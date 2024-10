Siste farvel med en stor artist

---

5

Frank Hammersland

The Ocean Sleeps Alone Tonight

Apollon

---

Da Frank Hammersland døde i fjor fikk vi vite at han hadde begynt på et nytt album, men vi visste ikke hvor langt dette arbeidet var kommet. «Det går an å håpe at vi får høre ham igjen enda en gang», sluttet vårt minneord med. Håpet blir innfridd med albumet «The Ocean Sleeps Alone Tonight», som han spilte inn gjennom sitt siste leveår. Han rakk nesten å få det fullført, men to sanger er gjort ferdige med andre vokalister.

Frank Hammersland. Sang og bass. Sånn som Paul McCartney i The Beatles. Hammersland var fortapt i de mest melodiøse popgruppene, noe han også signaliserte med noen av gruppenavnene sine. Mens andre likesinnede drev med «rock» ble han først kjent som frontmann i gruppa Pogo Pops, som slo igjennom så det suste med debutalbumet «Pop Trip» i 1992.

Hadde Pogo Pops kommet fra Storbritannia kunne de blitt et sentralt navn i den nye britpopen på denne tida. Siden de var fra Bergen var de i stedet med på av de første og største såkalte bergensbølgene. I leseravstemningen for 1992 i Nye Takter ble Pogo Pops kåret til Årets nykommer. Oppfølgeren «Crash» fulgte etter i 1993, og fikk Spellemannprisen, selvfølgelig i popklassen. Popklassen har kanskje andre kriterier i dag, men det hadde ikke vært noe å si på at Frank Hammersland vant den en siste gang nå.

I det nye århundret var Hammersland­ tilbake med gruppa Popium. 2010-tallet ble hans aller mest aktive tiår. Her kom fire album på fem år med den bergenske supergruppa Evig Din For Alltid. Han ga også ut et album som The Love Connection med Marte Wulff og Thom Hell. Og et par soloalbum attpåtil.

Etter 13 års fravær kom Pogo Pops tilbake med to album i 2009, og fortsatte deretter å gjøre seg gjeldende med ujevne mellomrom. Her i avisa ble «Love Is The Greatest Compass» med Pogo Pops utropt til deres beste i 2017. «Det går an å høre at dette er laget av ren kjærlighet til sjangeren», skrev jeg da.

Frank Hammersland fikk kreftdiagnosen i 2021. Han ga seg ikke. Snarere tvert imot. I 2022 spilte Pogo Pops på OverOslo på Grefsenkollen på to festivaldager sammen med A-ha, til store anstrengelser for sangeren som var nå var alvorlig syk. Etter hans bortgang kom Nationaltheatrets lovpriste oppsetning av «Døden på Oslo S», med musikk av Hammersland. Alt dette ble 20 album totalt. Nå er det 21.

Les også: Tons of Rock-sjefen skrur volumet opp til 11 (+)

Frank Hammersland på hjemmebane i Bergens gater. (Privat)

Hans aller siste album er hovedsakelig spilt inn med hjelp fra medlemmer fra The Love Connection, gruppa han delte med Marte Wulff og Thom Hell, med Bjarte Jørgensen (trommer), Vidar Ersfjord (tangenter), Jørn Raknes og Ørjan Liavåg (begge gitarer). Tidlig på det nye albumet peker «Must Have Been Yesterday» seg ut som en av de beste sangene de har spilt inn sammen.

Albumet begynner forsiktig med «Wheel Inside A Wheel», som med en gang setter stemningen, med en melankolsk ettertenksomhet som preger mye av plata. Med det vi vet nå går det an å lese mye personlig inn i tekstene, med sine mange erindringer om tida som har gått, og tanker om den store evigheten.

Med enda mer etterpåklokskap kan vi kanskje også høre at det koster Hammersland mye å synge noen av disse sangene. Jeg tror ikke jeg ville tenkt over det ellers, men tolket det som følelsesladet innlevelse. Det vakkert å høre hvordan The Love Connection er med på å løfte sangeren harmonisk. To innslag er ekstra fine: «Shimmer From The Lighthouse» og «On Your Side» er nydelige kjærlighetserklæringer, som beveger seg opp i de høyeste sfærer.

«Sergeant» Petter Folkedal synger «That Song», en rørende countryaktig betraktning om enden av regnbuen, om den andre siden, og å krysse den store grensen. Marte Wulff tar seg av avslutningen «Silver Submarine». To sanger med svært fengende melodier, som viser at popteften aldri forlot Frank Hammersland. Dette albumet er blitt et sterkt, men også vemodig siste møte.

Les også: Badfinger: Popmusikkens tristeste historie – nå som tegneserie (+)

Frank Hammersland: The Ocean Sleeps Alone Tonight (Apollon)

Se bildene fra konserten med Girl in Red i Oslo Spektrum (+)

Les mer om musikk her