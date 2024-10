Nytt album fra jazztrio i særklasse

---

Terningkast (MÅ HA H2)

Ellen Andrea Wang

Closeness II

Perfect Danger Records

---

«August» heter det vakre, vene første sporet på Ellen Andrea Wangs andre album med gruppa Closeness. En luftig og klar instrumentallåt (riktignok med litt nynning) som fikk sin tittel fordi det var i august 2019 Wang begynte å spille sammen med engelske Rob Luft (gitar) og svenske Jon Fält (trommer). Anledningen var et bestillingsverk for Oslo Jazzfestival, en hyllest til den amerikanske bassisten Charlie Haden, som har vært en av Wangs forbilder. «Closeness» var tittelen på et av hans album.

Det første albumet med denne sammensetningen kom i 2020. Siden har de spilt rundt 100 konserter sammen over hele verden, og Closeness-trioen har fått en egen identitet. De opprettholder stemningen fra åpningssporet på den påfølgende «Hummingsong», der Wang fortsetter å humme (nynne). Men etterpå synger hun på ordentlig, i en stemningsfull versjon av «I Like London In The Rain», som den amerikanske sangeren Blossom Dearie først spilte inn i 1970.

- Jeg vil finne fram det enkle i musikken, slik Charlie Haden gjorde. Roen i basspillet, og la tonene få synge, forklarte Wang om dette nye bandet i 2019. Og slik fortsetter de. Musikken til Haden er borte fra repertoaret på det nye albumet, men de syngende tonene høres fortsatt i alle instrumentene. Roen i musikken er også beholdt. Og enkelheten? Dette er usedvanlig behagelig å høre på, men så fullt av fiffige detaljer at spenningen holdes ved like hele veien.

Gruppenavnet Closeness får mening når vi hører på plata. Vi føler at vi kommer nært på bandet i denne produksjonen (Wangs egen), i en innspilling med en lyd der alle instrumentene kommer krystallklart fram. Plata er spilt inn i huset til Ellen Andrea Wang der oppe ved Mjøsa, hun på kjøkkenet, de to andre i stua. To melodier er inspirert av folketoner fra Søndre Land der hun vokste opp, «Lands herlighet» og «Du høie fryd», som begge tilpasser seg resten av repertoaret sømløst.

Closeness i startfasen i august 2019, med Rob Luft, Ellen Andrea Wang og Jon Fält. (Geir Rakvaag)

Ellen Andrea Wang har vært en av landets fremste jazzartister i over ti år, med gruppene Pixel og Gurls, med soloplater og en rekke andre oppdrag. I 2022 var hun Artist in Residence, selve hovedpersonen på Molde Jazzfestival. Selv om Ellen Andrea Wang er hovedpersonen er bidragene fra de to andre uvurderlige. Rob Luft er en slags Pat Metheny til Wangs Joni Mitchell, hvis vi kan få trekke den beste parallellen som noen kan ønske seg. Luft har gitt ut et nytt soloalbum siden sist, og er også blitt med i gruppa til den Bærum-britiske saksofonisten John Surman, som også kom med et nytt album i vår. Jon Fält spiller også i gruppa til pianisten Bobo Stenson, og legger et lekent, men presist grunnlag for lyden. Nevnte jeg at basspillet også er er upåklagelig?

Senere på albumet synger Wang «You» og «I Need Your Love», to nesten ubeskrivelig delikate sanger. Den første ga hun ut med en helt annen trio i fjor, med søsteren Solveig Wang på klarinetter og Andreas Ulvo på tangenter. Den andre kom på korplata «Magnificat» med Kvindelige Studenters Sangforening, som ble kåret til en av fjorårets aller fineste her i avisa. De nye versjonene viser at Ellen Andrea Wang også kunne vært en av landets mest feirede popsangere, men det er en fornøyelse å høre henne holde seg litt utenfor allfarvei. Closeness fortjener uansett et stort publikum med dette albumet.

Ellen Andrea Wang: Closeness II (Perfect Danger Records)