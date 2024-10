Ingen andre som Isah

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Du får meg til å stamme, du får meg til å sta- ba- ba- ba- babe, som ingen andre»

Du har sikkert hørt sangsnutten som florerer på sosiale medier. Nå slipper nemlig artist og låtskriver Isah låta «Ingen andre» med Chris Holsten, etter uker med venting og kun en liten smakebit til å mette sulten.

Sangen startet som et soloprosjekt for et år siden, men Holstens tolkning av andre vers fungerte så godt til sangen at det ble værende.

– Det hørtes jo helt kanon ut. Vi ble sittende i flere timer fordi vi syntes det var så kjekt å jobbe sammen. Og han er så god med instrumenter, så du får jo en helt annen låt enn når du bare synger for deg selv. Jeg setter sykt pris på at han ble med, forteller Kaleb Isaac Ghebreiesus, kjent under artistnavnet Isah.

Det er dagen før lansering, og 25-åringen sitter godt plantet i en svart skinnsofa på kontoret til Warner Music. Han forteller at «Ingen andre» er en «godfølelseslåt» som romantiserer kjærligheten.

– Den handler om den følelsen når du er så betatt at du begynner å stamme, liksom. Det er en gøyal låt, jeg vil ikke at du skal sitte på rumpa når du hører den.

Chris Holsten og Isah er begge signert med plateselskapet Warner Music. (Victor Gelius)

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

– Melodi først, alltid

Selv hører han på all type musikk – rap, pop, r&b og country. Det mener han at synes i musikken han skaper selv.

– Jeg er jo hovedsakelig en r&b-artist, men man får innspill her og der. Country er vel det dere har sett minst av fra meg. Men det er så bra melodier i country. Jeg elsker melodier. Og så skriver de så ekstremt bra, så det er mye å hente der.

Han avslører at han heller hører på melodien over teksten i sanger.

– Jeg hører på melodi, ja! Du kan si hva som helst, men så lenge det høres bra ut så er jeg good. Melodi først, alltid. Jeg har jo noen låter hvor du må sitte og høre, men personlig tenker jeg at låten ligger i melodien.

I studio er prosessen derfor litt annerledes enn man kanskje skulle tro. Først lager han beaten, deretter finner han melodien, og til slutt kjenner han etter på følelsen den skaper.

– Og da skriver jeg. Derfor blir ikke tekstene alltid like sterke, men hvis det treffer, så treffer det. Jeg liker ikke å sitte med ting for lenge. Jeg liker at ting bare...

Han knipser to ganger.

– Når vi er ferdig med den låten her, så går vi på neste, og så neste. Vi kan bruke alt fra en halvtime til to timer per sang, og som regel er låten ganske ferdig da.

P3 Gull 2019 Isah vant prisen for årets nykommer i tillegg til årets låt sammen med Dutty Dior under P3 Gull 2019. (Fredrik Hagen/NTB)

Les også: Det sto mellom ufør eller gründer. Shakila valgte det siste (+)

– Jeg bare er her, jeg

Stavanger-gutten hadde så vidt debutert på SoundCloud før han flyttet til Oslo i 2018, og han fikk en varm velkomst inn i karrieren da han ble hentet inn av Karpe på deres SAS PLUS / SAS PUSSY.

– Da jeg kom til Oslo hadde jeg ikke noen plan b. Jeg skulle bli artist jeg. Jeg dreit i hvor lang tid det skulle ta. Men at det skjedde så kjapt! At det tok av så fort som det gjorde var jo helt vilt, det var absurd.

Bare ett år etter Isah ankom storbyen slapp han hitsingelen «Hallo» med Dutty Dior, som vant Årets låt på P3 Gull. Samme år vant han Spellemannprisen for kategoriene Urban og Årets gjennombrudd. Og når du våkner opp til 20.000 følgere over natta, er det lett å bli høy på seg selv.

– Jeg digga det først. Jeg tenkte «fy faen, så kul jeg er». Men du skjønner ikke helt hva du går inn for. Man innser at det er to sider av medaljen.

Likevel følte han aldri noe press på å forsøke å passe inn i musikkindustrien.

– Jeg føler jeg bare har gjort min egen ting, og så har mulighetene presentert seg når de har. Jeg har ikke hengt meg opp i at «nå er jeg inne her med de store folka». Jeg bare er her, jeg.

Hver gang vi møtes 2022 Kristian Kristensen (f.v.), Ingebjørg Bratland, Emma Steinbakken, Freddy Kalas, Karoline Krüger, Isah og Bjørn Eidsvåg deltok på trettende sesong av TV 2-programmet «Hver gang vi møtes». (Javad Parsa/NTB)

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Drømmer stort

I fjor fikk artisten mye oppmerksomhet for hans opptreden på TV 2-programmet Hver gang vi møtes, med artister som Bjørn Eidsvåg og Emma Steinbakken. Han ser ikke bort fra å delta på flere TV-programmer, og pleier å si at han vil være med på Skal vi danse.

– Og for all del, plutselig blir jeg skuespiller.

– Hva ville du spilt i da?

– Oo, jeg vet ikke. Noe med drama! Jeg har så lyst til å være skuespiller, det ser så fett ut.

Heldigvis for fanskaren er det ingenting som slår følelsen av å stå på scenen.

– Jeg får blackout når jeg spiller show, fordi jeg får så mye adrenalin, og jeg digger det. Det er en euforisk følelse. Det føles som artist og publikum blir ett, at det ikke er jeg som artist som spiller for publikum, men at publikum er like mye på scenen som jeg er.

Neste år planlegger artisten mye mer musikk, konserter og jobb, og på nyåret starter han sterkt med to konserter sammen med Stavanger Symfoniorkester.

– Men vi får se hvordan det går med denne låta først. Det er en så sinnssykt annerledes sound enn noe Chris og jeg har gjort før. Det er en sound som alle kan digge, så jeg gleder meg til å se responsen.

– Tror du det blir høstens låt?

– Det hadde vært digg, men jeg tør ikke si ja, for jeg orker ikke å bli skuffa. Går det så går det.

---

Kaleb Isaac (Isah) Ghebreiesus

Født 16. juli 1999 i Storhaug, Stavanger

Sanger, rapper og låtskriver, hovedsakelig innen hiphop og r&b-universet

Fikk sitt gjennombrudd som 19-åring med sommerhiten «hallo», som har over 35 millioner avspillinger på Spotify

Per 2024 har han vunnet tre Spellemannpriser

Aktuell med låta «Ingen andre» sammen med artist Chris Holsten

---

Les også: Kristian Blystad – I en særstilling innen norsk skulptur (+)

Les også: Karl Ove Knausgårds «Arendal»: Melankolsk mellomspill (+)

Les også: Hans Rotmo er død. Han gikk mot strømmen og ble Norges mest populære artist for 50 år siden