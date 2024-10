Deilig pappriesling fra May

Det er brødrene Fritz og Peter May som driver Weingut Karl May. Siden de overtok i 2007, og la om til økologisk produksjon, har vinhuset blitt et av Tysklands beste. De holder til i landsbyen Osthofen i Rheinhessen, der de lager toppviner fra noen av de beste vinmarkene i området. Jeg har sagt det før – og sier det igjen. Det beste med brødrene May, er at de lager veldig bra viner i den rimelige delen av skalaen. Kartongvinen Karl May Handmade Riesling har nettopp kommet i den helt ferske 2023-årgangen, som er inne på de aller fleste polutsalg, og er en meget bra vin med tanke på prisen. Karl May Unfiltered Pinot Noir er en rustikk og litt rufsete pinotvin – og også dette er mye vin for pengene.

Også Rheingau-produsenten Leitz er blant Tysklands beste. Deres Bischofsberg Riesling Erste Lage er på basisutvalget, har nettopp kommet i 2023-årgangen og er et knallkjøp av en riesling.

Ny på polet er en Chianti Classico Riserva 2018 fra produsenten Campomaggio. Den er myk og litt utviklet med tydelig, men godt fatpreg og super til lam og vilt.

---

6

7650206 Karl May Handmade Riesling 2023 (Rheinhessen, Tyskland) kr 569,90 for tre liter (87 poeng) (BU)

Har middels kraftig gulfarge og lukter av situs, eple, urter, tropisk frukt, urter og mineraler. Er nokså lett i smaken og også her går det i sitrus sammen med tropisk frukt og mineraler før den avslutter med nydelig syrlighet.

---

---

6

17312901 Karl May Unfiltered Pinot Noir 2021 (Rheinhessen, Tyskland) kr 219,90 (87 poeng) (BU)

Har lys rødlilla farge og lukter av moden kirsebær- og jordbærfrukt sammen med krydder, urter og noe fat. Er middels fyldig og smaker av krydret syrligsøt pinotfrukt og fint integrert fatpreg, før den avslutter med litt tannin og nydelig syre.

---

---

6

4754301 Leitz Rüdesheimer Bischofsberg Riesling Erste Lage 2023 (Rheingau, Tyskland) kr 205 (87 poeng) (BA)

Har lys gulfarge og lukter av sitrus og fersken sammen med blomst og mineraler. Er nokså lett og delikat i smaken der det går i sitrus, eple, fersken og mineraler før den avslutter med meget bra syre.

---

---

6

18042001 Campomaggio Chianti Classico Riserva 2018 (Toscana, Italia) kr 299,90 (89 poeng) (BU)

Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med innslag av lær, lyse blomster og integrert fatpreg. Har nokså bra fylde og smaker av syrlig og litt utviklet kirsebærfrukt og en del fat. Avslutter med nokså forsiktige tanniner og meget bra syre.

---

Ukens anbefaling:

---

6

12924201 Adega Ponte de Lima Vinho Verde Loureiro 2023 (Minho, Portugal) kr 150 (84 poeng) (BA)

Ukens anbefaling er en Vinho Verde-vin laget av loureirodruen til en meget hyggelig pris med tanke på kvaliteten. Har svært lys farge og ørsmå bobler når vinen skjenkes i glasset. Lukter av grønt eple og lime sammen med urter og mineraler. Er lett i smaken og smaker av eple og sitrus sammen med urter og noe grønt, før den avslutter med bra syre. Drikk til reker, krabbe og annen sjømat – og er å få i de aller fleste polutsalg.

---