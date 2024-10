Jazz: Dampende hett overskudd

---

JAZZ

Andreas Wildhagens Spiralis

«Beauty No Beauty»

Nakama

---

Andreas Wildhagen er på ingen måte et nytt navn i norsk jazz. Tvert imot. Vi har støtt på Wildhagens allsidige og kreative trommespill i band som Mopti, Lana Trio, Jonas Cambien Trio, Andreas Røysum Ensemble og ikke minst trommekollega Paal Nilssen-Loves mektige Large Unit. Wildhagens kvartett Spirales er derimot et nytt, men riktig så hyggelig, bekjentskap.

Spiralis-kvartetten består i tillegg til Wildhagen selv, av saksofonist Kasper Værnes, pianist Anja Lauvdal og bassist Adrian Myhr. De er alle musikere som Wildhagen har jobbet med før, ikke minst har han hatt et tett samarbeid med Værnes. De to ga i 2018 i duoalbumet «Troposgrafien», som det er all grunn til å sjekke ut. Fire kjente musikere altså, men her møter vi dem i en helt ny sammenheng.

I et intervju med jazzbloggen «Now’s the Time» – som bør sjekkes ut for alle med et snev av interesse for det som rører seg på den norske jazzscenen – sier Wildhagen at han har «satt sammen bandet og tatt med låter som pusher ting i tydelige retninger», men at han utover det har «latt det som ville komme fram, komme fram». Låtene er signert Wildhagen, men selv om det er bandlederen som angir retningen, oppleves det i aller høyeste grad som et kollektivt prosjekt, der musikerne slippes løs på Wildhagens melodiske og rytmiske tema, spinner videre på dem, knar dem, improviserer seg fram til nye stemninger og tema, uten å miste retningen av syne.

Låten «Sky Reflection in Blood and Oil» er et godt eksempel. Et annet er «Upward Spiral», et dampende hett overflødighetshorn av musikalsk overskudd, nerve og groove, der bandet er en nytelse å følge, både som kollektiv og enkeltmusikere, fra det åpnes på fint vis med Wildhagen alene bak trommene, til de lander i mykere leie. Før punktum for albumet settes med en annen versjon av nevnte «Sky Reflection in Blood and Oil». Ja da! Wildhagens ferske Spiralis-kvartett debuterer på overbevisende vis, «Beauty No Beauty» er forhåpentligvis bare første stopp, for dette er et kollektiv vi gjerne hører mer fra. Og svært gjerne på en scene nær oss.





