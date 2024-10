Tords trio på topp igjen

---

JAZZ

Tord Gustavsen Trio

Seeing

ECM

---

Nå er det gått 20 år siden Tord Gustavsen og hans trio tok albumet «The Ground» til toppen av VG-lista, og jazzen ut til et større publikum enn mange trodde var mulig. Det nye albumet er Gustavsens tiende ECM-innspilling, fortsatt med Manfred Eicher som produsent. Gruppa hans har vært oppe i en kvartett på et par plater, en gang var de et fleksibelt ensemble, men de siste årene er det igjen trioformatets kunst som har vært foretrukket. Her har Jarle Vespestad spilt trommer hele tiden. På de to seneste platene har Steinar Raknes vært bassist.

Første gang vi snakket med ham forklarte pianisten at ambisjonen til trioen er å la melodiene komme til sin full rett, og samtidig være en improviserende gruppe. Samspill et stikkord for den nye innspillingen også. Raknes får briljere med basstrengene, Vespestad nærmest hvisker til trommene med sine visper og cymbaler. Musikken går alltid i et langsomt eller middels tempo. Dette gjør den svært behagelig å høre på, men de enkelte låtene kommer alltid med en utvikling, en dramaturgi som holder på oppmerksomheten.

Les også: Fargesterke og overveldende kunstnerliv

Tord Gustavsen (til venste) med sin trio, Jarle Vespestad og Steinar Raknes. (Sam Harfouche /ECM)

Tord Gustavsen er også kantor i Tanum menighet, og åpner sitt nye album med salmen «Jesus, gjør meg stille». Den begynner ganske stille, men trioen lar seg snart rive med. Senere spiller de «Nærmere deg min Gud» på en måte som gjør at man ikke umiddelbart tenker på kirkekor. To komposisjoner av Johann Sebastian Bach kommer side om side. «Auf meinen lieben Gott» blir framført med en funky feeling som gjør det vanskelig å plassere komponisten for andre enn de mest innvidde.

Resten av innholdet er Gustavsens egne komposisjoner, fulle av det tankefulle velværet vi forbinder med musikkens hans. Albumet slutter med «Seattle Song», en låt som oppsto spontant under en lydprøve i byen den er oppkalt etter. Trioen syntes den hørtes så fin ut at de tok godt vare på den videre. Sånn er det ofte med den beste musikken, den høres kanskje enkel ut, men det er bare de beste som får den til.

Tord Gustavsen Trio er også en internasjonal attraksjon. Deres kveld på London Jazz Festival om en måneds tid er for lengst utsolgt. Det samme er konserten på Nasjonal Jazzscene 9. november.

Les også: Et bilde sier mer enn tusen skrik

Tord Gustavsen Trio: Seeing (ECM)

Les også: Bjarne Melgaard møter tidligere partnere i retten – strid om kunst for millioner