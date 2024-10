Marstein slår til mot skjermslaver og kvinnemishandlere

---

5

ALBUM

Marstein

«Frihet i lenker»

---

Marstein sparer ikke på godsakene når han utgir sin andre plate av en viss lengde. «Frihet i lenker» er Undergrunn-medlemmet Jo Marsteins egentlige debutalbum, siden han selv kaller «Medici Marstein» (2022) for en EP. Den besto av sju låter, og hits som «Frida Kahlo», og ble etterfulgt av den mist like slående låten «Sommerhus». Nå øker han innsatsen til hele 16 låter som klokker inn på ganske beskjedne tre kvarter, men sammenlignet med tidligere soloutspill og ikke minst moderskipet Undergrunn, er «Frihet i lenker» litt roligere, mer variert og lekent i spennet mellom pop og rap. Og med tekster som viser en uredd låtskriver som virkelig er i ferd med å finne sin egen stemme.

Marstein: «Frihet i lenker» (Def Jam Norway )

«Frihet i lenker» er et smart og til tider gøyalt album, men også hardtslående, poengtert, distinkt og tidvis svært mørkt. Produksjonen er pepret med herlige kontraster, samlinger fra filmdialoger, telefonsamtaler, TikTok-snutter og gud vet hva. Her er hele lass med referanser og nevning, av det være seg Tommy Tee, «Fri Palestina», Ed Hardy, dataspill, TV-serien Phineas and Ferb eller Nina Simone. Og selvsagt UG. Og her er ikke minst store doser ironisk selvinnsikt fra en artist som snur og vender på sin egen generasjons bråmodenhet, 21 år gammel.

«Jeg er fortsatt barn/faen, jeg tror jeg skled på en banan», som han sier i «Vis meg din verden», eller i den dystre partylåten «Emma», hvor han rapper «Pappa kalte meg arrogant, det er sant/men folket vikke høre sannhet, de vil høre «dans»». Og når vendinger som «litteratur i morkaken» sier noe om Marsteins oppvekst, er ikke veien lang til boken «Emile – eller om oppdragelse» av 1700-tallsfilosofen Jean-Jacques Rousseau i låten «Emile». Det er mer usikkert om nevnte «Emma» like enkelt kan spores til Rousseau-fan Jane Austen? Uansett er det en litterær kvalitet i Marsteins egne tekster som høyner kvaliteten på albumet.

Marstein på Øyafestivalen 2023. (Mode Steinkjer)

«Fallhøyden er syk når formen er på topp», synger han i «Bipolar», en av flere låter hvor han med alvoret klingende i bakgrunnen ironiserer over personlige forhold, sin egen suksess som rapper og musiker og bransjen han og bandet Undergrunn på mange vis både omfavner og går på tvers av. «Cookie» er kanskje den beste låten, tung, mørk og hardtslående myk med strykere, og med en tekst som viser innsikt og vidd. «Slaver til en skjerm», synger han, og slår fast at «Et fengsel har mange fasonger». og fine vendinger som «Skulle ønske jeg kjente min bror som hans Cookies».

Så «Vise menn», en låt som garantert vil vekke oppsikt også utover Undergrunn- og Marstein-fansen. Her synger han om en kar som jakter influencere og bor på gården som ga navnet til utestedet der han jakter. Det er en knusende nidvise om en av denne høstens mest omtalte personer, uten at navnet nevnes, men både blått blod, kniv i veggen og taggen «kvinnemishandler» sammenfaller med mediebomben som for en tid tilbake smalt høyt i de rojale kretsene.

Marstein på Øyafestivalen 2023. (Mode Steinkjer)

Musikalsk er det flere potensielle hits på «Frihet i lenker», som den swingende antikrigslåten «Money», de nevnte «Emma» og «Cookie», og den fineste balladen, «Vis meg din verden», som konkurrerer i det roligste skiftet med «Tilbake til naturen» (Jean-Jacques Rousseau igjen der ja) og den «crooner»-aktige «God og gammel», samt Annika Wedderkopp-duetten «Sammen».

Innimellom nærmer han seg lydmessig en slags mellomting av Karpe og Cezinando, særlig når han senker tempoet, men mest av alt er det en ny Marstein som virkelig trer fram. Undergrunn tar neppe slutt med denne soloplaten fra en av gruppas mest profilerte medlemmer, men fellesskapet må nok tåle skarp konkurranse fra enkeltindividet denne gangen.