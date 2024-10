Popmusikkens tristeste historie - nå som tegneserie

---

TEGNESERIE

Daniel Østvold

Badfinger – The Cartoon

Ford Forlag

---

Den meste kjente sangen til Badfinger er «Without You». For det var verken Mariah Carey eller Harry Nilsson som først kom opp med linjene «I can`t live/I cant give anymore». Sangen er skrevet av Badfingers to hovedpersoner, Pete Ham (sang og gitar) og Tom Evans (sang og bass), som med åtte års mellomrom virkelig tok sine egne liv. Etter mange års motgang, både personlig og profesjonelt.

Dette kan vi nå lese mer om i «Badfinger – The Cartoon» av Daniel Østvold. Han har en fortid i Oslos bandverden, først med gruppa Couldn’t Happen Here på 80-tallet. Han er også billedkunstner, han maler og spiller fortsatt, men de senere årene er det tegneserier han har brukt mest tid på.

Tre av disse seriene forteller historien om band som har satt sitt preg på pophistorien: The Kinks, R.E.M. og nå Badfinger. Men mens de to første ble blant de aller største i sin samtid, henholdsvis på 60- og 80/90-tallet, fikk Badfinger aldri den suksessen de fortjente på 70-tallet. Med et tragisk resultat.

Badfinger i 1971, i omgivelser som speiler skjebnen deres: (Tom Sheehan/Apple Corps Ltd)

– Kinks og R. E. M er to av favorittbandene mine. De var to helt forskjellige band, men jeg har alltid vært opptatt av gode melodier, og Badfinger føyer seg inn i den tradisjonen, et sted mellom de to andre, sier han.

– Siden jeg har spilt i flere band selv er det interessant å se hva som skjer når fire-fem mann, det er som oftest menn, kommer sammen sånn. Da oppstår det forskjellige former for dynamikk, uansett om de er verdensstjerner eller smale artister. Noen har en klar leder, som The Kinks, andre en flatere struktur, som R.E.M. I Badfinger var Pete Ham en motstrebende leder, med en unnvikende natur. I bandet oppsto en friksjon som resultat av alt de opplevde, forteller Østvold.

Til å begynne med så det ut som den walisiske gruppa Badfinger hadde fått servert verden på et sølvfat. De ble oppdaget av the Beatles. Det vil si, av Mal Evans og Peter Asher, sentrale personer rundt plateselskapet Apple. Deres første album, under navnet The Iveys, ble knapt nok gitt ut. Men i 1969 ga Paul McCartney «Come And Get It» til Badfinger, en sang The Beatles med fordel kunne gitt ut selv. Den var med i filmen «The Magic Christian», der Ringo Starr spilte sammen med Peter Sellers, og tidlig i 1970 ble dette Badfingers første hit. Demoversjonen til Paul McCartney kom senere ut på «Anthology»-samlingen til The Beatles.

Man kan diskutere om det var bra eller dårlig for Badfinger å bli så sterkt forbundet med The Beatles helt fra starten. – Det ironiske med «Come And Get It» er at sangen, på samme måte som filmen, handler om at alt kan kjøpes. Den var skreddersydd for bandet, ikke bare musikalsk, men også for historien deres videre, mener Østvold.

En tolkning av teksten til «Come And Get It» kan være at den er en kommentar den håpløse økonomiske kontrollen i Apple. Som i så fall var et stygt varsel for Badfingers videre skjebne. De fikk en manager utenfor Apple-konsernet, som visste hvordan han skulle kare til seg mest mulig av gruppas inntekter.

Det hører kanskje med i denne historien at «Bad Finger» skal ha vært arbeidstittelen på «With A Little Help From My Friends», siden John Lennon skal ha komponert denne sangen med én finger på piano, etter å ha skåret seg i en annen. Beatles-forbindelsene til Badfinger var sterke, og strakte seg over skillelinjene mellom de fantastiske fire. De spilte på John Lennons «Imagine»-album, på George Harrisons «All Things Must Pass» og hans store konsert for Bangladesh. Og på Ringos singel «It Don`t Come Easy» (eller «I Don`t Come Easy» som det sto på coveret til den norske utgaven).

Dette var kanskje litt av problemet for gruppa videre: Mange hadde vanskelig for å tro at Badfinger hadde noe å bidra med på egen hånd. Men hør gjerne på albumene de ga ut. De viser gruppa som et flott og fleksibelt popband. Som fort viste at de kunne skrive sine egne låter, men bare fikk en liten rekke hitsingler som lønn for strevet: «No Matter What», «Day After Day» og «Baby Blue». Altfor få i forhold til hva sangene hadde fortjent.

Tida var over for den fineste melodiske kraftpopen, i de radikale progressive 70-årene. Mange andre likesinnede slet hardt i disse årene, som er fulle av oversette briljante låtskrivere. Samleplater med Badfinger har selvfølgelig med de sørgelig få hitsinglene deres, men har ellers vært dypt uenig om hva som er gruppas beste låter. Sånn er det når det er så mye å velge mellom.

Badfinger i 1971: Pete Ham, Tom Evans, Joey Molland og Mike Gibbins. (Tom Sheehan/Apple Corps Ltd)

Det sier litt om Badfingers kvaliteter at gjennomganger av gruppas historie også spriker når det kommer til hva som var gruppas fineste album. I denne spalten er det «Straight Up» fra 1971, produsert av George Harrison så lenge han hadde tid, og deretter Todd Rundgren. Harrison setter sitt sterke preg på låtene, slik at vi igjen forstår hvorfor gruppa strevde med å komme ut av skyggen til sine gamle velgjørere. Men av alle som i årenes løp har vært «de nye Beatles» er Badfinger sannsynligvis de beste.

Apple opphørte i praksis som plateselskap i 1973, og manageren til Badfinger stelte i stand en ny kontrakt med Warner Brothers. Men alle pengene gruppa skulle hatt var borte, og forholdet til Warner ble heller aldri godt. Det sterke albumet «Wish You Were Here» ble trukket tilbake av juridiske grunner etter to uker i salg i 1974. (Og det handlet ikke om tittelen, Pink Floyds album av samme navn kom ikke før året etter.)

«Without You» er i tidens løp spilt inn av over 150 andre artister, og skulle alene vært nok til å sikre en trygg økonomisk framtid for opphavsmennene. Hva som skjedde med gruppas inntekter har engasjert advokater i mange år, og er for vanskelig å gå i detalj om her. Men i alle fall hengte Pete Ham seg i garasjen sin i 1975. I et avskjedsbrev ga han manageren skylden for tragedien.

Resten av Badfinger fortsatte etter Hams død. De forsøkte like forgjeves å få orden på økonomien og musikken. Gruppa gikk fra hverandre i 1981, og en stund opererte to forskjellige utgaver av Badfinger parallelt. Til slutt ble det for mye for Tom Evans også, som hengte seg i 1983. Det blir for enkelt å gi musikkbransjen skylden for hele denne elendigheten. Verden er full av overlevende bedratte popstjerner. Ham og Evans hadde sine private problemer også, men det er likevel sannsynlig at Badfinger møtte mer motgang enn de fleste. Det sier litt om gruppas manglende anerkjennelse at ingen av de dramatiske dødsfallene vakte spesielt stor oppsikt i sin tid.

Tegneserieskaper, billedkunstner og rockemusiker Daniel Østvold. (Ford Forlag)

For tegneserieskaper Daniel Østvold har ikke dette vært hovedpoenget:

– Jeg har problemer med å ta opp for tunge tema i tegneseriene mine. Jeg ville ikke gjøre denne fortellingen for tabloid, med all skittentøyvasken. Hovedpoenget mitt er ikke den tragiske historien, men gruppas kvaliteter som låtskrivere, sier Østvold, som i sin fortelling går i detaljer om gruppas album og de sentrale sangene. – Låtene gjenspeiler ofte utviklingen i bandet, mener Østvold.

Interessen for Badfinger fikk et oppsving da den populære TV-serien «Breaking Bad» brukte «Baby Blue» i den siste scenen i 2013, etter 62 episoder. Fire år senere var det mange som mente at «Ever Since New York» med Harry Styles hadde gitarlinjer som minnet mistenkelig om «Baby Blue». I andre Badfinger-nyheter kan vi nevne at i vår kom albumet «Gwent Gardens» med etterlatte innspillinger fra Pete Ham, inkludert tidlige demoer for Badfinger, med flere sanger som aldri ble utgitt med gruppa. Og neste år kommer Daniel Østvold med en tegneserie om Frank Zappa.

