Aquas favør.

Aqua til Oslo Spektrum med «Barbie Girl»

Konserten i Oslo Spektrum «ble en påminnelse om at gruppa er mye mer enn bare «Barbie Girl», heter det i Dagsavisens anmeldelse. Her er bildene fra showet med Lene Nystrøm, Søren Rasted og René Dif.

Aqua med Lene Nystrøm i spissen gjorde comeback i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Aqua i Oslo Spektrum. Her Lene Nystrøm og René Dif. (Mode Steinkjer)

Aqua for fullsatt sal

Aqua skapte topp stemning blant publikum i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Aqua med Lene Nystrøm. (Mode Steinkjer)

Og alle ventet på Aquas «Barbie Girl»

Aqua med alle tre på scenen, Rene Dif, Søren Rasted og Lene Nystrøm i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Aqua i Oslo Spektrum. Her Lene Nystrøm og René Dif. (Mode Steinkjer)

Bare smil å se da Aqua kom til Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Og alle ventet på Barbie Girl. Aqua i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Aqua med Rene Dif og Lene Nystrøm i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Aqua inntok Oslo Spektrum foran fullsatt sal. (Mode Steinkjer)

Det startet i det rolige hjørnet for Lene Nystrøm i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)