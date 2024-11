Samtidsjazz med stort overskudd

---

JAZZ

Pentadox

«As If It Were Tomorrow»

Challenge Records

Bram de Looze

«Spotting Gateways»

Dox Records

Det er ikke bare på belgiske bryggerier det bobler bra for tida, også den belgiske jazzscenen har mye godt å by på. Et navn det er all grunn til å merke seg er Bram de Looze. Noen kjenner nok igjen navnet fra samarbeid med saksofonist Harald Lassen, den belgiske pianisten var en del av Lassens band allerede på albumet «Rainbow Session» fra 2016, som en del av LABtrio. Siden da har pianisten satt et tydelig merke på belgisk jazz og etablert seg som ettertraktet musiker. Med god grunn, noe to av årets belgiske jazzutgivelser viser. For ikke å nevne fjorårets album fra den utmerkede trioen «Vice Versa», med den amerikanske trommestorheten Eric McPherson og den Berlin-baserte bassisten Felix Henkelhausen.

Det er all grunn til å sjekke ut det ferske albumet «As If It Were Tomorrow» fra Pentadox, en helbelgisk trio som har holdt det gående siden 2015 og i tillegg til de Looze består av saksofonist Sylvain Debaisieux og trommeslager Samuel Ber. Trioen serverer overskuddspreget samtidsjazz der grensene mellom de skrevne og det improviserte i beste fall er uklare. Det meste handler om det skapes der og da, i møte mellom tre musikere med en åpen tilnærming til musikken, der de beveger seg mellom hardtsvingende avant garde og det mer lavmælte. Det er energisk og lekent, sjekk bare «Rifftual», signert de Looze. Dette er velbrygget og friskt som en god belgisk blonde.

I en relativt ung alder har de Looze allerede rukket å gi ut fire soloalbum. Det siste, «Spotting Gateways», kom tidligere i år og er noe av det fineste pianisten har kommet med. Også dette preges av en åpen og søkende tilnærming til musikken, med uklare grenser mellom det skrevne og det improviserte. Her er det mer snakk om skisseaktige ideer pianisten improviserer rundt, på søkende og mesterlig vis. Det er en variert reise, der pianisten beveger seg tidvis over mot det abstrakte og tidvis over i det mer melodiøse, som på vakre «Bow». «Spotting Gateways» er rett og slett et strålende album fra den belgiske pianisten.

Pentadox: «As If It Were Tomorrow» (Challenge)