Herlige portugisere

Bairrada ligger nord i Portugal nær atlanterhavskysten og først i 1980 fikk distriktet DOC-status. Allerede i 1970 var João Pato en av de første i distriktet som tappet vinen sin selv og solgte den under eget navn. Etter hvert overtok sønnen Luis Pato driften av vingården og har siden den gang gjort mye for å heve statusen til både Bairrada og bagadruen, som dyrkes i distriktet. Baga er en drue som inneholder mye syre og tannin og trenger litt tid for å modnes. De beste vinene laget av druen blir komplekse og er svært lagringsdyktige. En rekke av vinene til Pato er inne på polet, blant annet Vinha Pan 2019 og Baga Touriga Nacional 2022. Sistnevnte er laget av 60 prosent baga og resten touriga nacional og er en ikke fatlagret, saftig og herlig vin til pizza og grillmat. Vinha Pan er laget av 100 prosent baga og en konsentrert vin med nydelig syre som passer til vilt, lam og biff.

Blant ukens viner er også Seifried Nelson Riesling 2023 og Philippe le Hardi Bourgogne Côte Chalonnaise 2023 – to bra hvitvinskjøp som er inne på polets basisutvalg.

4678901 Luis Pato Baga Touriga Nacional 2022 (Bairrada, Portugal) kr 179,90 (87 poeng) (BU)

Har nokså kraftig rødlilla farge og lukter av bringebær, kirsebær urter og krydder. Har middels fylde og smaker av saftig, bringebæraktig bærfrukt sammen med urter og krydder. Avslutter med lite og ingenting tannin og herlig syre.

4786601 Luis Pato Vinha Pan 2019 (Bairrada, Portugal) kr 379,90 (91 poeng) (BU)

Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av mørk kirsebærfrukt sammen med eksotisk tre og krydder. Har bra konsentrasjon og smaker av mørk skogsbærfrukt sammen med krydder og fint integrert fatpreg. Har en del tannin og praktfull syre i avslutningen.

17442401 Philippe le Hardi Bourgogne Côte Chalonnaise 2023 (Burgund, Frankrike) kr 239,90 (85 poeng) (BA)

Har middels kraftig gulfarge og lukter av eple, sitrus, tropisk frukt og noe fat. Har middels fylde og smaker av tropisk frukt, eple, sitrus, nøtt og noe fat, før den avslutter med veldig bra syre.

1270601 Seifried Nelson Riesling 2023 (New Zealand) kr 219,90 (85 poeng) (BA)

Har nokså lys gulgrønn farge og lukter av sitrus sammen med sammen med lyse blomster og mineraler. Er lett i smaken der det går i sitrus og fersken sammen mer urter og mineraler. Har litt forsiktig restsødme som balanseres av veldig bra syre.

Ukens anbefaling:

11268106 Schwedhelm Zellertal Riesling 2023 (Phalz, Tyskland) kr 500 (86 poeng) (BA)

Denne rieslingen til Schwedhelm er et røverkjøp av en kartongvin som for tiden er inne på polets basisutvalg. Den har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus og eple sammen med urter og mineraler. Er nokså lett og smaker av sitrus og eple sammen med sitrus og grønt eple sammen med urter og nokså forsiktig mineralpreg før den avslutter med nydelig syre. Drikk til reker og skalldyr, sushi/sashimi eller til spicy asiatisk mat.

