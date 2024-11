Uka starta med en høstlig kalddusj for Nationaltheatret. I et intervju med avisa DN sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum at han ikke har lyst å bruke mer enn rundt tre og en halv milliarder kroner på å pusse opp teateret. Det er mellom halvparten og en tredel av det Statsbygg foreslo i juni.

– «Vi kan ikke velge Rolls-Royce når en Volvo kan duge», sa Vedum til DN. Hva har du egentlig imot Volvo, tillitsvalgt og skuespiller Thorbjørn Harr?

– Om han tror at Nationaltheatret er en Rolls-Royce, er Vedum hjertelig velkommen bak scenen. Han vil snart se at vi jobber i et fullstendig nedslitt teaterbygg. Om man absolutt skal sammenligne med en bil, må man gjerne se for seg et 125 år gammelt kjøretøy. En så gammel bil ville åpenbart behøvd en solid oppgradering. Men egentlig orker jeg ikke å forholde meg til Vedums Volvo. Eller andre biler.

Spørsmålet folk må ta stilling til, er heller om man virkelig ønsker å bruke tre og en halv milliard på et under halvparten så godt tilbud? — Thorbjørn Harr

– Du blir trassig?

– Nei. Mer avventende. Vi har levd med denne byggesaken i snart tjue år. Særlig de siste par årene har det vært veldig mye fram og tilbake. Så krangel er vi vant til. Aller mest er jeg positiv og håpefull til at vi skal klare å finne en løsning der vi også de neste 125 årene vil ha et nasjonalteater som er et praktbygg i sentrum og et sted for nyskapende kunst.

– Hva er det egentlig dere ønsker dere? Oppussing av det gamle, eller et nytt teater?

– Saken er litt komplisert: Vi har hatt tre scener på Nationaltheatret. Hovedscenen, amfiscenen og malerscenen. Staten eier Nationaltheatret, og har satt Statsbygg til å utrede gode alternativ. Statsbygg sier at når man går inn i et 125 år gammelt bygg og legger til alt det som kreves i dag for å få til universell utforming – tenk heiser, luftesystemer, ramper og den slags – så tar alt dette så stor plass at det ikke lenger er plass til amfiscenen og malerscenen i Nationaltheatret. Derfor må man bygge nye scener i tillegg, enten på Tullinløkka eller et sted utenfor ring 3 i Oslo. Statsbygg har laget tre alternativ til hvordan det kan gjøres.

– To teaterbygg, altså. Sikkert på at det ikke er en Rolls-Royce?

– Forslaget til Vedum, den såkalte Volvoen, vil bety at vi halverer driften. Han vil kun pusse opp Nationaltheater-bygningen fra 1899. Da går vi fra tre scener til bare én scene. Så spørsmålet folk må ta stilling til, er heller om man virkelig ønsker å bruke tre og en halv milliard på et under halvparten så godt tilbud? Er det ikke bedre å investere i en løsning som faktisk gir like bra teater som i dag? Akkurat nå leverer vi fantastiske forestillinger, og publikum strømmer til. 250.000 mennesker var innom Nationaltheatret i fjor. Folk vil ha teater!

– Men de vil ikke ha støy og gris i byen, sa Vedum?

– Det er et enda latterligere argument enn det med bilene. Vedum sitter selv i Regjeringskvartalet. Snakk om byggeprosjekt som endrer Oslo! Om vi får fem-seks år med presenning rundt Nationaltheatret, kommer ikke det til å ødelegge folks forhold til byen sin.

– Kan dere ikke bare spille teater et annet sted?

– Jo! Klart vi kan! Hvis man hadde funnet et sted som faktisk er egnet. Statsbygg har lett etter det i 20 år. Men det vi må bestemme nå, er hva som skal skje med Nationaltheatret på sikt. Vi må bestemme at det blir noe fint å komme tilbake til etter at det har blitt pusset opp. Et teater som løser det samfunnsoppdraget Nationaltheatret har. Hvis vi vet at vi til slutt får en hovedscene og to mindre scener, kan vi finne på en hel masse løsninger midlertidig. Men det er altså ikke viktigst hva som skje de årene mens man pusser opp. Det viktigste er hva oppussingen ender opp i. Det må ikke bli et slags teatermuseum.

– Du er sikker på det ikke bare er oslosutring dette? Det fins teater andre steder som også er gamle og slitte, påpeker folk i andre byer.

– De som klager over den såkalte oslosutringen kan jo eventuelt glede seg over at Oslo Nye Teater står i fare for å nedlegges totalt. Selvsagt er det ikke noe galt i å satse på kultur og teater andre steder enn Oslo. Men Nationaltheatret skal være et teater for hele landet. Det skal være en spydspiss i kulturlivet. Som landslag innen idrett. Vi trenger noen fyrtårn også i kulturfeltet, noen steder der man få statsstøtte for å utvikle høy kvalitet. Da blomstrer også de private aktørene, for de er avhengige av skuespillere, regissører og andre som har fått utvikle seg ved de statlige institusjonene. Dessuten: Hver kveld kommer minst en firedel av publikum i salen på Nationaltheatret fra steder utenfor Oslo. Vi er allerede et teater for hele landet.

– Men trenger vi teater i 2024? Er det ikke veldig gammeldags?

– Nettopp fordi det er gammeldags, er det viktig! Teateret er en av de aller siste analoge møteplassene vi har, vi mennesker. Det er et sted der vi kan oppleve hva det vil si å være menneske. Der vi sitter i samme rom, og er sammen. Det er klart det går an å legge ned teater. Det går an å legge ned all kultur i Norge. Men jeg tror ikke folk egentlig ønsker det. Ikke senterpartivelgerne heller. Jeg tror folk ønsker at Nationaltheatret skal bestå. Ikke som et museum over at man en gang brukte penger på kunst, men som et kultursentrum med høy aktivitet, som leverer prima kvalitet for et stort publikum.

Oppussing av Nationaltheatret: Dette er saken

Så godt som alle er enige om at Nationaltheatret må rehabiliteres, for det er 125 år gammelt og i ferd med å falle fra hverandre. Dessuten mangler det universell utforming.

Derfor har Statsbygg lagt fram tre forslag til hvordan renovering kan gjennomføres, med og uten nytt bygg på Tullinløkka i tillegg til oppussing av det gamle i Studenterlunden.

Statsbyggs forslag koster mellom sju og ti milliarder. Det er to til tre ganger mer enn det finansminister Vedum vil bruke. Han syns dessuten at Statsbygg-forslagene vil føre til altfor lang tid med graving og bygging og rot i Oslo sentrum.

Gjennom uka har diskusjonen om Nationaltheatrets framtid bølga fram og tilbake. – Kunstnerisk krise, sa teatersjef Kristian Seltun. – Vi har ikke bestemt oss, sa kulturminister Lubna Jaffery. Mens aviskommentatorer utenfor Oslo minnet om at det fins nedslitte kulturbygg også utenfor hovedstaden.

Thorbjørn Harr spiller gjerne teater andre steder enn i Studenterlunden. Som nå, i en oppsetning av Henrik Ibsens «Hedda Gabler», som går nå i Kanonhallen på Løren. Poenget er at man må finne en god løsning for Nationaltheatret på sikt. (Erika Hebbert for Nationaltheatret)