Kastet ut av statsbudsjettet: – Skuffende at staten ikke vil satse på kultur som er fiks ferdig

– Det er ganske sjokkerende, at en regjering med Ap og Senterpartiet kutter tre millioner i våre budsjetter, når vi har ligget inne to år på rad, sier teatersjef Ådne Sekkelsten ved Kloden teater i Oslo.

– Det har enorm betydning for oss fordi vi er midt i en brytningstid hvor hele jobben med å bygge det permanente teateret i Kabelgata, settes i fare.

For samtidig med at statsbudsjettet 2025 skal støtte 16 nye byggeprosjekter av kulturbygg med 621 millioner, ser Kloden at de ikke bare mister de tre millionene til drift og slik sett avvikles fra statsbudsjettet, men de får heller ingen midler til å bygge det prosjekterte teaterhuset.

– Her har utbygger investert to tredeler av kapitalen, og Oslo kommune går inn med 15 millioner hvis regjeringen gjør det samme. Når vi ikke får noen ting, blir det vanskelig å realisere, selv om hele prosjektet er ferdigprosjektert, fortviler teatersjefen.

Teaterets tidligere tildelinger er kommet i revidert statsbudsjett.

– Derfor hadde vi håpet at de skulle ligge inne i årets budsjett. Men det ble null.

Ådne Sekkelsten er teatersjef for Kloden teater, og mener regjeringen ikke har forstått hvordan statsbudsjettet rammer dem. (Kloden teater)

Rammer barn og unge i Oslo øst

Kloden teater programmeres mot barn og unge, og hvert år når de rundt 9000 publikummere.

– Det er åpenbare sammenhenger mellom satsing på kultur for ungdom og ungdomskriminalitet, som øker mest der vi er plassert.

– Jeg tror ikke regjeringen skjønner at de setter prosjektet i en sånn fare, og i et såpass sårbart område.

Utviklingen av Groruddalen og Økern vil de kommende årene føre til en bydel med rundt 100.000 flere mennesker i teaterets umiddelbare nærhet.

– Vi er i midlertidige lokaler, og det er en alvorlig situasjon som påvirker ungdommen. Vi driver masse tiltak i nærmiljøet samtidig med produksjonen i samarbeid med kompanier fra hele landet, der de kobles opp mot et ungt publikum, sier han og fortsetter:

– Vi har et ønske om at kunst og kultur skal være motoren i byutviklingen og et sted ungdom kan henge mellom skole og hjem. At det ikke støtes av staten, synes jeg er skuffende.

Kloden teater programmerer mot barn og unge, blant annet med stykket «Blikk» i 2022. (Kloden teater)

Samarbeider med skolen

Sekkelsten påpeker også at de har et nær forhold til Kuben videregående skole.

– Vi er her for barn og ungdom. Det er et helt annet publikum på Kloden enn du ser andre steder, både i forhold til mangfold og representasjon. Vi ligger ved siden av skolen med over 2000 elever, og samarbeider med masse med ungdommen, sier han, tydelig opprørt.

– Det er skuffende at staten ikke vil satse på kultur som er fiks ferdig, og som nesten er i mål.

Da statsråd Lubna Jaffery i Kultur- og likestillingsdepartementet fremla statsbudsjettet for sitt departement mandag ettermiddag, la hun vekt på at regjeringen ønsker å legge til rette for et kraftfullt og relevant kulturliv for alle. Fra nord til sør, og øst til vest.

– Samtidig kuttes teateret Kloden, som setter opp kompanier fra hele landet, ut av budsjettet og får ingen midler i 2025. Hvilke vurderinger ligger til grunn her?

– Jeg har forståelse for at de er skuffa. Men midlene de har fått tidligere er kommet inn etter forhandlinger i Stortinget. Selv om de har fått til satsinger, er dessverre terskelen høy når det kommer til fast bevilling til drift. Kloden gjør kjempeflott jobb, det er ikke det, Even Alexander Hagen (Ap), statssekretær for statsråd Lubna Jaffery.

– Men realiteten er at midlene de har fått tidligere, har kommet gjennom forhandlinger og kan ikke like enkelt videreføres.

KuD Even Aleksander Hagen er statssekretær (Ap) i Kultur- og likestillingsdepartementet. (Ilja C. Hendel/© Ilja C. Hendel)

Styrker regionale tiltak

Under fremleggelsen kultur- og likestillingsdepartementets budsjett, ble også viktigheten av å gi barn og unge gode kulturtilbud i bekjempelsen av ungdomskrim poengter.

I Oslo Øst er Kloden en slik institusjon, ettersom de programmerer mot nettopp barn og unge.

– Derfor kan det virke rart at de da ikke får midler til drift?

– Vi har absolutt prioritert barn og unge, med en pott på 55 millioner til forskjellige ordninger over hele landet, både ung fritid og alle inkludert-planene videreføres. Det er store penger. I tillegg har vi funnet rom til å etablere regionale kulturfond over hele landet, for både Oslo og de andre regionene, som får 75 millioner, sier Hagen.

Statssekretæren sier de regionale midlene skal brukes til å styrke fylkene og kommunene sine bevillinger.

– Fylker og kommuner får større muskler, så er det til de regionale folkevalgte å prioritere.

Tøffe prioriteringer

I budsjettet er det også satt av mer enn seks hundre millioner kroner til 16 nye kulturbygg.

– Kloden har fått støtte fra kommunen på 15 millioner som betinger at staten kunne bevilge det samme. Hvorfor ønsket man ikke å støtte dette teaterbygget?

– Når det kommer til nasjonale kulturbyggsøknader, er vi glade for å kunne innfri 16 prosjekter over hele landet. Det er også prosjekter i Oslo-området, men det er en populær ordning.

Totalt fikk departementet inn 40 søknader.

– Mange søknader fikk ikke støtte denne gangen. Kloden har søkt og vært vurdert i denne sammenhengen, sier Hagen.

– At de ikke fikk, koker ned til tøffe prioriteringer og mange gode søknader.

